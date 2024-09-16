Narin cinayetinde tutanaklara yansıyan akıl almaz yöntemler: Köylülerden hedef şaşırtma taktikleri

JANDARMAYI DİNLEMİŞLER

Tutaklarda amca Fuat Güran, Narin’i arama faaliyetindeki jandarma ekiplerine görünmeden yaklaşıp ne konuştuklarını dinlemeye çalıştığı iddia edildi. Bunu fark eden jandarma da durumu tutanak ile kayıt altına aldı ve savcılığa gönderdi.