Narin Güran'ın abisi Baran sessizliğini bozdu: Annesini ve kardeşini savundu, o ismi suçladı!
Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın tutuklu olmayan ağabeyi Baran Güran, sessizliğini bozdu. Baran Güran, annesi Yüksel ve kardeşi Enes’i savundu. Narin'in abisi Baran'ın iddiasına göre cinayette baş şüpheli tutuklu bulunan itirafçı Nevzat Bahtiyar.
Diyarbakır'da yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran, 21 ağustosta kaybolmuş, cansız bedeni 19 gün sonra dere yatağında bulunmuştu.