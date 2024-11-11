Narin Güran cinayeti davası | Salim Güran'ın oğlundan itirafçı Nevzat Bahtiyar'a tehdit!

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne yönelik dava sürerken tutuklu yargılanan amca Salim Güran'ın oğlu Devran Güran, babasını cinayetle suçlayan tutuklu Nevzat Bahtiyar'ı tehdit etti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Devran Güran, kısa bir süre sonra da hesabını kapattı.

Narin Güran cinayeti davası | Salim Güran'ın oğlundan itirafçı Nevzat Bahtiyar'a tehdit! - 1

Narin Güran cinayeti davasında ara kararın açıklanmasının ardından hakim karşısına çıkan tutuklu amca Salim Güran'ın oğlu Devran Güran sosyal medyadan itirafçı Nevzat Bahtiyar'a yönelik açık bir tehdit mesajı paylaştı.

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Narin Güran cinayeti davası | Salim Güran'ın oğlundan itirafçı Nevzat Bahtiyar'a tehdit! - 2

8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesinin ardından açılan davada, sanıklar amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve cesedi taşıdığı iddia edilen Nevzat Bahtiyar hakim karşısına çıktı.

Mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ve duruşmanın 26 Aralık'a ertelenmesine karar verdi.

Narin Güran cinayeti davası | Salim Güran'ın oğlundan itirafçı Nevzat Bahtiyar'a tehdit! - 3

Ara kararın açıklanmasının ardından yeni bir gelişme daha gündeme geldi.

Narin Güran cinayeti davası | Salim Güran'ın oğlundan itirafçı Nevzat Bahtiyar'a tehdit! - 4

Amca Salim Güran'ın oğlu Devran Güran'ın sosyal medyadan yaptığı tehdit mesajı ortaya çıktı.

Narin Güran cinayeti davası | Salim Güran'ın oğlundan itirafçı Nevzat Bahtiyar'a tehdit! - 5

Devran Güran'ın Nevzat Bahtiyar'ı hedef alarak yaptığı paylaşımda "Alçaklara kar yağıyor üşümedin mi sen bu işin sonunu düşünmedin mi ? Nevzo k........!" ifadeleri yer aldı.

Narin Güran cinayeti davası | Salim Güran'ın oğlundan itirafçı Nevzat Bahtiyar'a tehdit! - 6

Ayrıca, sosyal medya hesabının biyografi kısmına "İsteyene istediği kadar sevgi, isteyene istemediği kadar mermi. Benim rahat olmadığım yerde kimse istirahat edemez." yazdığı görüldü.

Narin Güran cinayeti davası | Salim Güran'ın oğlundan itirafçı Nevzat Bahtiyar'a tehdit! - 7

Devran Güran, paylaşımlar tepki çekince hesabını kapattı.

Narin Güran cinayeti davası | Salim Güran'ın oğlundan itirafçı Nevzat Bahtiyar'a tehdit! - 8

NARİN CİNAYETİ DAVASINDA ARA KARAR

Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin 4 tutuklu sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın ara kararında, 26 Aralık Perşembe gününe ertelenmesine ve tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.

Narin Güran cinayeti davası | Salim Güran'ın oğlundan itirafçı Nevzat Bahtiyar'a tehdit! - 9

Davada, tutuklu sanık itirafçı Nevzat Bahtiyar, Narin'i amcasının öldürdüğü, kendisinin de cesedi dere kenarına gizlediği iddiasını yinelemişti.

Narin Güran cinayeti davası | Salim Güran'ın oğlundan itirafçı Nevzat Bahtiyar'a tehdit! - 10

Davaya ilişkin açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, HTS kayıtlarının tüm bulgularıyla değerlendirildiğini ve mahkeme heyetinin bilirkişiden ek rapor istediğini açıkladı.

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