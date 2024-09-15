Narin Güran soruşturması: Tutuklanan işçi R.A, “Tamam daha ölmemiş” dediği konuşmayı yine hatırlamadı

“19.30-20.00 SIRALARINDA TELEFONU ÇALDI”

R.A, şöyle devam etti:

“Ben de o sırada işimi bitirmiştim. Kısa bir süre sonra babam Mehmet Selim Atasoy da işini bitirerek yanıma geldi. Babam da gelince benden yemek hazırlamamı istedi. Yemeği hazırladım. Ben, Salim Güran ve babam yemeğimizi yedik.

Hatırladığım kadarıyla saat 19.30-20.00 sıralarında Salim Güran’ın telefonu çaldı. Arayan kişi Salim Güran’a Narin Güran’ın kayıp olduğunu söyledi.

Salim Güran da babam ile birlikte arabaya binerek uzaklaştı. Hatta kısa bir süre gittikten sonra bana seslenerek el fenerini unuttuğunu söyleyerek el fenerini istedi. Ben de hemen hızlıca, koşarak götürdüm.”