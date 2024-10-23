Narin Güran cinayeti iddianamesi kabul edildi: Duruşma tarihi belli oldu
Narin Güran cinayetiyle ilgili iddianame kabul edildi. İlk duruşma 7 Kasım'da yapılacak. Savcı, amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile Narin'in cansız bedenini dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.
Diyarbakır Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanık hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.