Narin cinayetinde düğüm çözülecek mi? Sanıklardan yarın hakim karşısında

Türkiye'nin günlerce konuştuğu Diyarbakır'da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde yarın büyük gün. Anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve cesedi taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar hakim karşısına çıkıyor. 4 tutuklu sanık için "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor. Sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddederken yarın duruşmada yeni itirafların gelip gelmeyeceği merak ediliyor.

Narin cinayetinde düğüm çözülecek mi? Sanıklardan yarın hakim karşısında - 1

Diyarbakır'da yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran, 21 Ağustos'ta kaybolmuş, cansız bedeni 19 gün sonra dere yatağında bulunmuştu.

Narin cinayeti iddianamesinde çarpıcı rapor

TÜRKİYE HABERLERİ

Narin cinayetinde düğüm çözülecek mi? Sanıklardan yarın hakim karşısında - 2

Cinayete kurban gittiği belirlenen küçük kızın amcası Salim, annesi Yüksel, ağabeyi Enes Güran ile cesedi taşıdığını itiraf eden komşu Nevzat Bahtiyar tutuklanmıştı.

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Narin cinayetinde düğüm çözülecek mi? Sanıklardan yarın hakim karşısında - 3

Davanın ilk duruşması yarın 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Narin cinayetinde düğüm çözülecek mi? Sanıklardan yarın hakim karşısında - 4

Narin cinayetine ilişkin somut delil olmadığını savunan tutuklu sanıklardan anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran suçlamaları reddediyor.

Narin cinayetinde düğüm çözülecek mi? Sanıklardan yarın hakim karşısında - 5

İddianame kabul edilmeden önce "Suçlular cezalandırılsın." diye konuşan baba Arif Güran ise tutuklu olan aile üyelerini savunarak HTS kayıtlarının güvenilir olmadığını ileri sürdü.

Duruşmaya sayılı günler kala sessizliğini bozan baba Güran, bu vahşeti kimin yaptığı belli olduğunu söyleyerek cinayeti net aydınlatacak iki kamera olduğunu öne sürdü. Bu kameraların ortaya çıkmasıyla her şeyin ortaya çıkacağını iddia eden baba Güran, "Burada önemli olan tek şey, bu cinayeti işleyen kim. Bu cinayete kanıt olan iki kamera var ve iddianamede yok." dedi.

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Narin cinayetinde düğüm çözülecek mi? Sanıklardan yarın hakim karşısında - 6

Evin karşısındaki ve askeri üs bölgesindeki kamera görüntülerinin iddianamede olmadığını söyleyen Arif Güran, "İlk günden beri demişim kızım yukarı çıkmamış. Bunun tespiti için, karşımda kuş bakışı 800 metre kamera var. Havaalanı mobesesi kamerası var.  Evim karşısında Dara-2 askeri üs bölgesi kamerası var. Orada 3 kamera var." iddiasında bulundu.

Narin cinayetinde düğüm çözülecek mi? Sanıklardan yarın hakim karşısında - 7

KEKEME DİYE DALGA GEÇMİŞ

İddianamede itirafçı olarak yer alan tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar'ı katil olarak suçlayan Arif Güran, “İftira atıyor. Bir katilin lafını dinleyerek bir anne cezaevinde. Bir ağabey, bir amca cezaevinde. Delili, tespiti varsa durdursun. Ona bir şey demiyorum. Gözümde benim ailemdir, devletin gözünde şüpheli ise cezaevindedir." ifadelerini kullandı.

Bahtiyar ile daha önce kekeme olduğu için dalga geçtiğini dile getiren Arif Güran, aralarında araba ticareti konusunda anlaşmazlık olduğunu da öne sürmüş ve Bahtiyar'ın intikam almak için kızı Narin'i öldürdüğünü iddia etmişti.

Narin cinayetinde düğüm çözülecek mi? Sanıklardan yarın hakim karşısında - 8

Anne Yüksel Güran ise amca Salim Güran ile ilişkisi olduğu iddialarına ise "Böyle bir şey kesinlikle yok, bu iddialardan utanç duyuyorum. Narin’i kim öldürdüyse Allah belasını versin." dedi.

Cinayet günü HTS kayıtlarına yansıyan Salim Güran ile telefon görüşmesine ilişkin ise "Bir kez yanlışlıkla aradım. Başka da kendisini aramadım." yanıtını veren Yüksel Güran, sorgulardaki çelişkili ifadelerinden dolayı tutuklandı.

Narin cinayetinde düğüm çözülecek mi? Sanıklardan yarın hakim karşısında - 9

Ağabey Enes Güran'ın kolundaki ısırık ve gözündeki morluk ise kendisini cinayetin sanıklarından biri yaptı.

Gözündeki morluğun kız kardeşini mısır tarlasında ararken oluştuğunu dile getiren Enes Güran, kolundaki ısırığı ise "Hatırladığım kadarıyla Narin'in kaybolduğu 3. gün evimize gelenler oluyordu ve evde herkes ağlamaya başladı. Bende o an çok üzüldüm. Ağlarken babamın beni görerek üzülmemi istemediğim için kolumu üzerine kapatarak ağlamıştım. O esnada sinirden kolumu ısırdım." diyerek açıkladı. 

Narin cinayetinde düğüm çözülecek mi? Sanıklardan yarın hakim karşısında - 10

SALİM GÜRAN'I SUÇLADI

Nevzat Bahtiyar, Narin'in cansız bedenini dere yatağını taşıdığını itiraf etmişti.

Bahtiyar, yanında birisinin olmadığını, dere kenarına tek başına indiğini söyledi. Şüpheli, Narin'in cesedini kendisine amca Salim Güran'ın verdiğini ve yok etmesini istediğini iddia etti.

Narin cinayetinde düğüm çözülecek mi? Sanıklardan yarın hakim karşısında - 11

AMCA SALİM GÜRAN ÇALIŞMALARI SEKTEYE UĞRATMIŞ

Salim Güran'ın fiilen kullandığı aracın şoför koltuğunun oturma kısmında Narin'e ait DNA profili bulundu.

İddianamede köy muhtarı olan amca Salim Güran'ın ailenin tarlalarını ekip biçtiği, bu nedenle ailenin önde geleni olarak hareket ettiği ifade edilen iddianamede, şüphelinin arama çalışmalarının başından itibaren kolluk birimlerini yanlış yönlendirmeye ve arama çalışmalarına yön vermeye çalıştığı, tedirgin hal ve tavırlarda bulunduğunun kolluk birimlerince tespit edildiği aktarıldı.

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Narin cinayetinde düğüm çözülecek mi? Sanıklardan yarın hakim karşısında - 12

Salim Güran ise olay günü Nevzat Bahtiyar ile bir araya gelmediklerini öne sürüp kendisi tarafından kullanılan aracın kapılarının sürekli açık olmasından dolayı DNA örneği bulunabileceğini dile getirdi.

Narin cinayetinde düğüm çözülecek mi? Sanıklardan yarın hakim karşısında - 13

Hayat kadınlarıyla zaman zaman görüşme yaptığı için WhatsApp kayıtlarını sildiğini ileri süren Güran, Narin'i kendisinin öldürmediğini iddia etti.

Narin cinayetinde düğüm çözülecek mi? Sanıklardan yarın hakim karşısında - 14

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASI TALEBİ

Amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Narin cinayetinde düğüm çözülecek mi? Sanıklardan yarın hakim karşısında - 15

Hazırlanan 12 sayfalık iddianamede olay anında şüphelilerin aynı evde olduğu tespitine yer verildi.

Narin cinayetinde düğüm çözülecek mi? Sanıklardan yarın hakim karşısında - 16
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