Narin Güran cinayetiyle ilgili yeni görüntü: Cesedin yakınında 8 dakika kalmış
Narin Güran cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Narin'in kaybolduğu günün gecesinde, HTS kayıtlarından Salim Güran'ın cesedin bulunduğu dere yatağına gittiği ve 8 dakika kaldığı tespit edilmişti. O anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde amcanın içinde olduğu araç cesedin bulunduğu yere doğru hareket ettiği görülüyor.
8 yaşındaki Narin Güran Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde yaşıyordu. 21 Ağustos'ta kaybolan Narin'in 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulundu.