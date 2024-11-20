Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunduğu gün dikkat çeken görüşme! 22 GSM hattı incelendi

Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran cinayeti davasında, mahkeme dosyasında yer alan İletişim Tespit Tutanağı ortaya çıktı. 22 GSM hattının analizinde Narin'in cesedini dereye taşıyan Nevzat Bahtiyar'ın küçük kızın cansız bedeninin bulunduğu gün, saat 06.34'te kardeşi V.B.'yi aradığı, güvenlik güçlerinin aramalara başladığı saatin 06.30-07.00 olması nedeniyle arama faaliyetlerinin takibi açısından gerçekleşen iletişimin dikkat çekici olduğu belirtildi.

Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunduğu gün dikkat çeken görüşme! 22 GSM hattı incelendi - 1

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin yargılama sürüyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunduğu gün dikkat çeken görüşme! 22 GSM hattı incelendi - 2

3 gün süren duruşma sonunda mahkeme heyeti, ara kararını açıklayarak, Salim Güran, annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ile cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 26 Aralık'a ertelemişti.

Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunduğu gün dikkat çeken görüşme! 22 GSM hattı incelendi - 3

22 GSM HATTI İNCELENDİ

Mahkeme dosyasında yer alan İletişim Tespit Tutanağı ortaya çıktı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Narin Güran cinayetinin aydınlatılması için yürütülen çalışmalarda aralarında tutuklu sanıklar Salim Güran, Nevzat Bahtiyar ve Yüksel Güran'ın da olduğu 22 GSM hattının HTS kayıtları Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (BTK) temin edilerek analiz çalışması yapıldı.

Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunduğu gün dikkat çeken görüşme! 22 GSM hattı incelendi - 4

İLETİŞİM TESPİT TUTANAĞI HAZIRLANDI

Hazırlanan İletişim Tespit Tutanağı'nda tutuklu Salim Güran'ın gözaltına alındıktan sonra üzerinde bulunan telefona el konularak, GSM hattına ait sim kartının aile bireylerine teslim edildiği, yapılan analiz çalışmasında GSM hattının çeşitli tarihlerde aile bireyleri tarafından kullanıldığı, 8 Eylül'de saat 08.30'da Narin'in cansız bedeninin bulunmasından sonra saat 09.11'den itibaren kullanılmasının durdurulduğu ve aile bireylerinin GSM hattını açık tuttukları belirtilerek, olası gelişmeleri takip ettiklerinin değerlendirildiği ifadesi yer aldı.

Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunduğu gün dikkat çeken görüşme! 22 GSM hattı incelendi - 5

SIRALI İLETİŞİM GERÇEKLEŞTİRMİŞ

Ayrıca tutanakta Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi V.B.'nin HTS kayıtları yer aldı. V.B.'nin Narin'in kaybolduğu günden itibaren Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar ile iletişim gerçekleştirdiğini tespit edildiği belirtildi.

Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunduğu gün dikkat çeken görüşme! 22 GSM hattı incelendi - 6

V.B.'nin Hatay bölgesi baz istasyonundan faydalanarak Narin'in kaybolduğu gün saat 22.23'te Nevzat Bahtiyar'ı arayarak sesli iletişim gerçekleştirdiği, 22-24 Ağustos arasında Nevzat Bahtiyar ve Salim Güran ile sıralı iletişim gerçekleştirdiği, bu iletişimlerin tamamında Hatay bölgesi baz istasyonlarından faydalandığı ve yalnızca arayan taraf olduğu, iletişimin seyrinden yan yana gelmek istemeyen Nevzat Bahtiyar ile Salim Güran arasında bilgi alışverişi sağladığı şeklinde değerlendirme yer aldı.

Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunduğu gün dikkat çeken görüşme! 22 GSM hattı incelendi - 7

4 DAKİKA SONRA KARDEŞİNİ ARAMIŞ

Ayrıca V.B.'nin, 24 Ağustos'tan sonra Diyarbakır'a geldiği, Narin'e ait cesedin bulunduğu gün saat 06.34'te Nevzat Bahtiyar tarafından arandığının tespit edildiği belirtildi.

Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunduğu gün dikkat çeken görüşme! 22 GSM hattı incelendi - 8

Güvenlik güçlerinin arama çalışmalarına başlama yerinin villalar bölgesinde köprünün bulunduğu yer olması, arama çalışma saatinin 06.30-07.00 olması nedeniyle, arama faaliyetlerinin takibi açısından gerçekleşen iletişimin dikkat çekici olduğu belirtildi.

Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunduğu gün dikkat çeken görüşme! 22 GSM hattı incelendi - 9
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