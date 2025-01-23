Narin davasında gerekçeli karar: Narin'i yaralıyken eve götürüp öldürmüşler
Türkiye'nin konuştuğu Narin Güran cinayetinde mahkeme beklenen gerekçeli kararı açıkladı. Gerekçeli kararda, Narin'in ev yakınlarındaki ahırda öldürülmek istendiği, yaralı kızın eve taşındığı ve eylemin evde tamamlandığı belirtildi. Davada, amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. Cesedi taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.
Narin Güran cinayeti davasında gerekçeli karar açıklandı.
Kararda, mahkeme 4 ana başlıkta cinayetin sanıklarca işlendiğine kanaat getirirken küçük kızın kim tarafından, neden öldürüldüğü sorusu yine yanıt bulmadı.
Gerekçeli kararda anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'ın Türk Ceza Kanunu'nun 37/1, 82/1-d,e, 53/1 ve 63. sevk maddeleri uyarınca ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmalarına karar verildiği belirtildi.