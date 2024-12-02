Narin cinayetinde önemli gelişme: Görüntüler artık net

KARARTI NARİN'E AİT

Görüntülerden alınan fotoğraflara da yer verilen raporda, Tavşantepe Mahallesi'ndeki okulun güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu, "Kamera saatine göre 15.14'te Narin Güran'ın açıda, kadrajda olduğu, 15.15'te diğer kızlara el salladığı, patikada yürüdüğünün görüldüğü, bu andan sonra kamera açısında Narin'in görülmediği, okul kamerasında son görülme anının 15.15.14 (saat/dakika/saniye) olduğu" belirtilerek, şöyle denildi:

"Okul kamerasındaki son görülme anından (güncel) 1,5 dakika sonra ev-ahır istikametine doğru hareketli bir karartının olduğu, bu karartının kıyafet unsurlarının koyu renkte olmasından ve kısa boylu zayıf algılanmasından kaynaklı Narin Güran olabileceği değerlendirilmekte olup, takdiri makama bırakılmıştır."



Dava dosyasına eklenen raporda mahkemenin kurum tarafından araştırılmasını istediği konularla ilgili tespitlere yer verildi.