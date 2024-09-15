Narin Güran soruşturması: Tutuklanan işçi R.A, “Tamam daha ölmemiş” dediği konuşmayı yine hatırlamadı

Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan 15 yaşındaki R.A’nın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında tutuklanan amca Salim Güran’ın işçisi olan R.A’ya “Tamam henüz bende değil, tamam daha ölmemiş.” cümleleri soruldu. R.A, bir kez daha bu konuşmayı hatırlamadığını söyledi.

Narin Güran soruşturması: Tutuklanan işçi R.A, “Tamam daha ölmemiş” dediği konuşmayı yine hatırlamadı - 1

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TÜRKİYE HABERLERİ

Narin Güran soruşturması: Tutuklanan işçi R.A, “Tamam daha ölmemiş” dediği konuşmayı yine hatırlamadı - 2

Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan ve suçluyu kayırma ve suç delillerini yok etmekten tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilip adli kontrolle serbest bırakılan, ardından tekrar gözaltına alınıp bu kez tutuklanan R.A’nın son savcılık ifadesi ortaya çıktı.

Narin Güran soruşturması: Tutuklanan işçi R.A, “Tamam daha ölmemiş” dediği konuşmayı yine hatırlamadı - 3

"TARLADA BİRLİKTE OTURDUK"

Olay günü Salim Güran’ı ilk olarak sabah saat 07.00’de mısır tarlasında gördüğünü anlatan R.A, “Bir süre yanımızda durduktan sonra ayrıldı. Daha sonra ise yine aynı gün Batıkarakoç'taki aynı tarlaya saat 14.00-14.30 arasında tekrardan geldi. Tarlada birlikte oturup çay içiyorduk. Hatta Salim Güran, babam Mehmet Selim Atasoy’u da arayarak tarlaya çağırdı. Bir süre sonra da babam Mehmet Selim Atasoy yanımıza geldi. Bir süre hep birlikte oturduktan sonra babam saat 16.00-16.30 sıralarında Çarıklı yolundaki diğer tarlaya gitti. Biz ise Salim Güran ile beraber bir süre daha Batıkarakoç tarafındaki tarlada birlikte oturduk.” dedi.

Narin Güran soruşturması: Tutuklanan işçi R.A, “Tamam daha ölmemiş” dediği konuşmayı yine hatırlamadı - 4

SALİM GÜRAN NEDEN ÜSTÜNÜ DEĞİŞTİRDİ?

R.A, Salim Güran’ın saat 17.00 sıralarında üzerini değiştireceğini söyleyerek yanından ayrıldığını anlattı. Savcı bu ifade üzerine R.A’ya, “Salim Güran'ın üzerini neden değiştirdiğini biliyor musunuz?” diye sordu.

“Ben tarlada fıskiyelerle uğraşıyordum. Salim Güran da kendisi de fıskiyelerin tamiriyle ya da sulamayla uğraşmayı düşündüğünden üzerini değiştirmeye gitmişti.” yanıtını veren R.A, Güran’ın yaklaşık yarım saat sonra üzerini değiştirip Batıkarakoç mevkisindeki mısır tarlasına, geldiğini söyledi.
Narin Güran soruşturması: Tutuklanan işçi R.A, “Tamam daha ölmemiş” dediği konuşmayı yine hatırlamadı - 5

“19.30-20.00 SIRALARINDA TELEFONU ÇALDI”

R.A, şöyle devam etti:

“Ben de o sırada işimi bitirmiştim. Kısa bir süre sonra babam Mehmet Selim Atasoy da işini bitirerek yanıma geldi. Babam da gelince benden yemek hazırlamamı istedi. Yemeği hazırladım. Ben, Salim Güran ve babam yemeğimizi yedik.

Hatırladığım kadarıyla saat 19.30-20.00 sıralarında Salim Güran’ın telefonu çaldı. Arayan kişi Salim Güran’a Narin Güran’ın kayıp olduğunu söyledi.

Salim Güran da babam ile birlikte arabaya binerek uzaklaştı. Hatta kısa bir süre gittikten sonra bana seslenerek el fenerini unuttuğunu söyleyerek el fenerini istedi. Ben de hemen hızlıca, koşarak götürdüm.”
Narin Güran soruşturması: Tutuklanan işçi R.A, “Tamam daha ölmemiş” dediği konuşmayı yine hatırlamadı - 6

SAVCI İFADELERDEKİ ÇELİŞKİYİ SORDU

Savcı, Salim Güran’ın tarladaki çalışmalara yardım etme amacıyla kıyafetini değiştirmeye gittiği beyanına karşın, kendisinin Salim Güran yanlarına tekrar geldiğinde çalışmaların bitmiş olması ve yemek hazırladıkları beyanı arasındaki çelişkiyi R.A’ya sordu.

R.A. “Yukarıda dediğim gibi Salim Güran geri geldiğinde hem babam hem de ben işlerimizi bitirmiştik. Salim Güran yanımıza geldikten sonra kendisi tarlada herhangi bir iş yapmadı.” diye yanıt verdi.
Narin Güran soruşturması: Tutuklanan işçi R.A, “Tamam daha ölmemiş” dediği konuşmayı yine hatırlamadı - 7

KAÇAK ELEKTRİK SORUSU

R.A’ya, Tavşantepe Mahallesi’nde çalıştığı Salim Güran’a ait tarlalarda kaçak elektrik kullanıldığına dair bir bilgisi olup olmadığı da soruldu.

R.A, şu yanıtı verdi:

 “Ben sucu olduğum için sadece sulama işiyle uğraşıyorum. Vanaları açıp kapatıyorum. Benim böyle bir durumla alakalı kesinlikle bir bilgim yoktur. Haberim yoktur.

Tarlalarda kaçak elektrik kullanmak amacıyla böyle bir kaçak elektrik cihazına benzer bir şey olup olmadığını da bilmiyorum. Ben daha önce sürekli sulama işiyle uğraşmama rağmen böyle bir cihaz ya da düzenek görmedim.”
Narin Güran soruşturması: Tutuklanan işçi R.A, “Tamam daha ölmemiş” dediği konuşmayı yine hatırlamadı - 8

“TAMAM, DAHA ÖLMEMİŞ”

R.A.’nın daha önceki ifadesinde hatırlamadığını söylediği ve Salim Güran ile aralarında geçen “Tamam henüz bende değil, tamam daha ölmemiş.” cümlelerinin geçtiği telefon görüşmesi, bilirkişi raporu ve Salim Güran’ın 19 Eylül günü alınan ifadesi okunarak soruldu.

R.A. da cevaben, “Ben kesinlikle aramızda böyle bir konuşma hatırlamıyorum. Ben böyle bir kaçak elektrik cihazı görmedim. Hiç duymadım. Aramızda kesinlikle böyle bir konuşma geçmedi.” diye konuştu.
Narin Güran soruşturması: Tutuklanan işçi R.A, “Tamam daha ölmemiş” dediği konuşmayı yine hatırlamadı - 9

SORUŞTURMA DOSYASINA GİREN TELEFON GÖRÜŞMESİ

Cep telefonlarında yapılan imaj çalışmalarında, Salim Güran ile R.A. arasında yapılan görüşme, soruşturma dosyasına girmişti.

Görüşmede Salim Güran’ın R.A’ya, “O sondaki köşede bir şeyin düşmüş ha, sana ait bir şey, sondaki yamaçta. Yamacın köşesi taş.” sözlerine karşılık, R.A’nın “Eeee” şeklinde cevap verdiği, Salim Güran’ın da buna karşılık “Biri yerde” dediği, R.A’nın da “Tamam henüz bende değil, tamam daha ölmemiş.” ifadelerini kullandığı yer almıştı.
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