Narin Güran bulundu mu? Koldaki ısırık izi kimin? Adli tıp uzmanı NTV'ye değerlendirdi

Yaranın iyileşeceğini de belirtip "Delil ne kadar hızlı toplanırsa o kadar iyi sonuç alınır." ifadelerini kullanan Alkan, şaşkınlığını dile getirip şöyle devam etti:

"Hayatında çocuğun ne dişinin ne çenesinin filmi çekildi. 'Diş hekimi başvurusu var mı?' yerel muhabir üzerinden öğrenilebilir ya da 'Anneye ve babaya diş filmi çekildi mi?' diye sorulabilir."