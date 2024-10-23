Narin Güran cinayeti iddianamesi kabul edildi: Duruşma tarihi belli oldu

Narin Güran cinayetiyle ilgili iddianame kabul edildi. İlk duruşma 7 Kasım'da yapılacak. Savcı, amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile Narin'in cansız bedenini dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Narin Güran cinayeti iddianamesi kabul edildi: Duruşma tarihi belli oldu - 1

Diyarbakır Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanık hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

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Narin Güran cinayeti iddianamesi kabul edildi: Duruşma tarihi belli oldu - 2

Tutuklu sanıklar amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Tutuklu 4 sanık, 7 Kasım'da hakim karşısına çıkacak.

Narin Güran cinayeti iddianamesi kabul edildi: Duruşma tarihi belli oldu - 3

NARİN İDDİANAMESİNDE KİM NE İLE SUÇLANDI?

İddianamede; HTS ve daraltılmış baz kayıtlarına göre olay anında,, şüphelilerin aynı evde olduğu tespitine yer verildi. Amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın birlikte hareket ettiğine dikkat çekildi.

İddianamede "Narin Güran'ı öldürdükleri ve üzerlerine atılı suçu müşterek fail olarak işledikleri hususunda yeterli şüphenin oluştuğu kanaatine varılmıştır." denildi.

Narin Güran cinayeti iddianamesi kabul edildi: Duruşma tarihi belli oldu - 4

Salim Güran'ın cep telefonuna ilişkin incelemede elde edilen bulgular da anlatıldı, "Güran'ın 21 Ağustos'ta Narin'in kaybolduğu saati, ilk görüşmelerinde saat 15.00 olarak söylediği, daha sonraki görüşmelerinde ise bu saati 17.30'a kadar ilerlettiğinin görüldüğü tespit edilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Narin'in kaybolduğu güne ait bazı görüşme geçmişlerinin silindiği belirtildi.

Narin Güran cinayeti iddianamesi kabul edildi: Duruşma tarihi belli oldu - 5

İddianamede; Narin'i arama çalışmalarının da sekteye uğratıldığına ilişkin ayrıntılar var. Tavşantepe Mahallesi'nde 24 Ağustos günü hava rüzgarsız olmasına rağmen elektrik tellerinden yangın çıkmasına dikkat çekildi.

Bir şüphelinin Salim Güran'ın Narin'i son gördükleri saati yanlış söyleme konusunda kendilerine telkinde bulunduğu itirafı hatırlatıldı. Kamera kayıtlarından; aramalar sürerken aile fertlerinin gece saatlerinde sık sık toplantılar yaptığının belirlendiği bilgisi de yer aldı.

Narin Güran cinayeti iddianamesi kabul edildi: Duruşma tarihi belli oldu - 6

Diyarbakır Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanık hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Tutuklu sanıklar amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Tutuklu 4 sanık, 7 Kasım'da hakim karşısına çıkacak.

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