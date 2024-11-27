Narin Güran cinayetiyle ilgili yeni görüntü: Cesedin yakınında 8 dakika kalmış

Davayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.



3 kişilik uzman ekip tarafından hazırlanan bilirkişi raporunda, “Salim Güran'ın kullanmış olduğu telefonun 21 Ağustos'ta saat 22.47 sıralarında Narin Güran'ın cesedinin bulunduğu yerdeki mısır tarlası civarına geldiği ve 22.55'te ayrıldığı” ifadeleri yer almıştı.