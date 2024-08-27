Narin Güran'ın kaybında 7. gün: Narin Güran'a ne oldu, bulundu mu? Kan lekeleri Narin'e mi ait?

Türkiye'nin gündeminde Narin Güran'ın kaybı var... Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta Kur'an kursundan çıktıktan sonra bir daha kendinden haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları sürüyor. Bugüne kadar 130 kişinin ifadesine başvuruldu, 11 bin dönümden fazla alan tarandı, ancak bir sonuç alınamadı.Güran'ın evine yaklaşık 20 metre mesafede, yakınlarının kayalıklar üzerinde tespit ettiği kan lekeleri üzerine jandarma bölgede önlem almıştı. Bulunan kan lekeleri ile ilgili bir gelişme yaşandı. Peki, Narin Güran bulundu mu? Kan lekeleri Narin'e mi ait?

Narin Güran'ın kaybında 7. gün: Narin Güran'a ne oldu, bulundu mu? Kan lekeleri Narin'e mi ait? - 1

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta Kur'an kursundan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Narin Güran'ı (8) arama çalışmaları  günlerdir devam ediyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Narin Güran'ın kaybında 7. gün: Narin Güran'a ne oldu, bulundu mu? Kan lekeleri Narin'e mi ait? - 2

Narin’in babası Arif Güran, “Kızım çok akıllı bir kızdı, habersiz hiçbir yere, sulama kanalına veya başka bir eve gidecek biri değildi. Sanki yer yarıldı içine girdi. Gören duyan ve kim olursa olsun Allah rızası için haber versinler” dedi.

Narin Güran'ın kaybında 7. gün: Narin Güran'a ne oldu, bulundu mu? Kan lekeleri Narin'e mi ait? - 3

TERLİĞİ BULUNDU

En son yol kenarında bir çocuk terliği bulundu. Güran ailesinin evine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan terlik, Narin’in anne ve babasına gösterildi.

Narin Güran'ın kaybında 7. gün: Narin Güran'a ne oldu, bulundu mu? Kan lekeleri Narin'e mi ait? - 4

TERLİK NUMARASI FARKLI ÇIKTI

Çift, terliğin kızlarına ait olduğunu söyledi. Terlik incelenmek üzere jandarma tarafından laboratuvara götürüldü. Ancak, aile daha sonra terlik numarasının Narin’inkinden farklı olduğunu ifade etti.

Narin Güran'ın kaybında 7. gün: Narin Güran'a ne oldu, bulundu mu? Kan lekeleri Narin'e mi ait? - 5

KAYBOLMADAN ÖNCEKİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Narin Güran'ın kaybolmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Mahalleye giriş ve çıkış yapan araçlar da aranıyor.21 Ağustos tarihinde saat 15.15'teki görüntülerde Narin’in 4 arkadaşıyla yürüdüğü ve ardından ayrılarak tepe yolunu kullanıp eve doğru gittiği yer aldı.

Narin Güran'ın kaybında 7. gün: Narin Güran'a ne oldu, bulundu mu? Kan lekeleri Narin'e mi ait? - 6

EVİNİN YAKINLARINDA KAN LEKELERİ BULUNDU

8 yaşındaki Narin için arama çalışmaları sürerken, evine yaklaşık 20 metre mesafede, kayalıklar üzerinde tespit edilen kan lekeleri üzerine jandarma bölgede önlem aldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından kan lekelerinin kime olduğu belirlendi.  Ancak kan lekelerinin Narin'e ait olmadığı ortaya çıktı. Henüz küçük kızdan herhangi bir ize ulaşılamadı.

mızın aranmasına devam edilmektedir.

Narin Güran'ın kaybında 7. gün: Narin Güran'a ne oldu, bulundu mu? Kan lekeleri Narin'e mi ait? - 7

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Diyarbakır Valiliği, lekelerin Narin'e ait olmadığını duyurdu. İlgili açıklama şöyle:


"Bazı medya organları ile sosyal medya hesaplarında kayıp olarak aranan Narin GÜRAN’ın evine yakın bir bölgedeki kayalıklar üzerinde kayıp kız çocuğuna ait olduğu iddia edilen kan lekelerinin bulunduğu şeklinde haber ve paylaşımların yer aldığı görülmüştür.

Kayalıklar üzerinde bulunan kan lekesinin mahalle sakinlerinden bir çocuğun burnunun kanaması sonucu meydana geldiği tespit edilmiştir. Valiliğimizin koordinasyonda ilgili kurumlarımız vasıtasıyla, her türlü ihtimal değerlendirilerek, kayıp kızı

Narin Güran'ın kaybında 7. gün: Narin Güran'a ne oldu, bulundu mu? Kan lekeleri Narin'e mi ait? - 8

NARİN'İN KAYBINDA SON DURUM

Narin Güran'ı arama çalışmalarında şimdiye kadar 11 bin dönüm alan tarandı. Yakınları ve mahalleli dahil 130 kişinin ifadesi alındı.

Narin'in kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen yaklaşık 150 araç kontrol edildi.

Narin'in evine de 60 metre mesafede olan saman yığınındaki branda kaldırılarak deprem gibi afetlerde de kullanılan yer altı görüntüleme cihazı kullanıldı. .Ekipler yer altı görüntüleme cihazı ile samanlığa lazer tutarak görüntüleri inceledi. Arama çalışması sonucunda Narin'e ait bir ize rastlanmadı.

Narin Güran'ın kaybında 7. gün: Narin Güran'a ne oldu, bulundu mu? Kan lekeleri Narin'e mi ait? - 9

Ekiplerin Narin’i arama çalışması sürüyor. Kızlarının kaçırılmasından şüphelenen ailenin ise endişeli bekleyişi sürüyor.

DAHA FAZLA GÖSTER