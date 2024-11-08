Narin mahkemesi ne oldu? 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti davasında son durum
Narin Güran davasıyla ilgili gündemdeki son haberler ve son gelişmeler tüm Türkiye tarafından takip ediliyor. Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti ile ilgili ilk duruşma sona erdi. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanıklar savunma yaptı. Peki, Narin mahkemesi ne oldu? 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti davasında son durum ne? İşte Narin davasıyla ilgili gündemden son haberler.
Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinin davasıyla ilgili son haberler, tüm Türkiye'nin gündeminde yer alıyor. Narin cinayetiyle ilgili tutuklu sanıklar, mahkemenin ilk gününde savunma yaptı. Böylelikle tutuklu yargılanan anne Yüksel, amca Salim, ağabey Enes ve suçunu itiraf eden Nevzat Bahtiyar ilk kez hakim karşısına çıktı. Peki, Narin mahkemesi ne oldu, son durum ne? 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti davasıyla ilgili son haberler.