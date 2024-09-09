Narin Güran cinayetinde ilk itiraf: "Narin’in cesedini bana getirdi, dere kenarına sakladım"
SON DAKİKA HABERİ: Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada ilk itiraf geldi. NTV Diyarbakır Bölge Temsilcisi Nizamettin Kaplan, soruşturmaya ilişkin ayrıntıları aktardı. Son bilgilere göre, soruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan biri, aynı zamanda Narin’in amcası da olan muhtarın, battaniyeye sarılı cesedi kendisine getirdiğini ve daha sonra Narin’in cesedini dere kenarına gizlediğini itiraf etti.
Diyarbakır’da 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’dan acı haber 19 gün sonra geldi.
Küçük kızın cansız bedeni köyün yakınındaki dere yatağında çuval içinde bulundu.
Narin, bugün toprağa verildi.
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