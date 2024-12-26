Narin cinayetinde düğüm çözülüyor: Tutuklu sanıklar ikinci duruşma için adliyeye götürüldü

BU RAPOR NEDEN ÖNEMLİ?

Rapor, Narin'in babası Arif Güran başta olmak üzere, sanıkların küçük kızın hiçbir zaman, ahırın bulunduğu yere doğru giden yokuştan yukarı çıkmadığı iddiasını çürütmesi açısından önemli. Ayrıça bu rapor, Narin'in en son görüldüğü saat ile uyumlu olarak, ahır bölgesinde insan hareketliliğini ortaya koydu. Rapordaki bu ifadeler, Narin'in babası ve sanıkların iddialarının aksine küçük kızın, okuldan dönerken, evlerinin, ahırın olduğu bölgeye, patikayı kullanarak gittiğine ilişkin önemli delil sundu.

Narin'in babası, kızının hiçbir zaman patikadan yukarı çıkmadığını ve bu arada Nevzat Bahtiyar tarafından kaçırılıp öldürüldüğünü, amcası Salim Güran'ın olayı karışmadığını ileri sürüyordu. Yine, Güran ailesi üyeleri, kendi evlerine yakın bir yerde bulunan amcanın evi ve ahır bölgesinde herhangi bir hareketlilik olmadığını da savunuyordu. Aynı şekilde aile ve savunma avukatları, sanıklar, bu bölgedeki cep telefonu kayıtlarının da gerçeği yansıtmadığını iddia ediyordu. Bu rapor sonrası bu iddialar yinelenmedi.