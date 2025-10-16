Narin Güran cinayeti davasında Nevzat Bahtiyar'ın avukatı çekildi

DAVADAN ÇEKİLDİ
Eryılmaz paylaşımında Bahtiyar’ın avukatlığından çekildiğini duyurdu.
"Bugün, sadece bir vekillik görevinden değil, inancımın ve meslek onurumun sınandığı ağır bir yükten çekiliyorum." sözleriyle davadan çekildiğini dile getiren Eryılmaz, "Narin Güran davasında, en zorlu anlarda savunmasını üstlendiğim Nevzat Bahtiyar’ın avukatlığını, artık taşıyamayacağım vicdani bir sorumlulukla bırakıyorum. Bu kararımın ardında, bir davayı omuz omuza yürütmemiz gereken bir meslektaşımın, dava karara bağlandıktan sonra hakikati savunmaktan imtina etmesi yatmaktadır. Sosyal medyanın acımasız koridorlarında tek başıma mücadele ederken, şahsıma yönelik linç kampanyalarına karşı suskun kalması bir yana, o linci örgütleyenlerle kurduğu dostluklar, yüreğimde derin bir yara açmıştır.” ifadelerini kullandı.