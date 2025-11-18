Narin Güran cinayetinde Yargıtay'a daraltılmış baz raporu itirazı

Alanlarında uzman olduklarına dair diploma ya da sertifika gibi belgelerin bilinmediğini öne süren Akbilek, şu ifadelere yer verdi:

“Dosyamızda mevcut daraltılmış baz çalışmasını gerçekleştiren bize göre yetkisiz, usule aykırı atanmış, alanlarında uzman olmadıkları tartışmasız bulunan ve yetkinliklerini ortaya koyacak diploma/sertifika gibi belgelere sahip olup olmadıkları bile bilinmeyen bilirkişilerden ikisine, Diyarbakır ilinde 2012 yılında gerçekleşen başka bir cinayet soruşturması kapsamında da çalışma yaptırılmış nitekim mezkur soruşturmaya sundukları ve tarafımızca incelendiğinde ‘bilimsel facia’ olarak nitelendirdiğimiz raporları neticesinde ilgili soruşturmadaki maktulün oğlu ve 2 kardeşi tutuklanmıştır. Ardından Diyarbakır 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde her 3 sanık da tahliye edilmiştir.

Görüldüğü ve görülmeye devam edileceği üzere dar baz şaşmaz, sapmaz, kesin ve matematiksel bir veri olmayıp katiyen ayak izi olarak da adlandırılamayacaktır. Ceza yargılaması pratiğimize birtakım dayatmalarla ‘yedirilmeye’ çalışıldığı anlaşılan bahse konu delil değerlendirme aracının bilimsel ve teknolojik gerçeklikle uyuşmadığı, günümüz teknolojik imkanları ile geriye dönük HTS-Baz sinyallerinin en fazla 2 metre mesafe, 1 dakika zamansal yanılgı payıyla canlandırılabileceği iddiasının sansasyonel ve doğrulanamaz olduğu bize göre tartışmasız ortaya konulmuşken ekte mübrez yerel mahkeme duruşma tutanağı karşısında çalışmanın matematik kesinlik iddiasının savunulmasının söz konusu olamayacağı anlaşılmaktadır.

Oysa ki bu soruşturma ulusal medya ve basına servis edilerek ‘Daraltılmış Baz Çalışması sayesinde 12 yıllık cinayetin faillerinin tespit edilerek yakalandığı’ herkese ilan edilmiş, böylece daraltılmış baz ucubesine yönelik itiraz ve eleştirilerimizin sesi kısılmaya, bu sözde yönteme genel bir güven telkini imkanı getirilmeye gayret edilmiştir. Diyarbakır 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi, dosyada mevcut ‘Daraltılmış Baz Çalışması’nı hazırlayan şahısların dosyamız bilirkişileri ile aynı kişiler olması, benzer yöntemle rapor hazırladıkları dikkate alınarak bir yöntemin bilimsel olabilmesi için her denemede aynı sonucu vermesi gerektiği kuralı kapsamında, önceden sunduğumuz sözlü ve yazılı savunma ve açıklamalarımız ile uzman çalışmaları içerikleri birlikte gözetilip hukuka aykırı yöntemle elde edildiği tartışmasız, bilimsel kriterlere uymadığı uzman görüşleri ile kanıtlanmış, hukuk sistemimize büyük ve giderilemez zararlar vermeye aday raporların hükümde dikkate alınmamasına karar verilmesini sanık Enes Güran müdafi sıfatıyla, saygılarımla, talep ederim.”