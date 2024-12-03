Narin Güran cinayetinde yeni gelişme | Suçu üstlenme teklifinin ses kaydı deşifre edildi: "Onlar kızlarını öldürdü, Nevzat'ın boynuna koydular"
Diyarbakır'da Narin Güran'ın cansız bedenini dereye sakladığını itiraf eden tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar'ın "suçu üstlenmesi" yönünde Güran ailesinin teklifte bulunduğu iddialarına ilişkin 6 kişinin ifadesi dava dosyasına eklendi. İki aile arasında aracılık yaptığı ileri sürülen Hasan K. ile Bahtiyar ailesinden bazı fertlerin konuşma kayıtları da deşifre edildi. Kayıtlarda aracı Hasan K., Ali Rıza Güran'ın Bahtiyar ailesine bir ev ve araç teklif ettiğini ve karşılığında Nevzat Bahtiyar'ın Narin cinayetini üstlenmesini istediğini öne sürüyor. Ses kaydında Nevzat Bahtiyar'ın eşi Gazal Bahtiyar, yapılan teklifleri reddediyor ve "Onlar kızlarını öldürdü, bizimkinin boynuna koydular" diyerek tepki gösteriyor. Şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan Ali Rıza Güran ise iddiaları kabul etmedi.
Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor.