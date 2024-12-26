Narin Güran davasında son dakika | Savcı mütalaasını açıkladı: İştirak halinde öldürdüler, iyi hal uygulanmasın

DNA RAPORU KATİLİ NASIL TARİF ETTİ?
Küçük kızın cesedi üzerinde yapılan incelemelerde avuç içinde ve şortunda kalan saç ile kıl parçaları bulunmuştu.
Bu kıl parçalarının DNA incelemeleri tamanlandı ve annesi Yüksel Güran ile abisi Enes Güran ile uyumlu olduğu ortaya çıktı.
Soruşturmalar sırasında bu kıl örneklerinden bir sonuca varılamamıştı ve örneklerin gelişmiş cihazlara sahip İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda incelenmesi istenmişti. Bu raporda ana hatlarıyla şöyle denildi:
- 2 Aralık 2024 tarihli rapor, Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'ne ait. Raporda, kıl örneklerinin Narin'in sol avuç içi, siyah şortu ve atletinden elde edildiği belirtiliyor.
- Rapora göre, bu kıl örneklerinin DNA'ları, baba Arif Güran, tutuklu sanık anne Yüksel Güran, tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar ve tutuklu sanık abi Enes Güran'dan alınan örneklerle karşılaştırıldı. Rapora göre Narin'den kemik örneğini kullanıldı.
- Raporun sonuç bölümünde örneklerin makroskopik ve mikroskopik incelemeleri sonucunda, Narin'in sol avuç içindeki saç ve kılların kök içermediği, siyah şorttaki kıl örneğinin kök içermediği, atlet üzerindeki birisi 16 diğeri 11 kahverengi kılların da kök içermediği belirtildi.
- Raporda, örnekler üzerinde mitokondriyal DNA çalışması yapılarak, Yüksel Güran, Enes Güran ve Narin Güren ile aynı olduğu sonucuna varıldığı ifade edildi.
- Raporda, mitokondriyal DNA'nın sadece anneden çocuğa aktarıldığı da dikkate sunuldu. Bu nedenle babadan alınan örnekler ile kılların DNA dizilimleri birbirini tutmadı.
AMCANIN ARACINDAN ÇIKAN DELİL
Narin cinayetinde tutuklu sanık, amca Salim Güran'ın aracında küçük kıza ait kıl bulunmuştu. Bu delil, küçük kızın araca daha önce binmiş olma ihtimali öne çıkartılarak çürütülmek istendi.
Fakat bizzat cesedin üzerinden ele geçirilen kılların DNA uyumununu ortaya koyması, iddiaları önemli ölçüde çürüttü. Narin'in ağabeyi, tutuklu sanık Enes Güran, cezaevinden yaptığı bir telefon konuşmasında, ısrarla adli tıp raporunu soruyor, konuyla ilgisi o anda anlaşılmamasına rağmen, Narin'in diş fırçasını kullandığını, sonra da macununu kullandığını ileri sürüyordu.
Enes Güran, duruşmada kullanması için, muhtemelen, kendisine öğretilen bir yanıltma bilgisini panik içinde ağzından kaçırdı. Enes Güran'ın diş fırçası veya macunu ile DNA bulgusu arasında bir bağlantı kurmak istediği tahmin ediliyor. Enes Güran'ın diş veya ağız ile ilgili bir kalıntıdan endişe ettiği ileri sürüldü.
DNA raporunun Narin'in avuç içinde kılların sahiplerini ortaya çıkarması, cinayetin nasıl işlendiğiyle ilgili de bilgi sunabilir. Adli Tıp Raporu, küçük kızın boğazına ve göğsüne basılarak öldürüldüğünü ortaya koymuştu. Küçük kızın katil veya katilleriyle boğuşmuş olma ihtimali de gündeme getirildi ve bu durumda küçük kız katil veya katillerinden kılları avucuyla koparmış olabilir.