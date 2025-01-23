Narin davasında gerekçeli karar: Narin'i yaralıyken eve götürüp öldürmüşler

"3 SANIK, KURTARMA İHTİMALİ VARKEN ÖLÜME RIZA GÖSTERDİ"

Kararda, "Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran'ın fikir ve eylem birlikteliği içerisinde maktül Narin Güran'ın iştirak halinde ölümüne sebebiyet verdikleri Mahkememizce kabul edilmiştir. Tüm bu anlatımlar karşısında Maktul Narin'in öldürülme olayının her 3 sanık tarafından birlikte gerçekleştirilerek tamamlandığı anlaşılmıştır". denildi. Gerekçeli karara göre Narin, evinin yakınındaki ahırda öldürülmek istendi, eylem tam bitirilemedi ve eve götürüldü. Kararda bu durum şöyle anlatıldı:

"Mahkememizce net olarak tespit edilemeyen sanık veya sanıklar tarafından ev, ahır veya eklentilerinde maktul Narin'in öldürülme eylemine başlandığı, ardından maktul Narin'in bedeninin eve taşındığı, burada sanıklar Enes, Yüksel ve Salim tarafından öldürülme eyleminin tamamlanmasının beklenildiği, her 3 sanığın da ev, ahır veya eklentilerinde yapılacak bir tıbbi müdahale ile maktul Narin'i ölümden kurtarma ihtimali varken bu müdahalenin yapılmayarak Narin'in ölmesine rıza gösterdikleri...kabul edilmiştir"