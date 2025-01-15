Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme: Anne Yüksel Güran'ın tutukluluğuna itiraz

Narin Güran cinayeti davasında yeni bir gelişme yaşanıyor... Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan anne Yüksel Güran'ın avukatı, müvekkilinin tutukluluğuna itirazda bulundu. Amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürmekle" ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Aynı suçtan ceza istenen Nevzat Bahtiyar'a ise "delilleri yok etme "gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme: Anne Yüksel Güran'ın tutukluluğuna itiraz - 1

Diyarbakır'da 8 yaşında katledilen ve kamuoyunun vicdanını derinden sarsan Narin Güran cinayetine ilişkin dava sonuçlanmıştı.

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Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme: Anne Yüksel Güran'ın tutukluluğuna itiraz - 2

Tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme: Anne Yüksel Güran'ın tutukluluğuna itiraz - 3

ANNENİN TUTUKLULUNAĞA İTİRAZ

Yüksel Güran'ın avukatı Yılmaz Demiroğlu, Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere yargılamanın yapıldığı Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunduğu dilekçe ile müvekkilinin tahliyesini talep etti.

İtirazı değerlendiren 8. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, dilekçenin Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine oy birliğiyle karar verdi.

Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme: Anne Yüksel Güran'ın tutukluluğuna itiraz - 4

Öte yandan Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi, Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Nevzat Bahtiyar'ın tutukluluğuna bir süre önce itirazda bulunan avukatları Adnan Ataş ve Ali Eryılmaz'ın sunduğu dilekçeyi de aynı gerekçeyle yetkili 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme: Anne Yüksel Güran'ın tutukluluğuna itiraz - 5

YASTIK KILIFINDA GİZEMLİ DNA

Narin Güran cinayetine ilişkin yeni DNA raporu ortaya çıktı. Narin'in evindeki halılar ve yastık kılıfları üzerinde yapılan DNA incelemesinde, kan bulunamadı, ancak iki yolluk, bir halı ve yastıkta bir erkeğe ait DNA profili elde edildi. Ancak bu DNA'nın kime ait olduğu belli değil. Rapora göre, yastık kılıflarından elde edilen bir DNA da, dosyadaki bazı DNA örnekleriyle uyumlu çıkarken, bazı DNA örnekleriyle uyumsuz çıktı. Rapora göre, halıdaki erkeğe ait DNA da dosyadaki diğer DNA örnekleriyle ile uyumlu değil. Bu bulgu, soruşturma sırasında DNA örnekleri alınmayan başka bir kişinin varlığını gündeme getirdi.

HABERİN AYRINTILARI

Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme: Anne Yüksel Güran'ın tutukluluğuna itiraz - 6
Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme: Anne Yüksel Güran'ın tutukluluğuna itiraz - 7
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