Narin cinayetinde söz artık yargının

Türkiye'nin günlerce konuştuğu Diyarbakır'da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde artık söz yargının. Cinayeti ortaklaşa gerçekleştirdikleri iddia edilen sanıklar, Anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve cesedi taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar hakim karşısına çıktı. 4 tutuklu sanık için "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor. Duruşma öncesi Diyarbakır Adliyesi çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. İdianamede, 4 sanık ismi yer alırken, cinayetin tam olarak kim tarafından ve ne amaçla işlendiği sorusunun yanıtını bulunamamıştı. Cinayete ilişkin soruşturmanın bir bölümünün halen sürdüğü biliniyor ve yargılama sırasında olayın tamamen aydınlanması bekleniyor.

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Diyarbakır'da yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran, 21 Ağustos'ta kaybolmuş, cansız bedeni 19 gün sonra dere yatağında bulunmuştu.

Narin cinayeti iddianamesinde çarpıcı rapor

Cinayete kurban gittiği belirlenen küçük kızın amcası Salim, annesi Yüksel, ağabeyi Enes Güran ile cesedi taşıdığını itiraf eden komşu Nevzat Bahtiyar tutuklanmıştı.  Narin Güran’ın katledilmesine ilişkin iddianame, cinayetin kimlerce nasıl ve nerede işlendiğine önemli ölçüde ışık tutuyor ancak iki sorunun yanıtı hala net değil. Narin'i neden öldürdüler? Narin'i kim boğdu? Bu soruların yanıtı, yargılama sırasında verilecek. 

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TÜRKİYE HABERLERİ

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BABA GÜRAN MÜŞTEKİ SIFATINDA

İddianamede, “Ortak hakimiyet kurarak belirlenemeyen bir sebeple Narin Güran’ı boğmak suretiyle öldürdükleri ve üzerlerine atılı suçu müşterek fail olarak işledikleri hususunda yeterli şüphenin oluştuğu kanaatine varılmıştır.” denilmişti. 14 sayfalık iddianamede amca Salim, anne Yüksel, ağabey Enes ve komşu Nevzat Bahtiyar hakkında, "İştirak halinde çocuğu kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. İddianamede, Narin’i bu dört kişiden hangisinin öldürdüğüne ve neden öldürüldüğüne dair doğrudan bir tespit yok. İddianamede, bazı şüpheliler için soruşturmanın hala devam ettiği belirtiliyordu. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince hazırlanan tensip zaptında 4 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşmasına, baba Arif Güran'ın "müşteki", aralarında tutuklu şüphelilerin de bulunduğu 21 kişinin ise "tanık" sıfatıyla katılması için "zorla getirme" kararı çıkarılmıştı. 

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İddianamedeki "dar alan baz çalışması" kayıtları o güne dair önemli detaylar veriyor. Kayıtlarda Narin’in öldürüldüğü 21 Ağustos günü sanıklardan hangisinin eve ne zaman, hangi yönden geldiği, evin içinde ve etrafında nerelerde dolaştığına dair nokta detayları var. Bu tespitler Tavşantepe köyüne gelen bilirkişi tarafından baz istasyonları verileri ile Narin’in evi ve çevresinde yaptığı fiziki ölçümler karşılaştırarak yapılmış. Bu veriler haklarında “ağırlaştırılmış müebbet” istenen dört şüphelinin olay anında Narin’in evinde olduğunun ana delili olarak iddianamede yer alıyor.

İddianamede, baz kayıtları ve kamera kayıtları üzerinden ayrıntılı olarak zanlıların cinayet saatinde nerede olduğu izah ediliyor. Cinayette, öne çıkan Narin'in amcası, Salim Güran.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Diyarbakır Barosu da "müşteki kurum" sıfatıyla duruşmaya katılıyor.
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YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Dosyanın kapsamlı ve tarafların sayısının fazla olması nedeniyle muhtemel olayların önüne geçilebilmesi için duruşma salonunda, önünde ve adliye çevresinde gerekli güvenlik önlemlerinin alınması için müzekkere yazan mahkemenin talebi üzerine dün adliyenin çevresi bariyerlerle kapatıldı.

Adliyeye giriş tek noktadan gerçekleştirilirken gelenler çanta ve benzeri eşyaları kontrol edilip üst aramalarının ardından içeri alındı.

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YARGILAMA BAŞLADI

İlk duruşma için tutuklu sanıklar Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi.

Ambulans ekiplerinin de hazırda bekletildiği adliye çevresinde trafik polisleri araçların geçişini kontrol ederken motosikletli Yunus timleri de devriye görevi yürütüyor.

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Duruşma saat 09.40'da Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı.

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Narin cinayetine ilişkin somut delil olmadığını savunan tutuklu sanıklardan anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran suçlamaları reddediyor.

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BABASI İDDİANAMEYE İTİRAZ  ETTİ

İddianame kabul edilmeden önce "Suçlular cezalandırılsın." diye konuşan baba Arif Güran ise tutuklu olan aile üyelerini savunarak HTS kayıtlarının güvenilir olmadığını ileri sürdü.

Duruşmaya sayılı günler kala sessizliğini bozan baba Güran, bu vahşeti kimin yaptığı belli olduğunu söyleyerek cinayeti net aydınlatacak iki kamera olduğunu öne sürdü. Bu kameraların ortaya çıkmasıyla her şeyin ortaya çıkacağını iddia eden baba Güran, "Burada önemli olan tek şey, bu cinayeti işleyen kim. Bu cinayete kanıt olan iki kamera var ve iddianamede yok." dedi.

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Evin karşısındaki ve askeri üs bölgesindeki kamera görüntülerinin iddianamede olmadığını söyleyen Arif Güran, "İlk günden beri demişim kızım yukarı çıkmamış. Bunun tespiti için, karşımda kuş bakışı 800 metre kamera var. Havaalanı mobesesi kamerası var.  Evim karşısında Dara-2 askeri üs bölgesi kamerası var. Orada 3 kamera var." iddiasında bulundu.

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İTİRAFÇI CİNAYETİ AYRINTILI ANLATTI

İddianamede itirafçı olarak yer alan tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar'ı katil olarak suçlayan Arif Güran, “İftira atıyor. Bir katilin lafını dinleyerek bir anne cezaevinde. Bir ağabey, bir amca cezaevinde. Delili, tespiti varsa durdursun. Ona bir şey demiyorum. Gözümde benim ailemdir, devletin gözünde şüpheli ise cezaevindedir." ifadelerini kullandı.

Bahtiyar ile daha önce kekeme olduğu için dalga geçtiğini dile getiren Arif Güran, aralarında araba ticareti konusunda anlaşmazlık olduğunu da öne sürmüş ve Bahtiyar'ın intikam almak için kızı Narin'i öldürdüğünü iddia etmişti.

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ANNE ÇELİŞKİLİ İFADE VERDİ

Anne Yüksel Güran ise amca Salim Güran ile ilişkisi olduğu iddialarına ise "Böyle bir şey kesinlikle yok, bu iddialardan utanç duyuyorum. Narin’i kim öldürdüyse Allah belasını versin." dedi.

Cinayet günü HTS kayıtlarına yansıyan Salim Güran ile telefon görüşmesine ilişkin ise "Bir kez yanlışlıkla aradım. Başka da kendisini aramadım." yanıtını veren Yüksel Güran, sorgulardaki çelişkili ifadelerinden dolayı tutuklandı.

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Ağabey Enes Güran'ın kolundaki ısırık ve gözündeki morluk ise kendisini cinayetin sanıklarından biri yaptı.

Gözündeki morluğun kız kardeşini mısır tarlasında ararken oluştuğunu ileri süren Enes Güran, kolundaki ısırığı ise "Hatırladığım kadarıyla Narin'in kaybolduğu 3. gün evimize gelenler oluyordu ve evde herkes ağlamaya başladı. Bende o an çok üzüldüm. Ağlarken babamın beni görerek üzülmemi istemediğim için kolumu üzerine kapatarak ağlamıştım. O esnada sinirden kolumu ısırdım." diyerek açıkladı. 

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SALİM GÜRAN'I SUÇLADI

Nevzat Bahtiyar, Narin'in cansız bedenini dere yatağını taşıdığını itiraf etmişti.

Bahtiyar, yanında birisinin olmadığını, dere kenarına tek başına indiğini söyledi. Şüpheli, Narin'in cesedini kendisine amca Salim Güran'ın verdiğini ve yok etmesini istediğini iddia etti. İddianameye göre, Narin cinayetinde savcıların eline geçen önemli delillerden birisi, itirafçı sanık Nevzat Bahtiyar'ın arabasındaki kıl oldu. Çünkü, Narin'i cesedi üzerindeki incelemeler, delil sunmuyordu. Bu durum iddianamede şöyle anlatıldı:

"Diyarbakır Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı Biyoloji İhtisas Dairesinin raporunda, otopsi esnasında Narin Güran'ın vücudundan alınan yaklaşık 91 sürüntü örneğinin ve üzerinden çıkan kıyafet ve çantanın, ayrıca cansız bedeninin üzerinde bulunan 3 kaya parçası ile ağaç parçalarının incelendiği, örneklerin DNA analiz çalışmalarına cevap vermediğinin tespit edildiği belirtildi."

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AMCA SALİM GÜRAN ÇALIŞMALARI SEKTEYE UĞRATMIŞ

Salim Güran'ın fiilen kullandığı aracın şoför koltuğunun oturma kısmında Narin'e ait DNA profili bulundu.

İddianamede köy muhtarı olan amca Salim Güran'ın ailenin tarlalarını ekip biçtiği, bu nedenle ailenin önde geleni olarak hareket ettiği ifade edilen iddianamede, şüphelinin arama çalışmalarının başından itibaren kolluk birimlerini yanlış yönlendirmeye ve arama çalışmalarına yön vermeye çalıştığı, tedirgin hal ve tavırlarda bulunduğunun kolluk birimlerince tespit edildiği aktarıldı.

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Salim Güran ise olay günü Nevzat Bahtiyar ile bir araya gelmediklerini öne sürüp kendisi tarafından kullanılan aracın kapılarının sürekli açık olmasından dolayı DNA örneği bulunabileceğini dile getirdi.

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Hayat kadınlarıyla zaman zaman görüşme yaptığı için WhatsApp kayıtlarını sildiğini ileri süren Güran, Narin'i kendisinin öldürmediğini iddia etti. İddianamede, tutuklu sanıkların cezaevinde yaptıkları görüşmelerde en çok adli tıp raporunu merak ettikleri anlaşılıyor. Ağabey Enes Güran'ın tutuklu bulunduğu Diyarbakır 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yapmış olduğu görüşme kayıtlarının da incelendiği belirtilen iddianamede, şu bilgiler paylaşıldı:

"Çok sayıda telefon görüşmesi ile kapalı görüşe ilişkin görüşme kayıtlarının Cumhuriyet Başsavcılığımızca yapılan incelemesi ve tetkikinde 17 Eylül'de Enes'in küçük kardeşi ile arasında geçen telefon görüşmesi esnasında, 'abican kimseyle konuşma kendine dikkat et' şeklinde beyanda bulunduğu, ağabeyi Baran Güran ile yaptığı görüşmede de birkaç kez adli tıp raporunu kastederek, 'Rapor geldi mi?' şeklinde sorduğu, bir görüşmesinde de 'Narin benim diş fırçamı kullanmıştı, bir şey çıkar mı?' diye ağabeyine sorduğu hususları tespit edilmiştir."

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AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASI TALEBİ

Amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

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İDDİANAME SANIKLARIN HER HAREKETİ ANLATILDI

Hazırlanan 14 sayfalık iddianamede olay anında şüphelilerin aynı evde olduğu tespitine yer verildi. İddianamedeki "dar alan baz çalışması" kayıtları o güne dair önemli detaylar veriyor. Kayıtlarda Narin’in öldürüldüğü 21 Ağustos günü sanıklardan hangisinin eve ne zaman, hangi yönden geldiği, evin içinde ve etrafında nerelerde dolaştığına dair nokta detayları var. Bu tespitler Tavşantepe köyüne gelen bilirkişi tarafından baz istasyonları verileri ile Narin’in evi ve çevresinde yaptığı fiziki ölçümler karşılaştırarak yapılmış. Bu veriler haklarında “ağırlaştırılmış müebbet” istenen dört şüphelinin olay anında Narin’in evinde olduğunun ana delili olarak iddianamede yer alıyor.

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