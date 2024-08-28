Narin gibi ortadan kaybolmuşlardı, akıllara onlar geldi: Dursun ve Evrim’den senelerdir haber yok

Diyarbakır’da kaybolan 8 yaşındaki Narin’i arama çalışmaları sürüyor. Narin’in kayıp olayı Tokat’ta yıllardır haber alınamayan çocuklar Dursun Kağan Taşçı ve Evrim Atış’ı hatırlattı. Trafik kazasında aracın Kelkit Çayı’na devrilmesi sonucu kaybolan iki çocuktan, aradan geçen yıllara rağmen bir haber yok.

Narin gibi ortadan kaybolmuşlardı, akıllara onlar geldi: Dursun ve Evrim’den senelerdir haber yok - 1

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 8 yaşındaki Narin Güran’ın kaybolmasının üzerinden 8 gün geçmesine rağmen arama çalışmaları sürüyor.

Narin’in kaybolması Tokat’ta yıllardır haber alınamayan çocuklar Dursun Kağan Taşçı ve Evrim Atış’ı yeniden hatırlattı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Narin gibi ortadan kaybolmuşlardı, akıllara onlar geldi: Dursun ve Evrim’den senelerdir haber yok - 2

2015 yılında Reşadiye ilçesinde kaybolan Dursun Kağan Taşçı ve 2018 yılında Turhal ilçesinde kaybolan Evrim Atış’a ait bir ize rastlanılmadı.

Narin gibi ortadan kaybolmuşlardı, akıllara onlar geldi: Dursun ve Evrim’den senelerdir haber yok - 3

Dursun’dan 3 bin 165, Evrim’den ise 2 bin 242 gündür haber alınamıyor.

Narin gibi ortadan kaybolmuşlardı, akıllara onlar geldi: Dursun ve Evrim’den senelerdir haber yok - 4

DURSUN’UN KAYBININ ÜZERİNDEN 3 BİN 165 GÜN GEÇTİ

25 Nisan 2018 günü Reşadiye ilçesi D-100 Karayolu Dokuzdolanbaç Köprüsü yakınlarında meydana gelen kazada, aracının 20 metre yükseklikten Kelkit Çayı’na yuvarlanması sonucu suda kaybolan 2 çocuk babası muhtar Ayhan Cebe için Ankara’dan gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri arama çalışması yapmıştı.

Narin gibi ortadan kaybolmuşlardı, akıllara onlar geldi: Dursun ve Evrim’den senelerdir haber yok - 5

2 hafta süren çalışma sonucunda içerisinde çorap ve insan kemiği kalıntılarının bulunduğu çocuk ayakkabısının bulunması üzerine kemik parçalarının 29 Aralık 2015 tarihinde kaybolan 8 yaşındaki Dursun Kağan Taşçı ile 10 yaşındaki Bayram Erol’a ait olma ihtimali nedeniyle ailelerden kan örnekleri alınmıştı.

Kemik parçaları ile birlikte DNA testi için aileden alınan kan örnekleri Ankara’ya gönderilmişti.

DNA sonucunda kemik kalıntılarının Bayram Erol’a ait olduğu tespit edilmiş, Dursun Kağan Taşçı’nın ise izine rastlanılmamıştı.

Aradan 3 bin 165 gün geçmesine rağmen Taşçı hala bulunamadı.

Narin gibi ortadan kaybolmuşlardı, akıllara onlar geldi: Dursun ve Evrim’den senelerdir haber yok - 6

EVRİM’DEN 6 YILDIR HABER YOK

Tokat’ın Turhal ilçesine bağlı Yenisu köyü yaylasındaki evlerinin önünde oynadığı sırada 10 Temmuz 2018 tarihinde kaybolan 3,5 yaşındaki Evrim Atış’ı, Ankara’dan gelen ve Reşadiye ilçesinde kaybolan Bayram Erol’un kemiklerini bulan özel JAK ekibi aramıştı.

Narin gibi ortadan kaybolmuşlardı, akıllara onlar geldi: Dursun ve Evrim’den senelerdir haber yok - 7

İddiaya göre anne Dilek Atış, köye yakın bir noktada yaylaya kurulan çadırda kardeşinin yanına bıraktığı kızını, kısa bir süre sonra geri döndüğünde yerinde bulamamıştı.

Narin gibi ortadan kaybolmuşlardı, akıllara onlar geldi: Dursun ve Evrim’den senelerdir haber yok - 8

Evrim’in kaybolmasının ardından kendi imkanları ile kızını bulamayan anne ve yakınları jandarmaya haber vermiş, ihbar yapılmasının ardından jandarma ve AFAD ekipleri aylarca süren çalışmalara rağmen bir bulguya rastlayamadı.

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