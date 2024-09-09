Narin cinayetinin soru işaretleri | Narin'i kim öldürdü?

Türkiye, "Narin'i kim öldürdü?" sorularının cevabını arıyor. Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'in 19 gün sonra cansız bedeninin bulunması ardından cevap bekleyen bazı sorular daha var. Hepsi soruşturma sürecinde aydınlanacak ancak yeni iddialar da ortaya atıldı. Narin'in yakınlarına yönelik soru işaretleri yakından incelenirken "Amcanın sildiği söylenen mesajlarda ne vardı?," ve ablanın 7 yıl önceki ölümünün arkasındaki sır perdesi araştırılıyor.

Narin cinayetinin soru işaretleri | Narin'i kim öldürdü? - 1

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve dün Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

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Narin cinayetinin soru işaretleri | Narin'i kim öldürdü? - 2

"Ne zaman öldürüldü?", "Kim tarafından dereye bırakıldı?", "Defalarca aranan derede Narin'in cenazesi neden bulunamadı?", "Fail tek kişi mi yoksa tanıklar var mı?" soruları Narin'in öldürülmesinin ardından yanıt bekliyor.

Narin cinayetinin soru işaretleri | Narin'i kim öldürdü? - 3

Narin'in cansız bedeni derede çuval içinde bulundu. Cinayetin nerede işlendiği araştırılırken olay sonrası Narin'in bedeninin dereye nasıl taşındığı da tespit edilmeye çalışılıyor.

Narin cinayetinin soru işaretleri | Narin'i kim öldürdü? - 4

Narin'e ait DNA'nın tespit edildiği amcası Salim Güran'a otomobil ikinci kez incelemeye alındı.

Narin cinayetinin soru işaretleri | Narin'i kim öldürdü? - 5

SİLİNEN MESAJLARDA NE VARDI?

Amca Salim Güran'ın sildiği WhatsApp mesajlarının da soruşturmada kritik öneme sahip olduğu değerlendiriliyor.

Narin cinayetinin soru işaretleri | Narin'i kim öldürdü? - 6

Amca, silinen mesajların Narin ile ilgili olmadığını iddia etse de bunun gerçekliği soruşturma sürecinde ortaya çıkacak.

Narin cinayetinin soru işaretleri | Narin'i kim öldürdü? - 7

DİKKAT ÇEKEN İDDİALAR

Narin'in cansız bedeninin bulunmasının ardından yeni bazı iddialar ortaya atıldı.

Narin cinayetinin soru işaretleri | Narin'i kim öldürdü? - 8

Aramalar sürerken bir terlik bulunmuş ve aile terliğin Narin'e ait olmadığını söylemişti. Ancak bu terliğin Narin'e ait olabileceği öne sürülüyor.

Narin cinayetinin soru işaretleri | Narin'i kim öldürdü? - 9

Narin'in anne ve babasının tutuklanan amca Salim Güran'ı tutuklanmasının ardından onu ziyaret ettiği de belirtiliyor.

Narin cinayetinin soru işaretleri | Narin'i kim öldürdü? - 10

ENGELLİ ABLANIN 7 YIL ÖNCEKİ ÖLÜMÜ

Dikkat çekici başka bir iddia da Narin'in engelli ablasının 7 yıl önce merdivenden düşerek gerçekleştiği söylenen ölümü.

Narin cinayetinin soru işaretleri | Narin'i kim öldürdü? - 11

Narin'in öldürülmesinin engelli ablanın ölümüne ilişkin de soru işaretlerine neden olduğu belirtilirken daha önceki ölümle ilgili otopsi yapılmadığı öne sürülüyor.

Narin cinayetinin soru işaretleri | Narin'i kim öldürdü? - 12
Narin cinayetinin soru işaretleri | Narin'i kim öldürdü? - 13
Narin cinayetinin soru işaretleri | Narin'i kim öldürdü? - 14
Narin cinayetinin soru işaretleri | Narin'i kim öldürdü? - 15
Narin cinayetinin soru işaretleri | Narin'i kim öldürdü? - 16
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