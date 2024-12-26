Narin davasına geldi, suskunluğa isyan etti | Rojin’in babası: Beyaz aracı kim kullanıyordu?
Van’da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş’in babası, Diyarbakır’da görülen Narin Güran davasına gelip adliye önünde destek istedi. Kızının ölümüne ilişkin bir suskunluk olduğunu söyleyen baba Kabaiş, “Kapıları çalıyoruz, kimse kapıyı açmıyor, kimse söylemiyor. Korkmasınlar.” dedi. Kızının kaybolduğu günlerde, olay yerinde beyaz bir araba görüldüğü iddiasını gündeme getiren baba, ayrıntılı soruşturma yapılmasını istedi.
Van’da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin’in (21) babası Nizamettin Kabaiş, Narin Güran cinayetinin ikinci duruşmasının görüldüğü Diyarbakır Adliyesi önüne gelip, açıklamalarda bulundu.