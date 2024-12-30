Narin davasında cevapsız sorular: Gerekçeli karar bekleniyor
Türkiye'nin yakından takip ettiği 8 yaşındaki Narin cinayetiyle ilgi davada karar tartışmaları da beraberinde getirdi. Narin'in neden öldürüldüğü hala belli değil. Narin'in annesi, ağabeyi ve amcası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alırken küçük kızın cansız bedenini dere yatağına gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Tartışma yaratan karar istinafa götürülecek. Haber: Nizamettin Kaplan
Diyarbakır'ın Tavşantepe köyünde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni dere yatağında bulunan Narin cinayetiyle ilgili davada karar çıktı.