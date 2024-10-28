Narin Güran cinayetinde abi Baran Güran'dan dikkat çeken paylaşımlar! "Bırak ne derlerse desinler..." Paylaştıktan 45 dakika sonra sildi
Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde ilk duruşma tarihi beklenirken abi Baran Güran'dan dikkat çeken paylaşımlar geldi. Abi, tutuklu annesi Yüksel Güran, kardeşi Enes Güran ve Narin'in yer aldığı paylaşımlarını 45 dakika sonra sildi. Baran Güran tutuklu amca Salih Güran ile ilgili paylaşım yapmadı.
Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde ilk duruşma tarihi beklenirken abi Baran Güran'dan dikkat çeken paylaşımlar geldi.