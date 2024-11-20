Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunduğu gün dikkat çeken görüşme! 22 GSM hattı incelendi

22 GSM HATTI İNCELENDİ

Mahkeme dosyasında yer alan İletişim Tespit Tutanağı ortaya çıktı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Narin Güran cinayetinin aydınlatılması için yürütülen çalışmalarda aralarında tutuklu sanıklar Salim Güran, Nevzat Bahtiyar ve Yüksel Güran'ın da olduğu 22 GSM hattının HTS kayıtları Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (BTK) temin edilerek analiz çalışması yapıldı.