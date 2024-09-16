Narin cinayetinde tutanaklara yansıyan akıl almaz yöntemler: Köylülerden hedef şaşırtma taktikleri

Diyarbakır'da Narin Güran cinayeti ile ilgili dikkat çekici gelişmeler yaşandı. Narin’in yengesi Hediye Güran’ın ifadesi doğrultusunda iki kişi gözaltına alındı. Soruşturma dosyasındaki JASAT tutanağına göre, iki şüpheli soruşturmanın seyrini değiştirmek ve ekipleri Eğertutmaz Deresi’nden uzaklaştırmaya çalışmakla suçlanırken köyde çıkarılan yangınlar, bulunan terlik, olağan dışı elektrik kesintileri ve yanlış ifadeler soruşturma dosyasına girdi.

Narin cinayetinde tutanaklara yansıyan akıl almaz yöntemler: Köylülerden hedef şaşırtma taktikleri - 1

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

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Narin cinayetinde tutanaklara yansıyan akıl almaz yöntemler: Köylülerden hedef şaşırtma taktikleri - 2

Son olarak Narin’in yengesi Hediye Güran’ın ifadesi doğrultusunda iki kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin Narin’in akrabaları İ.K. ve Ş.K olduğu öğrenildi.

Narin cinayetinde tutanaklara yansıyan akıl almaz yöntemler: Köylülerden hedef şaşırtma taktikleri - 3

19 gün boyunca süren yoğun arama çalışmalarında Narin’in akrabaları tarafından sistematik bir şekilde delil karartma eylemleri gerçekleştirildiği belirlendi.

Narin cinayetinde tutanaklara yansıyan akıl almaz yöntemler: Köylülerden hedef şaşırtma taktikleri - 4

Aile üyeleri tarafından 50’den fazla sahte ihbar yapıldığı tespit edildi.

Narin cinayetinde tutanaklara yansıyan akıl almaz yöntemler: Köylülerden hedef şaşırtma taktikleri - 5

AKIL ALMAZ 6 YÖNTEM

Soruşturma dosyasındaki JASAT tutanağına göre iki şüpheli soruşturmanın seyrini değiştirmek ve ekipleri Eğertutmaz Deresi’nden uzaklaştırmaya çalışmakla suçlanıyor.

Narin cinayetinde tutanaklara yansıyan akıl almaz yöntemler: Köylülerden hedef şaşırtma taktikleri - 6

Şüphelilerin bu amaçla, Suriyelilerin kaldığı çadıra yakın bir konumda terlik bulunduğunu iddia edip jandarma personelinin bu kısma yönlendirilmeye çalıştığı öğrenildi.

Narin cinayetinde tutanaklara yansıyan akıl almaz yöntemler: Köylülerden hedef şaşırtma taktikleri - 7

Söz konusu tutanakta, arama kurtarma çalışmaları esnasında olağan dışı elektrik kesintilerinin yaşandığı, iki kişinin bir kız çocuğunu köyün üst tarafına götürdüğü şeklinde ihbarda bulunulduğu, yanlış ifadelerle güvenlik birimlerinin yanlış yönlendirildiği tespitleri yer aldı.

Narin cinayetinde tutanaklara yansıyan akıl almaz yöntemler: Köylülerden hedef şaşırtma taktikleri - 8

Narin kaybolduktan iki gün sonra köyde yangın çıkarıldı.

Narin cinayetinde tutanaklara yansıyan akıl almaz yöntemler: Köylülerden hedef şaşırtma taktikleri - 9

JANDARMAYI DİNLEMİŞLER

Tutaklarda amca Fuat Güran, Narin’i arama faaliyetindeki jandarma ekiplerine görünmeden yaklaşıp ne konuştuklarını dinlemeye çalıştığı iddia edildi. Bunu fark eden jandarma da durumu tutanak ile kayıt altına aldı ve savcılığa gönderdi.

Narin cinayetinde tutanaklara yansıyan akıl almaz yöntemler: Köylülerden hedef şaşırtma taktikleri - 10

KAÇ KİŞİ TUTUKLANDI?

Gözaltına alındığında Fuat Güran, bu tutanaktaki suçlama ilişkin “Kesinlikle kabul etmiyorum, sadece yardımcı olmaya çalıştım." dedi.

Narin cinayetinde tutanaklara yansıyan akıl almaz yöntemler: Köylülerden hedef şaşırtma taktikleri - 11

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmada, aralarında anne Yüksel ve ağabey Enes Güran'ın da bulunduğu 11 zanlı tutuklanmıştı.

Narin cinayetinde tutanaklara yansıyan akıl almaz yöntemler: Köylülerden hedef şaşırtma taktikleri - 12

2 şüpheli ile tutuklanan amca Fuat Güran'ın 13 Eylül'de gözaltına alınan eşi Hediye Güran'ın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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