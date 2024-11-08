Narin cinayetinde duruşma tutanakları: Baba bütün sanıklar suçladı
Narin Güran cinayeti davasının 2. gününde tanıklar dinleniyor. Mahkeme heyeti geç saatlere kadar duruşmayı sürdürdü. Cuma günü yapılan duruşmaya, bir sanığın tanıklık yapmaktan vazgeçmesi, babanın bütün sanıkları suçlaması ve bir tanığın da Narin'in cesedinin bulunduğu gün köydeki kadınların kavga ettiğini doğrulaması damga vurdu. Yüksel Güran'ın kardeşi Yasemin Gül, Maşallah Güran'ın birilerini suçlayarak, "Boyun devrilsin, gözün kör olsun, Allah belanı versin" beddualarını ettiğini söyledi. Mahkeme Başkanı "gizli tanık" iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Başkan ''Mahkememize ulaşan gizli tanık ifadesi yok'' dedi. Duruşmanın ikinci gününde, sanıkların işkence altında ifade, olayın şoku ve başka gerekçeleri ileri sürerek, kolluk ifadelerini reddetmesi, önemli konuları hatırlamadıklarını söylemesi dikkat çekti. Sanıklar kritik konuları genelde hatırlamadıklarını ileri sürdü. Avukatlar, işkence iddialarına karşılık, sanıklar tarafından herhangi bir suç duyurusunun yapılmadığını dikkate sundu.
YARGILAMADA İKİNCİ GÜN
Narin cinayetini aydınlatacak duruşma devam ediyor. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki dünkü ilk duruşmada tutuklu sanıklar Nevzat Bahtiyar, ağabey Enes, anne Yüksel ve amca Salim Güran savunma yaptı.
Mahkemede, ikinci günde tanıkların dinlenmesine geçildi.