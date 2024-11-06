Narin cinayetinde düğüm çözülecek mi? Sanıklardan yarın hakim karşısında

KEKEME DİYE DALGA GEÇMİŞ

İddianamede itirafçı olarak yer alan tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar'ı katil olarak suçlayan Arif Güran, “İftira atıyor. Bir katilin lafını dinleyerek bir anne cezaevinde. Bir ağabey, bir amca cezaevinde. Delili, tespiti varsa durdursun. Ona bir şey demiyorum. Gözümde benim ailemdir, devletin gözünde şüpheli ise cezaevindedir." ifadelerini kullandı.

Bahtiyar ile daha önce kekeme olduğu için dalga geçtiğini dile getiren Arif Güran, aralarında araba ticareti konusunda anlaşmazlık olduğunu da öne sürmüş ve Bahtiyar'ın intikam almak için kızı Narin'i öldürdüğünü iddia etmişti.