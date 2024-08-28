Narin gibi ortadan kaybolmuşlardı, akıllara onlar geldi: Dursun ve Evrim’den senelerdir haber yok
Diyarbakır’da kaybolan 8 yaşındaki Narin’i arama çalışmaları sürüyor. Narin’in kayıp olayı Tokat’ta yıllardır haber alınamayan çocuklar Dursun Kağan Taşçı ve Evrim Atış’ı hatırlattı. Trafik kazasında aracın Kelkit Çayı’na devrilmesi sonucu kaybolan iki çocuktan, aradan geçen yıllara rağmen bir haber yok.
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 8 yaşındaki Narin Güran’ın kaybolmasının üzerinden 8 gün geçmesine rağmen arama çalışmaları sürüyor.Narin’in kaybolması Tokat’ta yıllardır haber alınamayan çocuklar Dursun Kağan Taşçı ve Evrim Atış’ı yeniden hatırlattı.