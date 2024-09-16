Narin cinayetinde tutanaklara yansıyan akıl almaz yöntemler: Köylülerden hedef şaşırtma taktikleri
Diyarbakır'da Narin Güran cinayeti ile ilgili dikkat çekici gelişmeler yaşandı. Narin’in yengesi Hediye Güran’ın ifadesi doğrultusunda iki kişi gözaltına alındı. Soruşturma dosyasındaki JASAT tutanağına göre, iki şüpheli soruşturmanın seyrini değiştirmek ve ekipleri Eğertutmaz Deresi’nden uzaklaştırmaya çalışmakla suçlanırken köyde çıkarılan yangınlar, bulunan terlik, olağan dışı elektrik kesintileri ve yanlış ifadeler soruşturma dosyasına girdi.
Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.
Narin Güran soruşturmasında iki yeni gözaltı
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