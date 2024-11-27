Narin Güran cinayetiyle ilgili yeni görüntü: Cesedin yakınında 8 dakika kalmış

Narin Güran cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Narin'in kaybolduğu günün gecesinde, HTS kayıtlarından Salim Güran'ın cesedin bulunduğu dere yatağına gittiği ve 8 dakika kaldığı tespit edilmişti. O anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde amcanın içinde olduğu araç cesedin bulunduğu yere doğru hareket ettiği görülüyor.

Narin Güran cinayetiyle ilgili yeni görüntü: Cesedin yakınında 8 dakika kalmış - 1

8 yaşındaki Narin Güran Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde yaşıyordu. 21 Ağustos'ta kaybolan Narin'in 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulundu.

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Narin Güran cinayetiyle ilgili yeni görüntü: Cesedin yakınında 8 dakika kalmış - 2

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 12 kişi tutuklandı. Amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile küçük kızın cesedini dereye götürdüğünü itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Narin Güran cinayetiyle ilgili yeni görüntü: Cesedin yakınında 8 dakika kalmış - 3

Davayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

3 kişilik uzman ekip tarafından hazırlanan bilirkişi raporunda, “Salim Güran'ın kullanmış olduğu telefonun 21 Ağustos'ta saat 22.47 sıralarında Narin Güran'ın cesedinin bulunduğu yerdeki mısır tarlası civarına geldiği ve 22.55'te ayrıldığı” ifadeleri yer almıştı.

Narin Güran cinayetiyle ilgili yeni görüntü: Cesedin yakınında 8 dakika kalmış - 4

O anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede de Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunduğu yeri aile üyeleri ve şüphelilerin bilme ihtimali doğrultusunda, Eğertutmaz Deresi'ni gören kamera kayıtlarının ayrıntılı olarak incelendiği belirtildi.

Narin Güran cinayetiyle ilgili yeni görüntü: Cesedin yakınında 8 dakika kalmış - 5

CESEDİN BULUNDUĞU ALANDA 8 DAKİKA KALMIŞ

Kayıtlarda, olay günü Salim Güran'ın bir araçla saat 22.35 sıralarında cesedin bulunduğu yere doğru hareket halinde olduğu, saat 22.48'de cesedin bulunduğu alanda durduğu, saat 22.55 sıralarında dönüşe geçtiğinin tespit edildiği belirtildi.

Narin Güran cinayetiyle ilgili yeni görüntü: Cesedin yakınında 8 dakika kalmış - 6

Dar alan baz çalışmasına ilişkin bilirkişi raporu ve HTS analiz raporu kapsamında değerlendirildiğinde, kamera kayıtlarında cesedin bulunduğu yere gelen kişinin Salim Güran olduğunun net bir şekilde tespit edildiği bilgisi yer aldı.

Narin Güran cinayetiyle ilgili yeni görüntü: Cesedin yakınında 8 dakika kalmış - 7
Narin Güran cinayetiyle ilgili yeni görüntü: Cesedin yakınında 8 dakika kalmış - 8
Narin Güran cinayetiyle ilgili yeni görüntü: Cesedin yakınında 8 dakika kalmış - 9
Narin Güran cinayetiyle ilgili yeni görüntü: Cesedin yakınında 8 dakika kalmış - 10
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