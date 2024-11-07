Narin cinayetinde söz artık yargının
Türkiye'nin günlerce konuştuğu Diyarbakır'da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde artık söz yargının. Cinayeti ortaklaşa gerçekleştirdikleri iddia edilen sanıklar, Anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve cesedi taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar hakim karşısına çıktı. 4 tutuklu sanık için "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor. Duruşma öncesi Diyarbakır Adliyesi çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. İdianamede, 4 sanık ismi yer alırken, cinayetin tam olarak kim tarafından ve ne amaçla işlendiği sorusunun yanıtını bulunamamıştı. Cinayete ilişkin soruşturmanın bir bölümünün halen sürdüğü biliniyor ve yargılama sırasında olayın tamamen aydınlanması bekleniyor.
Diyarbakır'da yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran, 21 Ağustos'ta kaybolmuş, cansız bedeni 19 gün sonra dere yatağında bulunmuştu.
Narin cinayeti iddianamesinde çarpıcı rapor
Cinayete kurban gittiği belirlenen küçük kızın amcası Salim, annesi Yüksel, ağabeyi Enes Güran ile cesedi taşıdığını itiraf eden komşu Nevzat Bahtiyar tutuklanmıştı. Narin Güran’ın katledilmesine ilişkin iddianame, cinayetin kimlerce nasıl ve nerede işlendiğine önemli ölçüde ışık tutuyor ancak iki sorunun yanıtı hala net değil. Narin'i neden öldürdüler? Narin'i kim boğdu? Bu soruların yanıtı, yargılama sırasında verilecek.
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