Narin Güran'ın katledilmesinin üzerinden bir yıl geçti
Tüm Türkiye'nin konuştuğu 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinin üzerinden bir yıl geçti. Hala "katil kim?" sorusunun cevabı aranırken anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran, çelişkili ifadeleri nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Nevzat Bahtiyar'a ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde yaşayan Narin Güran, geçen yıl 21 Ağustos'ta kayboldu.