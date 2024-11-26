Narin Güran cinayeti: Üsse ait kamera kayıt yapmıyordu!

Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cesedi bulunan Narin'in ölümüyle ilgili hukuki süreç devam ediyor. Aylardır süren soruşturmada "Narin'i kim, neden öldürdü?" sorusu hala yanıtsız. Askeri üsse ait kamera kayıtlarının incelenmesine karar verildi ancak Jandarma'dan, kameranın kayıt alma özelliği olmadığı yanıtı geldi.

Narin Güran cinayeti: Üsse ait kamera kayıt yapmıyordu! - 1

8 yaşındaki Narin Güran, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde yaşıyordu. 21 Ağustos'ta kaybolan Narin'in 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulundu

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 12 kişi tutuklandı.

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Narin Güran cinayeti: Üsse ait kamera kayıt yapmıyordu! - 2

Amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile küçük kızın cesedini dereye götürdüğünü itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

"İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürmekle" suçlanan 4 sanık 7 Kasımda ilk kez hakim karşısına çıktı.

Nevzat Bahtiyar, Narin'i amca Salim Güran'ın öldürdüğünü iddia etti. Diğer sanıklar ise suçlamaları kabul etmedi.

Narin Güran cinayeti: Üsse ait kamera kayıt yapmıyordu! - 3

İlk duruşma sonunda mahkeme ailenin talebi üzerine Daran-2 Askeri Üs Bölgesinde bulunan ve Şahingöz olarak adlandırılan kameranın kayıtları için  jandarmaya yazı yazdı. Jandarma teknik personelinin hazırladığı tutanak mahkemeye gönderildi.

Narin Güran cinayeti: Üsse ait kamera kayıt yapmıyordu! - 4

Tutanakta, "Daran-2 üs bölgesinde mevcut olan Keskingöz sisteminin video kayıt özelliğinin bulunmadığı ve cihazın herhangi bir kayıt cihazına bağlı olmadığı, söz konusu termal kamera ile sadece anlık görüntü izlenebildiği” belirtildi.

Narin Güran cinayeti: Üsse ait kamera kayıt yapmıyordu! - 5

Askeri üs bölgesine ait görüntüler, baba Arif Güran ve avukatların duruşmada ısrarla üzerinde durduğu deliller arasındaydı.

Avukatlar, HTS kayıtları ve güvenlik kamerası görüntüleri arasında uyumsuzluk tespit ettiklerini öne sürüyordu.

Narin Güran cinayeti: Üsse ait kamera kayıt yapmıyordu! - 6

Kmera görüntüleriyle, Narin'in patika yolu üzerinde bulunan sanık Nevzat Bahtiyar'ın evine doğru gidip gitmediği incelenecek ayrıca bölgede kırmızı ve beyaz renkli bir arabanın tespit edilip edilmediği detaylı olarak araştırılacaktı. Sanık Bahtiyar'ın Arif Güran'ın evine gidip gitmediği de tespit edilecekti.

Narin Güran cinayeti: Üsse ait kamera kayıt yapmıyordu! - 7

Ancak jandarmanın mahkemeye cevabında "kameranın kayıt yapmadığı, sadece merkeze anlık görüntü gönderdiği" belirtildi.

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