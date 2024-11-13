Narin Güran davasında babanın istediği askeri üs görüntüleri ortaya çıktı

"KAMERA KAYITLARINI ANALİZ EDECEĞİZ"

Enes Güran’ın avukatı Mustafa Demir ise askeri üsten alınan görüntülerin yeniden analiz edileceğini, gerekirse yurt dışından destek alacaklarını söyledi. Demlir, görüntülerin uzmanlar tarafından incelenmesinin daha doğru olacağını vurgularken, " Bunun yanında başka taleplerimiz doldu mahkemeden, mahkeme değerlendirdi. Gelmeyenler var, bunlar da kıymetli olacaktır. Örneğin okulun kamerası, okulun orada bir hareketlilik var mı yok mu, yine başka bir kamera tespiti var. Biz bunu da istedik, o da gelecektir diye düşünüyoruz.” dedi.