Narin cinayetinde yeni görüntü: Babanın ısrarla üzerinde durduğu askeri üsse ait kamera kaydı incelenecek
Diyarbakır'da Narin Güran'ın ölümüne ilişkin davada mahkeme, dosyaya eklenen Dara-2 Askeri Üs Bölgesi’ne ait güvenlik kamerası görüntüleriyle ilgili önemli bir karar aldı. Görüntüler Ulusal Kriminal Büro tarafından incelenerek ayrıntılı bilirkişi raporu hazırlanacak. Askeri üs bölgesine ait görüntüler, baba Arif Güran ve avukatların duruşmada ısrarla üzerinde durduğu deliller arasındaydı. Avukatlar, HTS kayıtları ve güvenlik kamerası görüntüleri arasında uyumsuzluk tespit ettiklerini öne sürüyordu. Görüntülerde Narin'in patika yolu üzerinde bulunan sanık Nevzat Bahtiyar'ın evine doğru gidip gitmediği incelenecek. Bahtiyar'ın yol üzerinde Narin'i karşılayıp karşılamadığı araştırılacak. Bölgede kırmızı ve beyaz renkli bir arabanın tespit edilip edilmediği, arabaların bir araya gelip gelmediği ya da peşi sıra hareket edip etmedikleri de araştırılacak.
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada, Dara bölgesine (Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Bilal Dicle Gözetleme Noktası) ait görüntüler Ulusal Kriminal Büro tarafından incelenerek bilirkişi raporu hazırlanacak.