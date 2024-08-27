Narin Güran'ın kaybında 7. gün: Narin Güran'a ne oldu, bulundu mu? Kan lekeleri Narin'e mi ait?
Türkiye'nin gündeminde Narin Güran'ın kaybı var... Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta Kur'an kursundan çıktıktan sonra bir daha kendinden haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları sürüyor. Bugüne kadar 130 kişinin ifadesine başvuruldu, 11 bin dönümden fazla alan tarandı, ancak bir sonuç alınamadı.Güran'ın evine yaklaşık 20 metre mesafede, yakınlarının kayalıklar üzerinde tespit ettiği kan lekeleri üzerine jandarma bölgede önlem almıştı. Bulunan kan lekeleri ile ilgili bir gelişme yaşandı. Peki, Narin Güran bulundu mu? Kan lekeleri Narin'e mi ait?
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta Kur'an kursundan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Narin Güran'ı (8) arama çalışmaları günlerdir devam ediyor.