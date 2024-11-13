Narin Güran davasında babanın istediği askeri üs görüntüleri ortaya çıktı
Narin Güran cinayeti davasında baba Arif Güran'ın ısrarla bakılmasını istediği askeri üs bölgesine ait görüntüler ortaya çıktı. Baz çalışmasında yanılma payı olduğunu öne süren Güran ailesinin avukatları, görüntülerin iyileştirilmesi için analize gönderileceğini açıkladı. Narin'in babası Güran, asıl katilin Nevzat Bahtiyar olduğunu ileri sürerken, kızının hiçbir zaman amcanın evine doğru yukarı çıkmadığını, askeri üs kameralarından bu durumun anlaşılacağını savunuyor, bu görüntüler sayesinde baz kayıtlarının da geçersiz olacağını iddia ediyordu. Duruşma sırasında, savunma avukatları da, 4 sanığın da Narin'in öldürüldüğü evde bulunduğuna delil olarak iddianameye giren baz istasyonu kayıtlarını çürütmeye odaklanmıştı.
Narin Güran cinayetine ilişkin 7 Kasım’daki ilk duruşmanın ardından, baba Arif Güran’ın talep ettiği ve duruşmada da izlettirilen Dara 2 Askeri Üs bölgesinin görüntüleri ortaya çıktı.