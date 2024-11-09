Narin mahkemesi ne oldu, son durum ne? 8 yaşındaki Narin Güran'ın katili kim? (Narin davasıyla ilgili gündemden son haberler)
Narin Güran davasıyla ilgili gündemdeki son haberler ve son gelişmeler tüm Türkiye tarafından takip ediliyor. Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti ile ilgili ilk duruşma 7 Kasım'da yapıldı. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanıklar savunma yaptı. Davada ikinci duruşma ise dün gerçekleşti. 4 sanığın müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın 3. günü görülmesine bugün devam edilecek. Peki, Narin mahkemesi ne oldu, son durum ne? 8 yaşındaki Narin Güran'ın katili kim? İşte Narin davasıyla ilgili gündemden son haberler...
Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinin davasıyla ilgili son haberler, tüm Türkiye'nin gündeminde yer alıyor. Narin cinayetiyle ilgili tutuklu sanıklar, mahkemenin ilk gününde savunma yaptı. Böylelikle tutuklu yargılanan anne Yüksel, amca Salim, ağabey Enes ve suçunu itiraf eden Nevzat Bahtiyar ilk kez hakim karşısına çıktı. 8 Kasım'da ise Narin cinayetinin 2. duruşması gerçekleşti. Peki, Narin mahkemesi ne oldu, son durum ne? 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti davasıyla ilgili son haberler.