Narin Güran cinayetinde yeni görüntü: Cansız bedeni saklaması 38 dakika sürdü

Bunun üzerine jandarma tarafından hazırlanan tutanakta şu ifadeler yer aldı:

"Daran-2 Üs Bölgesinde mevcut olan Gözcü-2 (Keskingöz) elektro-optik sensör sisteminin video kayıt özelliğinin bulunmadığı ve cihazın herhangi bir kayıt cihazına bağlı olmadığı, söz konusu termal kamera ile sadece anlık görüntü izlenilebildiği hususları Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığında görevli teknik personelden bilgi alınarak tespit edilmiştir."