Narin cinayetinde önemli gelişme: Görüntüler artık net
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada en önemli rapor mahkemeye sunuldu. Ulusal Kriminal Büro, görüntüler üzerinde yaptığı incelemede, küçük kızın Arif Güran, yani babasının evine-ahırına doğru yürüdüğünü, cinayet saatinde ahır çevresinde insan silüetleri olduğunu raporuna "Ev, ahır bölgesinde karartılar ve ışıklı bölgeler izlenmiş olup, izlenen bu hareketliliklerin takdiri makama aittir." ifadesiyle yansıttı. Raporda dikkat edilmesi gereken husus olarak, ahırın önünde saat 15.22'de iki siyah karartı, ahırın arkasında ise 15.25'te karartı görüldüğü belirtildi. Bu karartılar cinayet saatiyle uyumlu. Narin'in babasının evinde öldürüldükten sonra ahırda çuvala konulduğu ileri sürülüyordu. Raporda, cinayet saatindeki araç trafiği de tarif edilerek, "Birbirini takipleyen araçlar incelenmeden hemen öncesinde, köy üst yolunda 'U' yapıp, geri dönen araba dikkati çekmiştir." denildi. Bu bulgular, babasının iddiasının aksine, Narin'in amcasının evinin de bulunduğu ahırın da yer aldığı bölgeye gittiğini gösteriyor. Rapor, bu haliyle, telefon kayıtları ve itirafçının anlatımıyla uyumlu bulgular içeriyor.
EN ÖNEMLİ RAPOR BİTTİ
Diyarbakır'da Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran cinayetine ilişkin en önemli rapor mankemeye sunuldu.
Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince alınan ara kararda, dava dosyasına eklenen Daran-2 bölgesine ait görüntüler üzerinde bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verilmişti.
Ulusal Kriminal Büro tarafından davaya ilişkin incelenen görüntülerle ilgili hazırlanan bilirkişi raporu tamamlanarak, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.