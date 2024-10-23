Narin Güran cinayeti iddianamesi kabul edildi: Duruşma tarihi belli oldu

Salim Güran'ın cep telefonuna ilişkin incelemede elde edilen bulgular da anlatıldı, "Güran'ın 21 Ağustos'ta Narin'in kaybolduğu saati, ilk görüşmelerinde saat 15.00 olarak söylediği, daha sonraki görüşmelerinde ise bu saati 17.30'a kadar ilerlettiğinin görüldüğü tespit edilmiştir." ifadeleri yer aldı.



Narin'in kaybolduğu güne ait bazı görüşme geçmişlerinin silindiği belirtildi.