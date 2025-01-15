Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme: Anne Yüksel Güran'ın tutukluluğuna itiraz

YASTIK KILIFINDA GİZEMLİ DNA

Narin Güran cinayetine ilişkin yeni DNA raporu ortaya çıktı. Narin'in evindeki halılar ve yastık kılıfları üzerinde yapılan DNA incelemesinde, kan bulunamadı, ancak iki yolluk, bir halı ve yastıkta bir erkeğe ait DNA profili elde edildi. Ancak bu DNA'nın kime ait olduğu belli değil. Rapora göre, yastık kılıflarından elde edilen bir DNA da, dosyadaki bazı DNA örnekleriyle uyumlu çıkarken, bazı DNA örnekleriyle uyumsuz çıktı. Rapora göre, halıdaki erkeğe ait DNA da dosyadaki diğer DNA örnekleriyle ile uyumlu değil. Bu bulgu, soruşturma sırasında DNA örnekleri alınmayan başka bir kişinin varlığını gündeme getirdi.

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