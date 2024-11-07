Narin Güran cinayetinde son durum: Narin Güran ciyanetinin kilit ismi Nevzat Bahtiyar neler söyledi?
Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın yargılanmasına başlandı. Davanın ilk duruşmasına, baba Arif Güran'ın "müşteki", aralarında tutuklu şüphelilerin de bulunduğu 21 kişinin ise "tanık" sıfatıyla katılması için "zorla getirme" kararı çıkarılmıştı. İtirafçı Nezvat Bahtiyar'ın iddiasına göre, ceset evden çıkarken anne de olay bölgesindeydi, kızının cesedinin götürüşünü izledi. 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor.
Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılmasına ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden aralarında amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın da bulunduğu 12'si tutuklandı.