Narin Güran cinayeti davası: Nevzat Bahtiyar'a 17 yıl hapis

Nevzat Bahtiyar, bugün yeniden hakim karşısına çıktı.

Mahkeme salonunda Narin'in babası Arif Güran ile Güran ailesinin yakınları, sanık Nevzat Bahtiyar ile yakınları, sanık ve tanık avukatları hazır bulundu. Duruşma salonuna ayrıca çok sayıda jandarma ve polis çevik kuvvet ekibi yerleştirildi.

9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi, Arif Güran'ın avukatlarının reddi hakim talebini reddetti.

Mahkeme heyeti yeniden yargılaması yapılan Nevzat Bahtiyar'ı nitelikli kasten öldürme suçuna yardımdan 17 yıl hapis cezasına çarptırdı.