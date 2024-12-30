Narin davasında cevapsız sorular: Gerekçeli karar bekleniyor

Türkiye'nin yakından takip ettiği 8 yaşındaki Narin cinayetiyle ilgi davada karar tartışmaları da beraberinde getirdi. Narin'in neden öldürüldüğü hala belli değil. Narin'in annesi, ağabeyi ve amcası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alırken küçük kızın cansız bedenini dere yatağına gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Tartışma yaratan karar istinafa götürülecek. Haber: Nizamettin Kaplan

Narin davasında cevapsız sorular: Gerekçeli karar bekleniyor - 1

Diyarbakır'ın Tavşantepe köyünde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni dere yatağında bulunan Narin cinayetiyle ilgili davada karar çıktı.

Haberin videosuna git:

Narin davası: Katiller belli de asıl katil kim?

TÜRKİYE HABERLERİ

Narin davasında cevapsız sorular: Gerekçeli karar bekleniyor - 2

Amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürmekle" ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 

10 soruda Narin cinayeti 

Narin davasında cevapsız sorular: Gerekçeli karar bekleniyor - 3

Savcının mütalaasında aynı suçtan ceza istenen Nevzat Bahtiyar'a ise "delilleri yok etme "gizleme veya degiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Narin davasında cevapsız sorular: Gerekçeli karar bekleniyor - 4

Kamuoyu vicadanının derinden sarsıldığı ve birçok iddianın gündeme geldiği cinayette "Neden öldürüldü, kim öldürüldü?" sorularının cevabı ise hala yanıt bulamadı.

Narin davasında cevapsız sorular: Gerekçeli karar bekleniyor - 5

GEREKÇELİ KARAR BEKLENİYOR

Hukukçular gerekçeli kararda bu soruların cevabını bekliyor.

Narin davasında cevapsız sorular: Gerekçeli karar bekleniyor - 6

"SEBEP DE İŞTİRAK İRADESİ DE KARARDA OLABİLİR"

Eski Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, NTV'ye açıklamalarda bulundu.

Eren, "Cinayete ilişkin bir sebep ortaya koymadığı durumda karar eksik kalmaz. Bir çocuk öldürüldü. Genel kast yeterli ama eğer amahkeme cinayet sebebine ilişkin bir kanaate de ulaşmışsa biz bunu gerekçeli kararda görebiliriz." dedi.

Narin davasında cevapsız sorular: Gerekçeli karar bekleniyor - 7

Bu durumun olmaması halinde kararın eksik olacağını da sözlerine ekleyen Eren, "Gerekçeli kararda sebep de iştirak iradesi de olabilir." diye konuştu.

DAHA FAZLA GÖSTER