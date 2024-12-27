Narin Güran cinayeti davasında son dakika | Salim Güran medyayı suçladı, jandarma hakkında "Soruşturma açılsın" dedi

SALİM GÜRAN SAVUNMASINI YAPTI

Duruşma 09.20'de Amca Salim Güran'ın savunması ile başladı.

Güran ailesi fertleri ilk bölümüne alınmadı. Sonraki bölüme 15 kişi alındı.

Mütaalaya ilişkin savunma yapan Salim Güran, o gün her gün olduğu gibi sabahın erken saatlerinde kalkıp Salim Atasoy ile 15 yaşındaki oğlu R.A. ile tarlaya gittiğini dile getirdi.

"Olay günü Bağlar Hükümet Konağı'nın karşısında ATM'den 4 bin lira çektim. Para ve nakiti çocuklara verdim. İki oğlumu aldım. Çay ocağıma oturdum. İşleri bitince beni aradılar onları aldım ve aynı istikamette köye geldim." diyerek olay gününü anlatan Güran, sonra sırasoyla petrolden yakıt alıp köye gittiğini sözlerine geldi.

Narin'in kaybolduğunu öğrendikten sonra jandarmayı aradığını dile getiren Güran, köydeki çalışmaları anlattı.