Narin cinayetinde yeni gelişme: Nevzat Bahtiyar'ın aracında delil toplama görüntüsü dava dosyasında

Diyarbakır'da Narin Güran'ın cansız bedenini dereye sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın aracının olay yeri inceleme ekiplerince arandığına dair görüntüler dava dosyasında yer aldı.

Narin cinayetinde yeni gelişme: Nevzat Bahtiyar'ın aracında delil toplama görüntüsü dava dosyasında - 1

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor.

Nevzat Bahtiyar'ın aracında delil toplama görüntüsü dava dosyasında

TÜRKİYE HABERLERİ

Narin cinayetinde yeni gelişme: Nevzat Bahtiyar'ın aracında delil toplama görüntüsü dava dosyasında - 2

Dava dosyasında yer alan görüntü ve fotoğraflarda, Narin Güran'ın cansız bedenini otomobil ile taşıyıp dereye sakladığını itiraf eden tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar'ın aracında Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerince inceleme yapıldığı ve delil toplandığı görülüyor.

Narin cinayetinde yeni gelişme: Nevzat Bahtiyar'ın aracında delil toplama görüntüsü dava dosyasında - 3

Dava dosyasında yer alan görüntü ve fotoğraflarda, Narin Güran'ın cansız bedenini otomobil ile taşıyıp dereye sakladığını itiraf eden tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar'ın aracında Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerince inceleme yapıldığı ve delil toplandığı görülüyor.

Narin cinayetinde yeni gelişme: Nevzat Bahtiyar'ın aracında delil toplama görüntüsü dava dosyasında - 4
Narin cinayetinde yeni gelişme: Nevzat Bahtiyar'ın aracında delil toplama görüntüsü dava dosyasında - 5
Narin cinayetinde yeni gelişme: Nevzat Bahtiyar'ın aracında delil toplama görüntüsü dava dosyasında - 6
Narin cinayetinde yeni gelişme: Nevzat Bahtiyar'ın aracında delil toplama görüntüsü dava dosyasında - 7
Narin cinayetinde yeni gelişme: Nevzat Bahtiyar'ın aracında delil toplama görüntüsü dava dosyasında - 8
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