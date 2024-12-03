Narin Güran cinayetinde yeni gelişme | Suçu üstlenme teklifinin ses kaydı deşifre edildi: "Onlar kızlarını öldürdü, Nevzat'ın boynuna koydular"

Orada olduğu sırada Narin'in cenazesinin bulunduğunu, bunun üzerine Yalova'dan Diyarbakır'a döndüğünü belirten Hasan K, şunları kaydetti:



"Hüseyin Güran'ın evinin önünde ailece oturuyorlardı. Ali Rıza Güran'ın yanına oturdum. Ali Rıza, 'Eğer bizimki yaptı ise onun Allah belasını versin.' dedi. Sonra Ali Rıza bana 'Tahminen bunu kim yapmıştır?' diye sordu. Ben 'Devlet işe el atmış, bunu bulacaktır ancak tahminim bu işi Enes yaptı, Salim temizlerken başına bela aldı.' dedim. Ali Rıza beni yolcu ederken bana 'Nevzat'ın karısı da Salim'in karısı da sizin kızınızdır. Nevzat'a söyle o yapmışsa yaptığını söylesin. Çocuklarına, karısına söyle evlerine gelsin, biz onlara karışmayacağız. Biz onlara bakarız, yardım ederiz, zarar vermeyiz.' dedi."