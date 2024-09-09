Narin'i kim, nasıl öldürdü? Narin'in katili belli oldu mu? Narin Güran olayında bugüne kadar yaşananlar

NARİN NASIL BULUNDU?

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım ile birlikte Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran’ın cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili açıklama yaptı. Vali Zorluoğlu,, “İlk bulgulara göre kayıp Narin Güran’ın, öldürüldükten sonra bir çuvalın içerisinde konup dere kenarına getirildiği, burada çuvalla birlikte derenin kenarında suyun içerisinde yerleştirildiği, üzerinin ağaç dalları ve taşlarla şüphe uyandırmayacak şekilde ve doğal bir görüntü verilerek kapatıldığı anlaşılmıştır. Daha önce aranılan tüm bölgelerin yeniden aranması çalışması kapsamında, Eğertutmaz Deresi’nin bu bölgesi yeniden aranmış, uzman jandarma, JAK ve JÖH ekiplerimizce kayıp kızımızın cenazesine ulaşılmıştır. Kızımıza Allah’tan rahmet diliyoruz, başımız sağ olsun” diye konuştu.