Narin cinayetinde yeni görüntü: Babanın ısrarla üzerinde durduğu askeri üsse ait kamera kaydı incelenecek

6 DAKİKA 45 DAKİKA AYRINTISI

Mahkeme tarafından hazırlanan teslim tutanağında, dosyanın eklerine ilişkin,şunlar yer aldı:

"Dosya ekinde Dara-2 askeri üs kamerasına ait görüntüler (söz konusu görüntülerde yer alan saatin normal zaman dilimine göre yaklaşık 6 dakika 45 saniye ileride olduğu), dosya ekinde yer alan kamera çıktısında sanıklar ve maktulün evinin neresi olduğunun işaretlendiği, sanık Nevzat Bahtiyar'a ait ifadelerin bir örneğinin ve soruşturma aşamasında alınan daraltılmış baz verilerinin eklendiği, söz konusu verilerde sanıkların iddia edilen suç saatinde nerede olduklarının belirtildiği ve okul kamerasında Narin'in ne zaman geçtiğinin gösterildiği (söz konusu görüntülerde okul saatinin normal zaman dilimine göre yaklaşık 4 dakika ileride olduğu)."

Ayrıca, tutanakta mahkemenin kurum tarafından araştırılması istenen konular da yer aldı.