Narin'i kim, nasıl öldürdü? Narin'in katili belli oldu mu? Narin Güran olayında bugüne kadar yaşananlar
Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin Güran’ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Küçük kızın cesedinin bulunması ardından birçok iddia ortaya atıldı. Türkiye'nin kanını donduran olayda ilk itiraf geld. Peki, Narin'i kim, nasıl öldürdü? Narin'in katili belli oldu mu? Narin Güran olayında bugüne kadar yaşananları derledik.
Türkiye korkunç bir cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin'e ağlıyor... Diyarbakır’da 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’dan acı haber günler sonra geldi. Küçük kızın cansız bedeni köyün yakınındaki dere yatağında çuval içinde bulundu. Sorumluların cezalandırılmasını isteyen vatandaşlar, olayı yakından takip ediyor.