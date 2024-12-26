Narin cinayetinde düğüm çözülüyor: Tutuklu sanıklar ikinci duruşma için adliyeye götürüldü
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili davada ikinci duruşma bugün yapılacak. Amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran ile itirafçı Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet isteniyor. Mahkemenin bu duruşmada kararını açıklaması da bekleniyor. Tutuklu sanıklar cezaevinden çıkarılarak Diyarbakır Adliyesine götürülürken, mahkeme ve adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.
Diyarbakır’da 21 Ağustos’ta kaybolan, arama çalışmalarının 19’uncu gününde dere yatağında, çuvalda, üzeri taşlarla örtülü cansız bedeni bulunan Narin Güran (8) cinayetiyle ilgili ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile cesedi taşıdığı tespit edilen komşuları Nevzat Bahtiyar, bugün ikinci kez hakim karşısına çıkacak.