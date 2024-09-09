Narin cinayetinin soru işaretleri | Narin'i kim öldürdü?
Türkiye, "Narin'i kim öldürdü?" sorularının cevabını arıyor. Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'in 19 gün sonra cansız bedeninin bulunması ardından cevap bekleyen bazı sorular daha var. Hepsi soruşturma sürecinde aydınlanacak ancak yeni iddialar da ortaya atıldı. Narin'in yakınlarına yönelik soru işaretleri yakından incelenirken "Amcanın sildiği söylenen mesajlarda ne vardı?," ve ablanın 7 yıl önceki ölümünün arkasındaki sır perdesi araştırılıyor.
Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve dün Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.