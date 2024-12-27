Narin Güran cinayeti davasında son dakika | Duruşmada gerginlik: Ağabey Enes, Nevzat Bahtiyar'ın üzerine yürüdü
Narin Güran cinayet davasıın ikinci duruşma sona erdi. Duruşmada bugün mütalaaya ilişkin savunmasını yapan amca Salim Güran, "Bir aileyi yok etti" diyerek medyayı suçladı. Baz raporunu eleştirip kolluk kuvvetlerine tepki gösteren Güran, "Beni yakalamasalardı Nevzat Bahtiyar zaten itiraf edecekti." dedi. Tutuklu sanıklardan Nevzat Bahtiyar, ailesinin güvende olmadığını düşündüğü için yalan söylediğini iddia etti. Bahtiyar, cesedi sadece taşıdığını ifade edip "Cezam neyse razıyım." dedi. Ağabey Enes Güran, savunması sırasında Nevzat Bahtiyar’a dönerek "Ben F.A. dersem kızından anlarsın" dedi. Nevzat Bahtiyar, “Şerefsizlik yapma” deyince Enes Güran, Nevzat'ın üzerine yürümek istedi, araya jandarma girdi. Enes Güran, savunmasında "O köy uzaktan güzel görünüyor olabilir, ama o köy çok kötü bir yerdir. O köyde neler olduğunu yaşlılar bilmez, gençler bilir” diye konuştu. Duruşma bugün saat 10.00'da devam edecek.
Diyarbakır’da dere yatağında, çuvalda üzeri taşlarla örtülü cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde ikinci duruşma bugün yapıldı.
Dosya kapsamında tutuklu sanıklar bu sabah yine Diyarbakır Adliyesi’ne getirildi.