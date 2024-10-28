Narin Güran cinayetinde abi Baran Güran'dan dikkat çeken paylaşımlar! "Bırak ne derlerse desinler..." Paylaştıktan 45 dakika sonra sildi

"BIRAK ONLAR NE DİYORSA SÖYLESİNLER..."

Baran Güran tutuklu annesi Yüksel Güran, kardeşi Enes Güran ve Narin'in yer aldığı 3 ayrı paylaşımı 45 dakika sonra sildi.

Güran ilk paylaşımında annesini özlediğini belirterek, "Bırak onlar ne diyorsa söylesinler, canım annem senin evladını kimse yıkamaz, çok özledim. Dünyaya yeniden gelsem yine senin evladın olmak isterdim. Canım annem." ifadelerini kullandı.