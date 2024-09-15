Narin Güran soruşturması: Tutuklanan işçi R.A, “Tamam daha ölmemiş” dediği konuşmayı yine hatırlamadı
Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan 15 yaşındaki R.A’nın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında tutuklanan amca Salim Güran’ın işçisi olan R.A’ya “Tamam henüz bende değil, tamam daha ölmemiş.” cümleleri soruldu. R.A, bir kez daha bu konuşmayı hatırlamadığını söyledi.
Diyarbakır’da cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran’a ilişkin soruşturma sürüyor.
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