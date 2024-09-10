Narin cinayetinde kritik isim: İtirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve aramaların 19'uncu gününde cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturmada itirafçı Nevzat Bahtiyar savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Nevzat Bahtiyar çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklandı. 24 şüphelinin gözaltı süresi ise bir gün uzatıldı.

Narin cinayetinde kritik isim: İtirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı - 1

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve bugün cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Narin cinayetinde kritik isim: İtirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı - 2

Narin’in öldürülmesine ilişkin soruşturmada bugün yeni gelişmeler yaşandı.

Narin cinayetinde kritik isim: İtirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı - 3

Gözaltındaki isimlerin sorguları sürerken, savcılık 24 şüpheli hakkında ek gözaltı süresi kararı aldı.

Narin cinayetinde kritik isim: İtirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı - 4

ÇAPRAZ SORGUDA İTİRAF ETTİ

İtirafçı olan şüphelinin aracının, Narin’in kaybolmasından 25 dakika sonra yine Narin’in cesedinin bırakıldığı dere yatağına yakın bir noktada yaklaşık 50 dakika kaldığı görüldü.

Narin cinayetinde kritik isim: İtirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı - 5

Nevzat Bahtiyar isimli şüpheli, çapraz sorguda suçunu itiraf etti. Gözaltındaki itirafçının savcılık tarafından ifadesi alındı.

Narin cinayetinde kritik isim: İtirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı - 6

İtirafçı Nevzat Bahtiyar savcılıktaki sorgusunun ardından sev edildiği mahkemece tutuklandı.

Gelişmeyi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu: 


"8 yaşındaki Narin Güran evladımızın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Nevzat B. çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır.

Gözaltında bulunan diğer şüphelilerle ilgili işlemler devam etmektedir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Narin kızımızın ölümünden sorumlu olan kim varsa adalet önüne çıkarılacak ve hak ettikleri cezaya çarptırılacaktır."

Narin cinayetinde kritik isim: İtirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı - 7

200 BİN LİRA KARŞILIĞINDA CESEDİ SAKLAMIŞ

Ayrıntılı soruşturma sürerken gözaltına alınan şüphelilerden sıva ustası Nevzat Bahtiyar'ın  ifadesi ortaya çıktı.

Narin cinayetinde kritik isim: İtirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı - 8

Salim Güran'ın Narin'in cesedini saklaması için kendisine verdiğini anlatan N.B. ifadesinde, "Salim Güran, battaniyeye sarılı bir şeyi göstererek, 'Bunu yok edeceksin' dedi. 'İyi düşün, sana 200 bin lira veririm' dedi. Battaniyeye sarılı çocuğu alıp, çuvalın içerisine birlikte koyduk. Muhtar Salim Güran ile birlikte ayrılmadan önce 'göl' diye tabir ettiğimiz Eğertutmaz Deresi'ni işaret etti ve 'Oraya götür' dedi. Ağacın yanında çok derin olmayan bir yer buldum. Burada biraz su vardı. Bu alana çuvalı bıraktım ki çuval birisi tarafından bulunur diye düşünerek üzerine bir taş koydum." dedi.

Narin cinayetinde kritik isim: İtirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı - 9

İTİRAF SONRASI DERE KENARINDA KEŞİF

Nevzat Bahtiyar'ın itirafı sonrası Tavşantepe Mahallesi'ne 2 kilometre mesafedeki Eğertutmaz Deresi'nin kenarında keşif yapıldı.

Narin cinayetinde kritik isim: İtirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı - 10

Nevzat Bahtiyar, jandarma eşliğinde dere kenarına götürüldü. Burada Nevzat B.'nin ifadesine başvuruldu.

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