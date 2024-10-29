Narin Güran'ın abisi Baran sessizliğini bozdu: Annesini ve kardeşini savundu, o ismi suçladı!

Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın tutuklu olmayan ağabeyi Baran Güran, sessizliğini bozdu. Baran Güran, annesi Yüksel ve kardeşi Enes’i savundu. Narin'in abisi Baran'ın iddiasına göre cinayette baş şüpheli tutuklu bulunan itirafçı Nevzat Bahtiyar.

Narin Güran'ın abisi Baran sessizliğini bozdu: Annesini ve kardeşini savundu, o ismi suçladı! - 1

Diyarbakır'da yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran, 21 ağustosta kaybolmuş, cansız bedeni 19 gün sonra dere yatağında bulunmuştu.

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Narin Güran'ın abisi Baran sessizliğini bozdu: Annesini ve kardeşini savundu, o ismi suçladı! - 2

Cinayete kurban gittiği belirlenen küçük kızın amcası Salim, annesi Yüksel, ağabeyi Enes Güran ile cesedi taşıdığını itiraf eden komşu Nevzat Bahtiyar tutuklanmıştı. Duruşmaya sayılı günler kala abi Baran Güran, ilk kez konuştu, annesi ve kardeşini savundu.

Narin Güran'ın abisi Baran sessizliğini bozdu: Annesini ve kardeşini savundu, o ismi suçladı! - 3

ABİ BARAN SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Narin'in tutuklu olmayan abisi Baran Güran, sosyal medyadan tutuklu ailesi için yaptığı paylaşımları silmiş ve bu dikkat çekmişti.

Narin Güran'ın abisi Baran sessizliğini bozdu: Annesini ve kardeşini savundu, o ismi suçladı! - 4

ANNESİ VE KARDEŞİNİ SAVUNDU

Duruşmaya sayılı günler kala sessizliğini bozan Baran Güran, "Neler Oluyor Hayatta" programına konuştu. “Narin’i kim öldürdü?” sorusuna yanıt bulamayan ağabey Güran, anne Yüksel ve kardeşi Enes’i savundu. Asla bu cinayeti işlemeyeceklerini söyledi.

Narin Güran'ın abisi Baran sessizliğini bozdu: Annesini ve kardeşini savundu, o ismi suçladı! - 5

Hedefindeki isim ise en büyük şüphe duyduğu kişi olan Nevzat Bahtiyar’dı.

Narin Güran'ın abisi Baran sessizliğini bozdu: Annesini ve kardeşini savundu, o ismi suçladı! - 6

Baran Güran’a annesinin “gizlice kan aldırdığı” iddiaları da soruldu. Güran, Siverek’ten gelen iki kişinin anneden böyle kan alınırsa Narin’i bulabileceklerini söylediğini ve onlarında buna inanıp jandarmayı aradıklarını, hatta kan alındığı anlarda jandarmanın da orada olduğunu iddia etti.

Narin Güran'ın abisi Baran sessizliğini bozdu: Annesini ve kardeşini savundu, o ismi suçladı! - 7

Enes’in uyuşturucu kullandığı iddialarını da yalanlayan Baran Güran, hayatı boyuncu sigara bile kullanmadığını zaten yapılan testlerde de bunun ortaya çıktığını ileri sürdü. Baran, "Ne alkol ne de uyuşturucu, hiçbiri çıkmadı." dedi.

Narin Güran'ın abisi Baran sessizliğini bozdu: Annesini ve kardeşini savundu, o ismi suçladı! - 8

Ağabey Baran Güran; Enes’in kolundaki ısırığı da, gözündeki morluğu da açıkladı. Baan Güran, "Narin’e duyduğu üzüntü nedeniyle kendisine zarar vermesinden kaynaklandı." dedi.

Narin Güran'ın abisi Baran sessizliğini bozdu: Annesini ve kardeşini savundu, o ismi suçladı! - 9

"BAŞ ŞÜPHELİ NEVZAT BAHTİYAR"

Cinayetin baş şüphelisi amca Salim Güran olsa da Baran Güran’a göre, amca değil. Baran'ın iddiasına göre cinayette baş şüpheli soruşturma kapsamında tutuklu bulunan itirafçı Nevzat Bahtiyar’dı.

Narin Güran'ın abisi Baran sessizliğini bozdu: Annesini ve kardeşini savundu, o ismi suçladı! - 10
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