Narin Güran cinayeti davası | Salim Güran'ın oğlundan itirafçı Nevzat Bahtiyar'a tehdit!
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne yönelik dava sürerken tutuklu yargılanan amca Salim Güran'ın oğlu Devran Güran, babasını cinayetle suçlayan tutuklu Nevzat Bahtiyar'ı tehdit etti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Devran Güran, kısa bir süre sonra da hesabını kapattı.
Narin Güran cinayeti davasında ara kararın açıklanmasının ardından hakim karşısına çıkan tutuklu amca Salim Güran'ın oğlu Devran Güran sosyal medyadan itirafçı Nevzat Bahtiyar'a yönelik açık bir tehdit mesajı paylaştı.