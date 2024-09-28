Narin Cinayetinde yeni gelişme: Savcılık "Kayıp 8 günün" peşine düştü
Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran soruşturmasında, savcılar 8 günlük kayıp görüntülerin peşine düştü. Narin'in amcalarından birinin evinde bulunan ve el konulan kamerada, bilişim uzmanlarına göre 15 günlük kayıt olması gerekiyordu. Ancak hard diskte 7 günlük kayıt olduğu tespit edildi. Narin'in cesedinin bulunduğu günü de kapsayan 8 günlük görüntü kaydının geri getirilmesi için harddisk TÜBİTAK'a gönderildi.
Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin'le ilgili soruşturmada yeni gelişmeler var. Savcılık talimatıyla amcalarından birinin Tavşantepe mahallesindeki evinde arama yapıldı ve güvenlik kamerası bulundu.