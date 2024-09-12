Narin Güran’ın ailesinden "dış güçler" açıklaması
Narin Güran’ın ölümüne ilişkin soruşturma sürerken Güran ailesinden yazılı bir açıklama yapıldı. Aile açıklamasında dış güçler ve yerli uzantıları tarafından karalandığını öne sürdü. Küçük Narin’in öldürüldüğü Tavşantepe Köyü’nün stratejik önemine dikkat çekilen açıklamada, aile fertlerinin kişilik haklarına saldırıda bulunanlar hakkında yasal yollara başvurulacağı belirtildi.
Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma sürüyor.
Küçük Narin’in ölümüne ilişkin Güran ailesi bir açıklama yaptı.
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