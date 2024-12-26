Narin davasına geldi, suskunluğa isyan etti | Rojin’in babası: Beyaz aracı kim kullanıyordu?

Rojin’e de sahip çıkılmasını isteyen Kabaiş, "Ben geçen sefer de geldim, hiçbir fayda görmedim. Kimse gözünü açmadı, bana bakmadı.” dedi.

Acılı baba şöyle konuştu:

“Ben çok insana yalvardım, yakardım, ‘Bize de sahip çıkın, Rojin’e de sahip çıkın’ dedim. Biz ayakaltında kalmışız. Bize bir el atın. Bir sorun, Rojin'e ne oldu?

Yardımcı olun, destek olun. Ama öbür sefer hiçbir fayda görmedim. Kimse sormadı. Bu sefer gene geldim.”