Narin davasına geldi, suskunluğa isyan etti | Rojin’in babası: Beyaz aracı kim kullanıyordu?

Van’da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş’in babası, Diyarbakır’da görülen Narin Güran davasına gelip adliye önünde destek istedi. Kızının ölümüne ilişkin bir suskunluk olduğunu söyleyen baba Kabaiş, “Kapıları çalıyoruz, kimse kapıyı açmıyor, kimse söylemiyor. Korkmasınlar.” dedi. Kızının kaybolduğu günlerde, olay yerinde beyaz bir araba görüldüğü iddiasını gündeme getiren baba, ayrıntılı soruşturma yapılmasını istedi.

Narin davasına geldi, suskunluğa isyan etti | Rojin’in babası: Beyaz aracı kim kullanıyordu? - 1

Van’da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin’in (21) babası Nizamettin Kabaiş, Narin Güran cinayetinin ikinci duruşmasının görüldüğü Diyarbakır Adliyesi önüne gelip, açıklamalarda bulundu.

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Narin davasına geldi, suskunluğa isyan etti | Rojin’in babası: Beyaz aracı kim kullanıyordu? - 2

Rojin’e de sahip çıkılmasını isteyen Kabaiş, "Ben geçen sefer de geldim, hiçbir fayda görmedim. Kimse gözünü açmadı, bana bakmadı.” dedi.

Acılı baba şöyle konuştu:

“Ben çok insana yalvardım, yakardım, ‘Bize de sahip çıkın, Rojin’e de sahip çıkın’ dedim. Biz ayakaltında kalmışız. Bize bir el atın. Bir sorun, Rojin'e ne oldu?

Yardımcı olun, destek olun. Ama öbür sefer hiçbir fayda görmedim. Kimse sormadı. Bu sefer gene geldim.”
Narin davasına geldi, suskunluğa isyan etti | Rojin’in babası: Beyaz aracı kim kullanıyordu? - 3

ACILI BABANIN SUSKUNLUK İSYANI

Olay günü şüpheli beyaz bir aracın olduğunu anlatan Kabaiş, “Herkesten rica ediyorum, herkesten destek istiyorum. Rojin’in dosyasına takipçi olun. Rojin nerede kayboldu? Rojin’in başına ne geldi? Kim ne yaptı? Niye götürdüler, oraya bıraktılar?” diye sordu.

Kızının dövüldüğünü, kaldığı yurttan 24 kilometre uzakta bırakıldığını anlatan Kabaiş, “Kapıları çalıyoruz, kimse kapıyı açmıyor, kimse söylemiyor. Korkmasınlar, Molla Kasım’a da rica ediyorum, buradan ses ediyorum. Bardakçı köyüne de sesleniyorum, söylesinler.” ifadelerini kullandı.
Narin davasına geldi, suskunluğa isyan etti | Rojin’in babası: Beyaz aracı kim kullanıyordu? - 4

BEYAZ ARACI KİM KULLANIYORDU?

Bir kadının şüpheli beyaz araba iddiasını gündeme getirdiğini anlatan Kabaiş, şöyle devam etti:

“Sadece bir kadın, ‘O gece bir beyaz araba gelmiş, geçmiş’ dedi. Onun da plakasını almamışlar, ifadesini alıp bırakmışlar. Ve Rojin’in üzerinde iki tane erkek DNA’sı çıkmış, bu da bellidir ki onlar zarar vermişler.

Boğazını sıkarak oradan çatlaklık vardır. Rojin’in başına ne getirdiler, biz şu anda bilmiyoruz. Yani ölüm hepimizin başının gözünün üstünde yeri var. Hepimiz öleceğiz, buradaki canlılar, insanlar olsun, diğer canlılar olsun herkes ölecek. Ama ölümün sebebini bilmesek o çok zordur, ağır gelir.”

Narin davasına geldi, suskunluğa isyan etti | Rojin’in babası: Beyaz aracı kim kullanıyordu? - 5

"DETAYLI İNCELEME İSTİYORUM"

“Rojin nasıl öldürüldü? Rojin’e ne oldu? Kim ne yaptı? Bu kadar kameralar var. Bu kadar telefon var. Kamera kameraları var, telefon sinyali vardır. O gece orada neredeyse bulabilirler, bu telefon sinyallerine girseler. Bunların hepsini rica ettik.

Detaylı bir inceleme istiyorum. Rica ediyorum devlet büyüklerinden. Bize yardımcı olsunlar, Rojin'e ne oldu.”
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