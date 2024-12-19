Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Salim Güran için "adımsayar" savunması
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davanın ikinci duruşması 26 Aralık'ta yapılacak. Duruşma öncesi tutuklu sanık avukatlarının talebi üzerine Salim Güran'ın telefonu, tekrar incelemeye alındı. Yapılan incelemede, telefondaki adımsayar uygulamasında Salim Güran'ın cinayet saati olan 15.00 ve 16.00 saatleri arasında 45 adım attığı belirtilirken, avukatlar daraltılmış baz raporundaki hareketlerin bu adım sayısında yapılamayacağını ileri sürdü. Cep telefonu incelemesi ile ilgili hazırlanan tutanak dava dosyasına girdi.
Diyarbakır'da Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor.