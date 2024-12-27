Narin Güran cinayeti davasında son dakika | Salim Güran medyayı suçladı, jandarma hakkında "Soruşturma açılsın" dedi

Narin davasında tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşması devam ediyor. Mütalaaya ilişkin savunma yapan amca, "Bir aileyi yok etti" diyerek medyayı suçladı. Baz raporunu eleştirip kolluk kuvvetlerine tepki gösteren Güran, "Beni yakalamasalardı Nevzat Bahtiyar zaten itiraf edecekti." dedi. Amca, suçlamaları kabul etmeyip beraatini istedi.

Narin Güran cinayeti davasında son dakika | Salim Güran medyayı suçladı, jandarma hakkında "Soruşturma açılsın" dedi - 1

Diyarbakır’da dere yatağında, çuvalda üzeri taşlarla örtülü cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde ikinci duruşma, ikinci günü ile bugün devam ediyor.

Dosya kapsamında tutuklu sanıklar bu sabah yine Diyarbakır Adliyesi’ne getirildi.

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Narin Güran cinayeti davasında son dakika | Salim Güran medyayı suçladı, jandarma hakkında "Soruşturma açılsın" dedi - 2

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ YÜKSEK

Adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Narin Güran cinayeti davasında son dakika | Salim Güran medyayı suçladı, jandarma hakkında "Soruşturma açılsın" dedi - 3

SALİM GÜRAN SAVUNMASINI YAPTI

Duruşma 09.20'de Amca Salim Güran'ın savunması ile başladı.

Güran ailesi fertleri ilk bölümüne alınmadı. Sonraki bölüme 15 kişi alındı.

Mütaalaya ilişkin savunma yapan Salim Güran, o gün her gün olduğu gibi sabahın erken saatlerinde kalkıp Salim Atasoy ile 15 yaşındaki oğlu R.A. ile tarlaya gittiğini dile getirdi.

"Olay günü Bağlar Hükümet Konağı'nın karşısında ATM'den 4 bin lira çektim. Para ve nakiti çocuklara verdim. İki oğlumu aldım. Çay ocağıma oturdum. İşleri bitince beni aradılar onları aldım ve aynı istikamette köye geldim." diyerek olay gününü anlatan Güran, sonra sırasoyla petrolden yakıt alıp köye gittiğini sözlerine geldi.

Narin'in kaybolduğunu öğrendikten sonra jandarmayı aradığını dile getiren Güran, köydeki çalışmaları anlattı.

Narin Güran cinayeti davasında son dakika | Salim Güran medyayı suçladı, jandarma hakkında "Soruşturma açılsın" dedi - 4

"KOLLUK KUVVETLERİ AİLEYİ SUÇLUYOR"

Nevzat Bahtiyar ile 3 ay konuşmadığını ifade eden Güran, "Kolluk kuvetleri hep aileyi suçluyor. Sen Narin patikada kaybolduğu saatten sonra neden kameralara bakmıyorsun." diyerek tepki gösterdi.

ÜFÜRÜKÇÜ İDDİASI

Üfürükçü meselesine ilişkin de açıklama yapan Güran, "Beni aradılar muhtar bir üfürükçü var dediler. Ben de devlet gelmiş ne üfürükçüsü dedim. Israr ettiler. Eski havaalanın oraya üfürükçüye gittik. Yengem Yüksel ben yeğenim Muhammed’i götürdük. Kolluk kuvvetleri de bizimle geldi. Üfürükçü Muhammed’in üzerine okuyor. Muhammed konuşmaya başladı. Üfürükçü bir şey görüp görmediğini sordu. Muhammed, yaşlı bir dede gördüğünü söyledi. Ona Narin’in yerini sormasını söyledi. Muhammed, 'Narin makarna yiyor. Yanında iki kişi var.’ dedi. Heyecanlandım." diye konuştu.

Köydeki taş eve gidip Narin orada mı diye kontrol ettiklerini anlatan Güran, "Oraya bakıldı ama bir şey yoktu. Sonra ayrıldık. Üfürükçü olayı budur." dedi.

Narin Güran cinayeti davasında son dakika | Salim Güran medyayı suçladı, jandarma hakkında "Soruşturma açılsın" dedi - 5

GÖZALTINA ALINMA SÜRECİ

Aramalarda jandarmayla beraber olduğunu ancak daha sonra kendisini gözaltına aldıklarını sözlerine ekleyen Salim Güran, "Narin’in DNA’sı senin arabanda çıkmış dediler. Normaldir, çıkmasa şaşardım. Aile arabasıdır. Kusmuk, köpük, kan bulundu dediler." diyerek kendisinin medyanın önüne atıldığını öne sürdü.

"Medya bir aileyi yok etti." ifadelerini kullanan Güran, "Bir medya bu kadar kötü olamaz. Beni neden yakaladılar. Beni yakalamasalar bu insan zaten itiraf edecekti." dedi.

Narin Güran cinayeti davasında son dakika | Salim Güran medyayı suçladı, jandarma hakkında "Soruşturma açılsın" dedi - 6

BAZ RAPORUNU ELEŞTİRDİ

Güran, baz raporunu da eleştirerek "Beni aynı anda iki yerde gösteriyor. Ben aynı anda iki yerde olabilir miyim? Mümkün mü? Beni dere kenarında gösteriyor. Kabir azabı var. Nasıl hesap vereceksiniz." ifadelerini kullandı.

"SORUŞTURMA AÇILSIN"

Kolluk kuvvetleri hakkında soruşturma açılmasını isteyen Güran, "Cumhurbaşkanına bütün parti başkanlıklarına sesleniyorum. Kolluk kuvvetlerine geniş çaplı soruşturma açsınlar. Ailemizden ne istiyorlar? Bu kötülük niye? Biz vatan haini miyiz?" diyerek tepki gösterdi.

Suçlamaları kabul etmediğini, kendisine ve ailesinin iftiraya maruz kaldığını dile getiren Güran, "Bizi yok etmeye çalışıyorlar. Herkes şov peşinde. Canımız gitti. Daha mezarına gitmedim. Herkesten rica ediyorum. Şov yapmayın, namusumuzla oynamayın.Y eğenimin ölümüyle yargılanıyorum. Benim ölümümdür. Kendinizi bizim yerimize koyun. Ailem hepsi perişan. Sosyal medya lütfen artık yeter. Beratımı istiyorum." dedi.

Narin Güran cinayeti davasında son dakika | Salim Güran medyayı suçladı, jandarma hakkında "Soruşturma açılsın" dedi - 7

"15.13'TE NEVZAT'IN KOLLARINDA CAN VERDİ"

Nevzat Bahtiyar'ın 6 ayrı ifade verdiğine işaret eden Akdağ, Narin’in patika yolda Nevzat tarafından öldürüldüğünü iddia etti.

Akdağ, "Narin 15.13’te Nevzat’ın kollarında can verdi. Bu olayda jandarmanın da ihmali var. Jandarma cinayet dosyası eline düşünce bocaladı. Poliste bu dosya olsaydı bu seviyeye gelmezdi." dedi.

Müvekkili gibi Akdağ da kolluk kuvvetlerini suçlarken "Bütün bir toplum katile alkış tutuyor. İş bu kadar çığırından çıkarken devlet aklı ve otoritesi nerede? Nevzat tüm Türkiye’yi parmağında oynatıyor, oynatmaya devam ediyor." diye konuştu.

Narin Güran cinayeti davasında son dakika | Salim Güran medyayı suçladı, jandarma hakkında "Soruşturma açılsın" dedi - 8

Duruşmaya saat 14.00'e kadar ara verildi.

Narin Güran cinayeti davasında son dakika | Salim Güran medyayı suçladı, jandarma hakkında "Soruşturma açılsın" dedi - 9

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENİYOR

12 tutuklu sanığın olduğu davada anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ile itiraçı Nevzat Bahtiyar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Narin Güran cinayeti davasında son dakika | Salim Güran medyayı suçladı, jandarma hakkında "Soruşturma açılsın" dedi - 10

DÜNKÜ DURUŞMADA NE OLDU?

Dün sabah 09.30'da başlayan duruşma gece saatlerine kadar devam etti. 23.00'e kadar süren duruşmada savcı mütaalasını okudu.

Savcı mütalaasında, aile bireylerinin Narin Güran olayını saklamak ve gizlemek için organize bir şekilde hareket ettiğini ifade etti. Savcı, sanıkların iştirak halinde suç ortakları olduğuna dikkat çekti.

Elde edilen veriler ve dosya kapsamındaki delillere bakıldığında sanıkların olay günü Arif Güran’ın evinde olduğunun belirlendiğini ifade eden savcı, Salim Güran, Yüksel Güran, Enes Güran ve Nevzat Bahtiyar hakkında iştirak halinde çocuğu öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

Savcı, TCK’nın ilgili maddeleri gereği sanıkların cezalarında iyi hal indirimine gidilmemesini talep etti.

Narin Güran cinayeti davasında son dakika | Salim Güran medyayı suçladı, jandarma hakkında "Soruşturma açılsın" dedi - 11

Nevzat Bahtiyar; Mahkeme Başkanı'nın, savcının ve avukatların sorularına genellikle "Bilmiyorum ve hatırlamıyorum" yanıtlarını verirken baba Arif Güran ise savcının mütaalasına karşı söz hakkı alıp Salim’in kızına kesinlikle kötülük yapacağına inanmadığını, Narin’i Salim’in öldürmediğini söyledi.

Narin Güran cinayeti davasında son dakika | Salim Güran medyayı suçladı, jandarma hakkında "Soruşturma açılsın" dedi - 12

ÇOBAN AHMET'İ SIKIŞTIRAN SORULAR: AĞLAMAYA BAŞLADI

Dava dosyasına giren aile toplantısı görüntüsüne ilişkin, o gün orada kendisine herhangi birine denk gelip gelmediği sorusu yöneltildiğini söyleyen Ahmet A., “‘Yabancı araba gördün mü’ diye sordular. Ben de görmediğimi söyledim.” dedi.

Ahmet A., savcı ile avukatın ısrarlı soruları üzerine ağlamaya başladı.

Narin Güran cinayeti davasında son dakika | Salim Güran medyayı suçladı, jandarma hakkında "Soruşturma açılsın" dedi - 13

AİLE MECLİSİ GÖRÜNTÜLERİ ELE ALINDI

Aile meclisi görüntüleri de dava dosyasına girdi. Tanık olarak ifade veren Erhan Güran, çoban Ahmet’in yalan söylediğini savundu, “Arkaya gittim, çobanla konuştum. Bana ‘İsa’yı ve bir kadını gördüm’ dedi. Çok dövmedim. Ben çobana vuranlara kızdım.” diye konuştu.

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