Narin Güran davasında babanın istediği askeri üs görüntüleri ortaya çıktı

Narin Güran cinayeti davasında baba Arif Güran'ın ısrarla bakılmasını istediği askeri üs bölgesine ait görüntüler ortaya çıktı. Baz çalışmasında yanılma payı olduğunu öne süren Güran ailesinin avukatları, görüntülerin iyileştirilmesi için analize gönderileceğini açıkladı. Narin'in babası Güran, asıl katilin Nevzat Bahtiyar olduğunu ileri sürerken, kızının hiçbir zaman amcanın evine doğru yukarı çıkmadığını, askeri üs kameralarından bu durumun anlaşılacağını savunuyor, bu görüntüler sayesinde baz kayıtlarının da geçersiz olacağını iddia ediyordu. Duruşma sırasında, savunma avukatları da, 4 sanığın da Narin'in öldürüldüğü evde bulunduğuna delil olarak iddianameye giren baz istasyonu kayıtlarını çürütmeye odaklanmıştı.

Narin Güran davasında babanın istediği askeri üs görüntüleri ortaya çıktı - 1

Narin Güran cinayetine ilişkin 7 Kasım’daki ilk duruşmanın ardından, baba Arif Güran’ın talep ettiği ve duruşmada da izlettirilen Dara 2 Askeri Üs bölgesinin görüntüleri ortaya çıktı.

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Narin Güran davasında babanın istediği askeri üs görüntüleri ortaya çıktı - 2

Yüksel Güran’ın avukatları Tuncay Erkuş ve Yılmaz Demiroğlu ile Enes Güran’ın avukatları Mahir Akbilek ile Mustafa Demir, Narin Güran cinayetiyle ilgili soruları cevapladı.

Avukat Yılmaz Demiroğlu,  daraltılmış baz çalışmasıyla ilgili bir sanık hakkında belirtilen konumun Arif Güran’ın evi civarı gösterilmesine karşın, aynı sanığın kameraya aynı zaman diliminde yansıyan görüntüsünde tamamen farklı bir yerde olduğunu öne sürdü ve baz çalışmalarında yanılma olduğunu iddia etti.

Narin Güran davasında babanın istediği askeri üs görüntüleri ortaya çıktı - 3

Sanık avukatı Demiroğlu, iddianamede sanıkların tamamı hakkında dava açıldığını belirterek baz istasyon kayıtlarının tek başına delil olamayacağının Yargıtay kararlarında vurgulandığını ileri sürdü.

Narin Güran davasında babanın istediği askeri üs görüntüleri ortaya çıktı - 4

"NEVZAT BAHTİYAR, OLASI SENARYOLAR ÜZERİNDEN İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ"

Avukat Demiroğlu, 7 Kasım’da Nevzat Bahtiyar’ın ifadesini değiştirdiğini, Dara 2 güvenlik kameralarındaki görürtü kayıtlarının incelendiğinde köy içerisinde hareketli araçların çok net net bir şekilde tespit edilebildiğini iddia etti. Demiroğlu, Nevzat Bahtiyar’ın belirttiği şekilde bir buluşmanın bir araç trafiğin olmadığını öne sürdü. 

Narin Güran davasında babanın istediği askeri üs görüntüleri ortaya çıktı - 5

"MASUMİYET KARİNESİ İHLAL EDİLECEK ŞEKİLDE AİLE TÖHMET ALTINDA KALDI"

Avukat Demiroğlu  şu iddiaları dile getirdi:

“Burada bizim istirhamımız, gerçekten kirli bilgiler üzerinde yürüyen bir soruşturma, kirli senaryolar üzerine yürütülen bir soruşturma nedeniyle aile masumiyet karinesi ihlal edilecek şekilde büyük bir töhmet altında kaldı. Gerçekten yapılan haksızlık neyse, bugün çekirdek ailesine de aynı şekilde bir haksızlığı yapıldığını söylüyoruz."

Narin Güran davasında babanın istediği askeri üs görüntüleri ortaya çıktı - 6

"KAMERA KAYITLARINI ANALİZ EDECEĞİZ"

Enes Güran’ın avukatı Mustafa Demir ise askeri üsten alınan görüntülerin yeniden analiz edileceğini, gerekirse yurt dışından destek alacaklarını söyledi.  Demlir,  görüntülerin uzmanlar tarafından incelenmesinin daha doğru olacağını vurgularken, " Bunun yanında başka taleplerimiz doldu mahkemeden, mahkeme değerlendirdi. Gelmeyenler var, bunlar da kıymetli olacaktır. Örneğin okulun kamerası, okulun orada bir hareketlilik var mı yok mu, yine başka bir kamera tespiti var. Biz bunu da istedik, o da gelecektir diye düşünüyoruz.” dedi.

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