Narin Cinayetinde yeni gelişme: Savcılık "Kayıp 8 günün" peşine düştü

TÜBİTAK uzmanları, soruşturmaya katkısı olabilecek en ufak ipuçlarına bile ulaşmaya çalışıyor. İpucu olabilecek ses ve görüntü kayıtları, iyileştirme çalışmasıyla mercek altına alınacak.

Tavşantepe mahallesinde önemli bir çalışma daha yürütülüyor. Baz istasyonu kayıtları inceleniyor. Kameranın bulunduğu evde cinayet saatinde kimlerin olduğuna dair tespitler de var.