Narin Güran bulundu mu? Koldaki ısırık izi kimin? Adli tıp uzmanı NTV'ye değerlendirdi

Türkiye, günlerdir "Narin bulundu mu?" sorusunun cevabını arıyor. 1710 personel ve gönüller Narin'i aramaya devam ederken Adli Tıp Kurumu'ndan gelen ilk bilgiler, ağabeyi E.G.'nin kolundaki ısırığın kime ait olduğunun tespit edilemediği yönünde. Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Nevzat Alkan, "Isırık izi tespiti nasıl yapılır?" sorusunun cevabını NTV canlı yayınında yanıtladı.

Narin Güran bulundu mu? Koldaki ısırık izi kimin? Adli tıp uzmanı NTV'ye değerlendirdi - 1

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 8 yaşındaki Narin Güran'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Kayıp Narin 9 gündür aranıyor: Isırık izinden neden sonuç çıkmadı?

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Narin Güran bulundu mu? Koldaki ısırık izi kimin? Adli tıp uzmanı NTV'ye değerlendirdi - 2

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kayıp kızın ağabeyi E.G'nin (18), kolundaki ısırık izinin Narin Güran'a ait olup olmadığının tespiti için gönderildiği İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri tamamlandı.

Narin Güran bulundu mu? Koldaki ısırık izi kimin? Adli tıp uzmanı NTV'ye değerlendirdi - 3

Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemenin ardından hazırlanan rapor, soruşturmanın yürütüldüğü Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Narin Güran bulundu mu? Koldaki ısırık izi kimin? Adli tıp uzmanı NTV'ye değerlendirdi - 4

Raporda, ısırık izinin Narin'e ait olup olmadığı belirlenemedi.

Narin Güran bulundu mu? Koldaki ısırık izi kimin? Adli tıp uzmanı NTV'ye değerlendirdi - 5

KOLDAKİ ISIRIK İZİ KİMİN?

Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Nevzat Alkan, süreci NTV canlı yayınında değerlendirdi.

Narin Güran bulundu mu? Koldaki ısırık izi kimin? Adli tıp uzmanı NTV'ye değerlendirdi - 6

Olayın üzerinden 9 gün geçtiğini ve adli tıpın kolda salya ile tükürtük gibi biyolojik deliller aradığının altını çizen Alkan, "9 günde beklenilebilir bir durum değil. Lezyonlar şekil değiştirir." dedi.

Narin Güran bulundu mu? Koldaki ısırık izi kimin? Adli tıp uzmanı NTV'ye değerlendirdi - 7

Isırık için küçük kızın diş ve çene filminin gerekliliğine dikkat çeken Alkan, "İnsanın kendi ön kolunda ısıracağı yer ile birinin kendini savunurken ısıracağı yer farklıdır." diye konuştu.

Narin Güran bulundu mu? Koldaki ısırık izi kimin? Adli tıp uzmanı NTV'ye değerlendirdi - 8

Yaranın iyileşeceğini de belirtip "Delil ne kadar hızlı toplanırsa o kadar iyi sonuç alınır." ifadelerini kullanan Alkan, şaşkınlığını dile getirip şöyle devam etti:

"Hayatında çocuğun ne dişinin ne çenesinin filmi çekildi. 'Diş hekimi başvurusu var mı?' yerel muhabir üzerinden öğrenilebilir ya da 'Anneye ve babaya diş filmi çekildi mi?' diye sorulabilir."

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