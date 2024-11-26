Narin Güran cinayeti: Üsse ait kamera kayıt yapmıyordu!
Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cesedi bulunan Narin'in ölümüyle ilgili hukuki süreç devam ediyor. Aylardır süren soruşturmada "Narin'i kim, neden öldürdü?" sorusu hala yanıtsız. Askeri üsse ait kamera kayıtlarının incelenmesine karar verildi ancak Jandarma'dan, kameranın kayıt alma özelliği olmadığı yanıtı geldi.
8 yaşındaki Narin Güran, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde yaşıyordu. 21 Ağustos'ta kaybolan Narin'in 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulundu
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 12 kişi tutuklandı.