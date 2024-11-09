Narin cinayetinde kritik gün: Mahkemeye sunulan görüntüler izlendi
Narin Güran cinayeti davasında bugün üçüncü duruşma yapılıyor. İlk gün sanıkların savunmalarını dinleyen mahkeme, ikinci günde tanıkları dinledi. Dava bugün de sürüyor ve mahkemenin kesintisiz yargılama yapacağı anlaşılıyor. Bugün, Narin'in köyüne ait yeni kamera kayıtları mahkemeye sunuldu. Görüntüler, Narin'in babası Arif Güran'ın evinin karşısındaki Dara 2 Askeri Üs Bölgesi'nin güvenlik kameralarına ait. Aile uzun zamandır bu görüntülerin davanın seyrini değiştireceğini ileri sürüyordu. Görüntülere bakıldı, delil neteliğinde birşey bulunmadı. Şahingöz denilen kameranın ise kayıt yapmadığı, sadece terör konusunda bir hareketlilik olduğunda merkezden müdahale için kullanılan bir kamera olduğu belirtildi. Duruşmanın üçüncü gününde, sanık avukatları baz istasyonu kayıtlarının delil olarak ele alınmasına, tutuklu sanık Arif Güran'ın aracında bulunan kıl ve DNA izlerine itirazları öne çıktı. Tutuklu sanık itirafçı Nevzat Bahtiyar, Narin'i amcasının öldürdüğü, kendisinin de cesedi dere kenarına gizlediği idiasını yineledi. Savcı duruşmanın bugünkü celsesinde tutukluların tutukluluk halinin devam etmesini talep etti.
ÖNCESİNDE BAŞKA BİR YERE Mİ GÖMÜLDÜ?
Narin cinayetini aydınlatacak duruşma devam ediyor. Bugün davanın üçüncü duruşması yapılıyor.
İkinci gün fenalaşarak hastaneye kaldırılan baba Arif Güran taburcu edildikten sonra adliyeye girerek üçüncü duruşmaya katıldı.
Tanıklara olay gününe dair saatler soruldu ancak bir çoğu "Hatırlamıyorum" şeklinde cevap verdi.
Eski Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren adli tıptan gelen son raporu açıklayarak Nevzat Bahtiyar'a çarpıcı sorular yöneltti. Otopsiden örnekler veren Eren, Bahtiyar'a Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne götürmeden önce farklı bir noktaya götürüp götürmediğini sordu.
"Hayır" cevabını veren Bahtiyar, su kenarına gömdüğünü söyledi.
Bunun üzerine Nahit Eren kendi iddiasının Narin'i ilk olarak oraya götürülmediği yönünde olduğunu belirtti.
CÜBBESİNİ ÇIKARDI
Mahkeme Başkanı, cübbesini çıkararak Nevzat Bahtiyar'a yönelik,, "Bir birey olarak söylemek istiyorum. Vermiş olduğun beyanlar doğru mudur? Bize eksik anlattığın bir şey var mı?" diye sordu.
Bahtiyar, "Doğrudur, eksik bir şey var mı hatırlamıyorum." cevabını verince mahkeme başkanı daha sonra cübbesini giydi.