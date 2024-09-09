Narin Güran cinayetinde ilk itiraf: "Narin’in cesedini bana getirdi, dere kenarına sakladım"

SON DAKİKA HABERİ: Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada ilk itiraf geldi. NTV Diyarbakır Bölge Temsilcisi Nizamettin Kaplan, soruşturmaya ilişkin ayrıntıları aktardı. Son bilgilere göre, soruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan biri, aynı zamanda Narin’in amcası da olan muhtarın, battaniyeye sarılı cesedi kendisine getirdiğini ve daha sonra Narin’in cesedini dere kenarına gizlediğini itiraf etti.

Narin Güran cinayetinde ilk itiraf: "Narin’in cesedini bana getirdi, dere kenarına sakladım" - 1

Diyarbakır’da 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’dan acı haber 19 gün sonra geldi.

Küçük kızın cansız bedeni köyün yakınındaki dere yatağında çuval içinde bulundu.

Narin, bugün toprağa verildi.

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Narin Güran cinayetinde ilk itiraf: "Narin’in cesedini bana getirdi, dere kenarına sakladım" - 2

NARİN GÜRAN CİNAYETİNDE İLK İTİRAF GELDİ

Narin’in ölümüne ilişkin soruşturmada 24 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden birinin ifadesi doğrultusunda bazı yeni bilgiler ortaya çıktı.

Narin Güran cinayetinde ilk itiraf: "Narin’in cesedini bana getirdi, dere kenarına sakladım" - 3

"CESEDİ BANA GETİRDİ"

Şüphelilerden biri ifadesinde, aracıyla gelen muhtarın, Narin’in cesedini battaniyeye sarılı şekilde kendisine verdiğini itiraf etti.

Narin Güran cinayetinde ilk itiraf: "Narin’in cesedini bana getirdi, dere kenarına sakladım" - 4

"NARİN'İN CESEDİNİ DERE KENARINA SAKLADIM"

Cenazeyi, muhtarla birlikte çuvala koyduklarını anlatan şüpheli, sonrasında muhtarın kendisinden ayrıldığını anlattı.

Aynı kişi cenazeyi kendisinin daha sonra dere kenarında sakladığını söyledi.

Narin Güran cinayetinde ilk itiraf: "Narin’in cesedini bana getirdi, dere kenarına sakladım" - 5

NARİN NE ZAMAN ÖLDÜRÜLDÜ?

Narin’in ön otopsi raporundan ilk ayrıntılara da ulaşıldı.

Rapora göre,  Narin’in ölüm zamanına ilişkin bir tahminde bulunulamadı.

Narin Güran cinayetinde ilk itiraf: "Narin’in cesedini bana getirdi, dere kenarına sakladım" - 6

"KESİCİ ALET VE SİLAHLA YARALANMA YOK"

14 kişilik uzman ekibin yürüttüğü ön otopsi çalışmasında, Narin’in cansız bedeninde gözle görülür kesici alet ve silahla yaralanma bulgusuna rastlanılmadı.

Narin Güran cinayetinde ilk itiraf: "Narin’in cesedini bana getirdi, dere kenarına sakladım" - 7

BAZI ÖRNEKLER İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ

Otopside Narin’den alınan 91 örnek alındığı, bazı örneklerin İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildiği öğrenildi.

Narin Güran cinayetinde ilk itiraf: "Narin’in cesedini bana getirdi, dere kenarına sakladım" - 8

NE OLMUŞTU?

Küçük Narin, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü kayboldu.

Narin Güran’ı arama çalışmaları o günden beri devam ederken küçük kızdan acı haber geldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından, şu bilgileri paylaştı:

"Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni, Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu. Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun."

Narin Güran cinayetinde ilk itiraf: "Narin’in cesedini bana getirdi, dere kenarına sakladım" - 9

CESEDİ ÇUVAL İÇİNDE BULUNDU

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Narin'in bulunmasına ilişkin açıklama yaptı.

Vali Zorluoğlu, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım ile Valilikte düzenlenen basın toplantısında, merkez Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde ailesiyle ikamet eden Narin Güran'ın 21 Ağustos'tan bu yana kayıp olarak arandığını hatırlattı.

"Kayıp haberinin alınmasından itibaren İl Jandarma Komutanlığımızın koordinasyonunda başta jandarma, AFAD ve emniyet uzman personelimiz olmak üzere çok sayıda kamu görevlisi marifetiyle ve büyük bir gayretle arama faaliyetlerine bugüne kadar titizlikle devam edilmiştir." diyen Zorluoğlu, diğer taraftan da konunun adli boyutuyla ilgili çalışmaların Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütüldüğünü ifade etti.

Narin Güran cinayetinde ilk itiraf: "Narin’in cesedini bana getirdi, dere kenarına sakladım" - 10

İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde bir jandarma arama kurtarma timinin iki su altı kurtarma timi, iki jandarma özel harekat timi, iki komando timi, bir iz takip köpeği, iki kadavra köpeği, bir arama kurtarma köpeği, bir dron ve iki yer altı görüntüleme cihazıyla mahallenin yakınından geçen Eğertutmaz Deresi'nde arama yaptığını anlatan Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Kayıp çocuk Narin Güran, en son görüldüğünde üzerinde bulunan kıyafetleriyle birlikte dere kenarında çuval içerisinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette sabah saat 08.45 sıralarında maalesef ölü olarak bulunmuştur. İlk bulgulara göre kayıp Narin Güran'ın öldürüldükten sonra bir çuvalın içerisine konulup dere kenarına getirildiği, çuvalla birlikte derenin kenarında suyun içerisine yerleştirildiği, üzerinin ağaç dalları ve taşlarla şüphe uyandırmayacak şekilde ve doğal bir görüntü verilerek kapatıldığı anlaşılmıştır. Daha önce aranılan tüm bölgelerin yeniden aranması çalışmamız kapsamında Eğertutmaz Deresi'nin bu bölgesi yeniden aranmış ve uzman jandarma, JAK ve JÖH ekiplerimizce kayıp kızımızın cenazesine ulaşılmıştır.

Kızımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Başımız sağ olsun."

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