Narin Güran'ın abisi Baran sessizliğini bozdu: Annesini ve kardeşini savundu, o ismi suçladı!

Baran Güran’a annesinin “gizlice kan aldırdığı” iddiaları da soruldu. Güran, Siverek’ten gelen iki kişinin anneden böyle kan alınırsa Narin’i bulabileceklerini söylediğini ve onlarında buna inanıp jandarmayı aradıklarını, hatta kan alındığı anlarda jandarmanın da orada olduğunu iddia etti.