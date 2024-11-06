Narin cinayetinde düğüm çözülecek mi? Sanıklardan yarın hakim karşısında
Türkiye'nin günlerce konuştuğu Diyarbakır'da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde yarın büyük gün. Anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve cesedi taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar hakim karşısına çıkıyor. 4 tutuklu sanık için "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor. Sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddederken yarın duruşmada yeni itirafların gelip gelmeyeceği merak ediliyor.
Diyarbakır'da yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran, 21 Ağustos'ta kaybolmuş, cansız bedeni 19 gün sonra dere yatağında bulunmuştu.