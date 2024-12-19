Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Salim Güran için "adımsayar" savunması

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davanın ikinci duruşması 26 Aralık'ta yapılacak. Duruşma öncesi tutuklu sanık avukatlarının talebi üzerine Salim Güran'ın telefonu, tekrar incelemeye alındı. Yapılan incelemede, telefondaki adımsayar uygulamasında Salim Güran'ın cinayet saati olan 15.00 ve 16.00 saatleri arasında 45 adım attığı belirtilirken, avukatlar daraltılmış baz raporundaki hareketlerin bu adım sayısında yapılamayacağını ileri sürdü. Cep telefonu incelemesi ile ilgili hazırlanan tutanak dava dosyasına girdi.

Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Salim Güran için "adımsayar" savunması - 1

Diyarbakır'da Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor.

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Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Salim Güran için "adımsayar" savunması - 2

26 Aralık'ta yapılacak olan ikinci duruşmaya kısa bir süre kalırken Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ'ın talebi sonrası tutuklu sanık amca Salim Güran'ın telefonu, adli emanetten alınarak tekrar incelemeye alındı.

Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Salim Güran için "adımsayar" savunması - 3

İncelemede, cinayet saati olan 15.00 ve 16.00 saatleri arasında Salim Güran'ın telefonundaki adımsayar uygulamasının 45 adım kaydettiği belirlendi.

Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ, adımsayar uygulamasındaki verilere göre daraltmış baz raporunda yer alan hareketlerin 45 adımda yapılamayacağını öne sürdü.

Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Salim Güran için "adımsayar" savunması - 4

Tutanakta, sanıklar Enes Güran, Yüksel Güran ve Salim Güran'ın müdafileri Mustafa Demir, Yılmaz Demiroğlu ve Onur Akdağ'ın talepleri doğrultusunda emanetten alınan Salim Güran'ın cep telefonunun incelendiği belirtildi.

Hazırlanan tutanak, dava dosyasına girdi.

Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Salim Güran için "adımsayar" savunması - 5

SANIK MÜDAFİLERİ VE HEYET HUZURUNDA TELEFON AÇILDI

Tutanakta, sanık müdafileri ve heyetin huzurunda cep telefonun açıldığı, "Uygulamalar" listesinden "Uygulamalar" isimli uygulamaya girildiğinde "adımlar" isimli bölüm olduğu belirtildi.

Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Salim Güran için "adımsayar" savunması - 6

Tutanakta, adımlara ilişkin ayrıntılı inceleme yapıldığı belirtilerek "12.00-13 arası 450 adım, 13.00-14.00 arası 533 adım, 14.00-15.00 arası 266 adım, 15.00-16.00 arası 45 adım, 16.00-17.00 arası 949 adım, 17.00-18.00 arası 804 adım, 18.00-19.00 arası 430 adım, 19.00-20.00 arası 2310 adım, 20.00-21.00 arası 1049 adım, 21.00-22.00 arası 1702 adım, 22.00-23.00 arası 883 adım, 23.00-24.00 arası 523 adım atıldığına ilişkin kaydın bulunduğu görülmüş, inceleme sonrası uygulama ve telefon kapatılarak iş bu tutanak tutulmuştur." denildi.

Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Salim Güran için "adımsayar" savunması - 7

DARALTILMIŞ BAZ RAPORU 

Daha önce mahkemeye sunulan daraltılmış baz raporunda, saat 15-16 arası için şu ifadelere yer verilmişti.

"-Salim Güran'ın olay günü saat 15.20 sıralarında Arif Güran'ın ikametine geldiği ve bazının Diyarbakır Sur Abdaldede Gazi Caddesi 168 A Sur/Diyarbakır olduğu,

- Saat 15.22 sıralarında ahır kısmına geçtiği ve bazının Diyarbakır Sur Dicle olduğu,

- Saat 15.22 ile 15.26 arasında evin içerisinde olduğu ve bazının Diyarbakır Bağlar Yeniköy Bediüzzaman Caddesi Bağlar Diyarbakır olduğu,

- Saat 15.36 sıralarında Arif Güran'ın ikametine girdiği ve bazlarının Diyarbakır Bağlar Yeniköy Bediüzzaman Caddesi Bağlar Diyarbakır ile Diyarbakır Sur Abdaldede Gazi Caddesi 168 A Sur Diyarbakır olduğu,

- Saat 15.52 sıralarında Mehmet Selim Atasoy ile görüştüğünde Arif Güran'ın ikametinde olduğu ve bazının Diyarbakır Sur Abdaldede Gazi Caddesi 168 A Sur Diyarbakır olduğu"

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