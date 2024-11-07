Narin cinayetinde söz artık yargının

İddianamedeki "dar alan baz çalışması" kayıtları o güne dair önemli detaylar veriyor. Kayıtlarda Narin’in öldürüldüğü 21 Ağustos günü sanıklardan hangisinin eve ne zaman, hangi yönden geldiği, evin içinde ve etrafında nerelerde dolaştığına dair nokta detayları var. Bu tespitler Tavşantepe köyüne gelen bilirkişi tarafından baz istasyonları verileri ile Narin’in evi ve çevresinde yaptığı fiziki ölçümler karşılaştırarak yapılmış. Bu veriler haklarında “ağırlaştırılmış müebbet” istenen dört şüphelinin olay anında Narin’in evinde olduğunun ana delili olarak iddianamede yer alıyor.

İddianamede, baz kayıtları ve kamera kayıtları üzerinden ayrıntılı olarak zanlıların cinayet saatinde nerede olduğu izah ediliyor. Cinayette, öne çıkan Narin'in amcası, Salim Güran.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Diyarbakır Barosu da "müşteki kurum" sıfatıyla duruşmaya katılıyor.