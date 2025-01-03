Narin Güran'ı kim öldürdü? | Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz: Katili değil cinayet nedenini kamufle etmeye çalıştılar
Türkiye'nin yakından takip ettiği 8 yaşındaki Narin cinayetiyle ilgi davada sanıklar hakkında karar verilirken, Narin'in neden öldürüldüğü hala belli değil. Narin'in annesi, ağabeyi ve amcası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alırken küçük kızın cansız bedenini dere yatağına gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz katıldığı bir programda cinayetle ilgili yeni bilgiler paylaştı. Eryılmaz, "Saklanmak istenen aslında katilden ziyade cinayetin işlenme sebebi olduğunu düşünüyorum. Bu onlar için çok daha ciddi bir tehlikeydi." dedi.
Diyarbakır'ın Tavşantepe köyünde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni dere yatağında bulunan Narin cinayetiyle ilgili davada karar çıktı.
Amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürmekle" ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Savcının mütalaasında aynı suçtan ceza istenen Nevzat Bahtiyar'a ise "delilleri yok etme "gizleme veya degiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Kamuoyu vicadanının derinden sarsıldığı ve birçok iddianın gündeme geldiği cinayette "Neden öldürüldü, kim öldürüldü?" sorularının cevabı ise hala yanıt bulamadı.