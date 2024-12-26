Narin Güran davasında son dakika | Savcı mütalaasını açıkladı: İştirak halinde öldürdüler, iyi hal uygulanmasın

10.00 - R.A.'NIN AÇIKLAYAMADIĞI ÇELİŞKİ

Duruşmada ilk olarak tanıklar dinlenecek.



Davanın bir başka dosyası olan ve toplamda 8 kişinin yargılandığı ancak şu ana kadar iddianamesinin hazırlanmadığı bir başka soruşturma kapsamında tutuklanan çocuk yaştaki R.A.’nın ifadesine başvuruldu.



R.A. mahkeme salonuna getirilmedi, SEGBİS aracılığıyla ifade verdi.



Mahkeme başkanı, R.A.’yı söyleyeceklerinin kendisinin yargılandığı diğer soruşturmada aleyhinde delil olabileceği konusunda uyardı.



R.A.’nın duruşmada tutanaklardaki ifadelerini, “Ben böyle demedim. İfadelerimi okumadım, bana imza attırdılar.” diyerek reddetmesi dikkat çekti.



Daha sonra pedagog eşliğinde ifadeye geçildi.



R.A.’nın sorulara verdiği yanıtlar şöyle:



Mahkeme Başkanı: Narin öldürüldüğü gün neler yaşandı?



R.A.: Her gün ne yapıyordumsa o gün de onu yaptım. Köye bir kez gittim. Babamla. Sonra Salim Güran tarlaya geldi. Olay günü ilk geldiğinde saat 08.00-09.00 civarıydı. 1,5 saat yanımızdan kaldıktan sonra gitti.



- Babam işçileri almaya gitti. Ben tarlada kaldım.



- Saat 15.00-16.00 gibi Salim Güran yanıma geldi babamı sordu. ‘Nereye gitti’ dedi. Ben de işçileri almaya gittiğini söyledim. Sonra babamı aradı. Çay yapıp içtik babam geldi.



Pedagog: Nasıl davranıyordu?



R.A.: Normaldi. Her gün nasıl davranıyorsa öyle davranıyordu.



Babam gittikten 15 dakika sonra Salim Güran da üstünü değiştirmek için yanımdan ayrıldı. Sonra geldi. 18.30 gibi yemek yedik.



Bu sırada biri Salim Güran’ı aradı. Kimdi bilmiyorum. Arayan kişi 'Kız kayboldu' dedi. O da ‘Bu saat kız kaybolma saati mi?’ Sonra o babamla gitti. Ben kardeşim ile orada kaldım.



R.A.: İki fıskiyeyi bir birbirine bağlamıştık. Basınç olunca atıyor. Onun düştüğünü söyledi.



Pedagog: Sen o gün 18.30 da ‘Buradaydı’ dedin. Ama 18.38’de seni aramış bu konuda ne söylemek istersin?



R. A.: Bilmiyorum. Patronumdur. Arayabiliyor.



SALİM’E KÜFÜR SORUSU



Jandarmanın tuttuğu tutanakta Salim Güran’a küfür ettiği konusu soruldu.



Mahkeme Başkanı: Diyorsun ki senin yüzünden başımız belaya girdi. Tarlaya geldiğinde ayakları ıslaktı demişsin.



R.A. bu soru karşısında böyle bir şey demediğini savundu.



"15.00-16.00'DA BİZİMLEYDİ" DEDİ, 15.52'DE TELEFONLA KONUŞMUŞLAR



Mahkeme Başkanı: 15.52’de Salim Güran R.A.’yı telefonla arıyor. R. A. da 'O sırada yanımdaydı' diyor. Buna cevabı ne? O sırada telefonla konuşuyorlar. Ama o sırada ‘Salim yanımdaydı’ diyor. Biz bu çelişkiyi gideremedik.



R.A: Babam tarlada suyu değiştirmeye gitti. Salim Güran da bana yardım etmek için eve gidip üstünü değiştirip gitti. Kızın kaybolduğu telefonu geldikten sonra yanımızdan ayrıldı.



Savcı, Salim Güran ile 15.52’de yapılan telefon görüşmesini sordu: Ne görüştü?



R.A.: Hatırlamıyorum. Saati kaç olduğunu tam hatırlıyorum. Tahmini olarak söylüyorum.



"SAATİ YANLIŞ SÖYLE" DEDİLER Mİ?



Diyarbakır Barosu Avukatlarından Nahit Eren, R.A.’ya saatleri yanlış söylemesi konusunda bir baskı olup olmadığı sorusunu sordu.



R.A. üzerinde bu konuda bir baskı olmadığını ifade etti.



Bunun üzerine Eren, “Baban tarlaya işçi bırakıp döndükten sonra o sırada Salim ve baban dışında kimseyi gördün mü?” diye sordu.



R.A., “Tavşantepe’den biri vardı. Hayvanlarını getiriyordu. O gün geldi mi hatırlamıyorum.” yanıtını verdi.



R.A.’nın ifadesi şöyle devam etti:



Nahit Eren: Salim Güran’ın ilk ve son gelişindeki kıyafetlerini hatırlıyor mu ?



R.A.: İlk geldiğinde üzerinde ne vardı hatırlamıyorum. İkinci gelişinde tarla kıyafeti vardı.



Avukat: Salim Güran 4 ila 6 arasında ne kadar orada kaldı?



R.A.: Üstünü değiştirmek için gitti. Sonrasında hep yanımızdaydı.



Mahkeme Başkanı: Çelişki giderilemedi.



Mahkeme başkanı daha sonra sanıklara dönerek R.A.’ya bir sorularının olup olmadığı sorusunu yöneltti.



Salim Güran’ın avukatı, R.A.’nın okuma yazması olup olmadığını sordu. R.A., “Biraz biliyorum.” diye yanıt verdi.



Gözaltındayken kötü muameleye maruz bırakıldığını da savunan R.A.’nın ifadesi bir saat sürdü.