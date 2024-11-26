Narin Güran cinayetinde yeni görüntü: Cansız bedeni saklaması 38 dakika sürdü
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada yeni görüntüler ortaya çıktı. Narin Güran'ın cansız bedenini dereye sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın aracının olay günü görüntüleri kamera kayıtlarında yer aldı. Görüntülerde Bahtiyar'ın cesedi gizlediği Eğertutmaz Deresi'ne doğru gittiği görülüyor. Derenin yakınında bulunan toprak yolda durduğu belirlenen Bahtiyar'ın kamera saatine göre 38 dakika 11 saniye sonra Eğertutmaz Deresi civarından ayrıldığı iddianamede belirtildi.
Diyarbakır'da Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor.
Dava dosyasında, sanık Nevzat Bahtiyar'ın olay günü aracıyla seyir halinde olduğu görüntüler de yer alıyor.