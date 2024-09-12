Narin Güran’ın ailesinden "dış güçler" açıklaması

Açıklamada ailenin asılsız iftiralara maruz bırakıldığı öne sürülerek, “Gerçeklerin gün yüzüne çıkması için uğraşmaya da devam etmektedir. Kızımızın cansız bedeni nasıl bulunduysa olayı çözeceğine, kızımız Narin'in fail veya faillerini bulacağına, bulunacak fail veya faillerin de en ağır ceza ile tecziye edileceğinden hiç şüphemiz yoktur.” denildi.

Yazılı ve görsel medyada çıkan haberlerin Narin’in acısını suistimal ettiği savunulan açıklamada, “Güran ailesine gerekse de şu an şüpheli olarak tutulan aile fertlerinin kişilik haklarına acımasız saldırılar ve iftiralar ile mesnetsiz ithamlarda bulunulduğu medyayı izleyen dostlarımız tarafından bizlere bildirilmektedir. Ayrıca ilgi ve alakası olmadığı halde bu olay nedeniyle Kur'an kurslarına ve Yüce dinimize saldırılar yapılmaktadır.” ifadeleri kullanıldı.