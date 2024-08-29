Narin Güran bulundu mu? Koldaki ısırık izi kimin? Adli tıp uzmanı NTV'ye değerlendirdi
Türkiye, günlerdir "Narin bulundu mu?" sorusunun cevabını arıyor. 1710 personel ve gönüller Narin'i aramaya devam ederken Adli Tıp Kurumu'ndan gelen ilk bilgiler, ağabeyi E.G.'nin kolundaki ısırığın kime ait olduğunun tespit edilemediği yönünde. Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Nevzat Alkan, "Isırık izi tespiti nasıl yapılır?" sorusunun cevabını NTV canlı yayınında yanıtladı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 8 yaşındaki Narin Güran'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.
Kayıp Narin 9 gündür aranıyor: Isırık izinden neden sonuç çıkmadı?