Narin davasında cevapsız sorular: Gerekçeli karar bekleniyor

"SEBEP DE İŞTİRAK İRADESİ DE KARARDA OLABİLİR"

Eski Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, NTV'ye açıklamalarda bulundu.

Eren, "Cinayete ilişkin bir sebep ortaya koymadığı durumda karar eksik kalmaz. Bir çocuk öldürüldü. Genel kast yeterli ama eğer amahkeme cinayet sebebine ilişkin bir kanaate de ulaşmışsa biz bunu gerekçeli kararda görebiliriz." dedi.