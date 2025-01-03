Narin Güran'ı kim öldürdü? | Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz: Katili değil cinayet nedenini kamufle etmeye çalıştılar

"KATİLİ DEĞİL CİNAYET SEBEBİNİ KAMUFLE ETMEYE ÇALIŞTILAR"

"Sıradan bir cinayet davası olmuş olsaydı bütün bir aile bütün bir köy bu katili saklamakla uğraşmazlardı." diyen avukat Eryılmaz, "Burada saklanmak istenen aslında katilden ziyade cinayetin işlenme sebebi olduğunu düşünüyorum. Bu onlar için çok daha ciddi bir tehlikeydi. Ben savunmamı yaparken ne zaman 'namus' vurgusu yapsam aile bireyleri hemen celallenmeye başladı. Birdenbire çığırından çıkıyorlar. İyice hırçınlaşıyorlar. O cinayetin sebebi onlar için çok önemli. Dolayısıyla bunu kamufle etmeye çalıştılar onlar. Cinayetin sebebi bu sanıklar için çok çok önemliydi."