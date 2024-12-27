Narin Güran cinayeti davasında son dakika | Salim Güran medyayı suçladı, jandarma hakkında "Soruşturma açılsın" dedi
Narin davasında tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşması devam ediyor. Mütalaaya ilişkin savunma yapan amca, "Bir aileyi yok etti" diyerek medyayı suçladı. Baz raporunu eleştirip kolluk kuvvetlerine tepki gösteren Güran, "Beni yakalamasalardı Nevzat Bahtiyar zaten itiraf edecekti." dedi. Amca, suçlamaları kabul etmeyip beraatini istedi.
Diyarbakır’da dere yatağında, çuvalda üzeri taşlarla örtülü cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde ikinci duruşma, ikinci günü ile bugün devam ediyor.
Dosya kapsamında tutuklu sanıklar bu sabah yine Diyarbakır Adliyesi’ne getirildi.