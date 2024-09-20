Narin Güran soruşturması | Amcanın işçisiyle olan telefon görüşmesi ortaya çıktı
Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan ve boğularak öldürüldüğü tespit edilen 8 yaşındaki Narin Güran soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında tutuklanan amca Salim Güran'ın olay günü, işçisi olduğu öğrenilen 15 yaşındaki R.A ile yaptıkları konuşma deşifre edildi. Amca Güran konuşmalarının Narin'in DNA'sının bulunduğu beyaz araçla ilgili olduğunu iddia etmişti.
Narin Güran soruşturmasında amca Salim Güran ile işçisi arasındaki telefon konuşması deşifre edilerek soruşturma dosyasına eklendi.