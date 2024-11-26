Narin Güran cinayeti: Üsse ait kamera kayıt yapmıyordu!

Amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile küçük kızın cesedini dereye götürdüğünü itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.



"İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürmekle" suçlanan 4 sanık 7 Kasımda ilk kez hakim karşısına çıktı.



Nevzat Bahtiyar, Narin'i amca Salim Güran'ın öldürdüğünü iddia etti. Diğer sanıklar ise suçlamaları kabul etmedi.