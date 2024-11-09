Narin mahkemesi ne oldu, son durum ne? 8 yaşındaki Narin Güran'ın katili kim? (Narin davasıyla ilgili gündemden son haberler)

Narin Güran davasıyla ilgili gündemdeki son haberler ve son gelişmeler tüm Türkiye tarafından takip ediliyor. Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti ile ilgili ilk duruşma 7 Kasım'da yapıldı. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanıklar savunma yaptı. Davada ikinci duruşma ise dün gerçekleşti. 4 sanığın müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın 3. günü görülmesine bugün devam edilecek. Peki, Narin mahkemesi ne oldu, son durum ne? 8 yaşındaki Narin Güran'ın katili kim? İşte Narin davasıyla ilgili gündemden son haberler...

Narin mahkemesi ne oldu, son durum ne? 8 yaşındaki Narin Güran'ın katili kim? (Narin davasıyla ilgili gündemden son haberler) - 1

Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinin davasıyla ilgili son haberler, tüm Türkiye'nin gündeminde yer alıyor. Narin cinayetiyle ilgili tutuklu sanıklar, mahkemenin ilk gününde savunma yaptı. Böylelikle tutuklu yargılanan anne Yüksel, amca Salim, ağabey Enes ve suçunu itiraf eden Nevzat Bahtiyar ilk kez hakim karşısına çıktı. 8 Kasım'da ise Narin cinayetinin 2. duruşması gerçekleşti. Peki, Narin mahkemesi ne oldu, son durum ne? 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti davasıyla ilgili son haberler.

TÜRKİYE HABERLERİ

Narin mahkemesi ne oldu, son durum ne? 8 yaşındaki Narin Güran'ın katili kim? (Narin davasıyla ilgili gündemden son haberler) - 2

NARİN DAVASINDA İLK DURUŞMA SONA ERDİ

Türkiye'nin günlerce konuştuğu 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti davasında dün tutuklu dört sanık ilk kez hakim karşısına çıktı.

Daha önce Narin'in cansız bedenini dere yatağına gizlediğini itiraf eden Nevzat Bahtiyar, küçük kızı amca Salim Güran'ın öldürdüğünü iddia etti. Güran ise Nevzat Bahtiyar'ı suçladı.

Narin mahkemesi ne oldu, son durum ne? 8 yaşındaki Narin Güran'ın katili kim? (Narin davasıyla ilgili gündemden son haberler) - 3

NARİN MAHKEMESİNDE NE OLDU?

Tutuklu yargılanan anne Yüksel, amca Salim, ağabey Enes ve suçunu itiraf eden Nevzat Bahtiyar ilk kez hakim karşısına çıktı.

İlk savunmayı yapan Nevzat Bahtiyar, Narin'i amcası Salim Güran'ın öldürdüğünü öne sürerek "Amca Salim Güran çağırınca eve gittim. Odaya girince yerde Narin'in cesedini gördüm. Salim bana 'Narin'i annesiyle kendisini uygunsuz şekilde gördüğü için öldürdüğünü söyledi' dedi.

Bahtiyar, amca silahla tehdit etttiği için cesedi taşımayı kabul ettiğini belirtti.

Duruşmayı müşteki sıfatıyla takip eden Narin'in babası Arif Güran, Nevzat Bahtiyar'ın sözlerine tepki gösterdi. Baba Güran fenalaşınca salondan çıkarıldı.

Sanık Salim Güran ise Narin'in annesiyle ilişkisi olduğu iddialarını reddetti. Nevzat Bahtiyar'ın sözlerini yalanlayan Salim Güran, "Çıksın itiraf etsin. Yalan söylüyor." dedi.

Narin'in kaybolduğunu olay günü 18.30'da tarladan dönerken öğrendiğini öne süren Salim Güran'a daraltılmış baz ve HTS kayıtları da soruldu. "Baz verilerine göre Arif’in evine gittiğiniz tespiti var" sorusuna “Ben Arif’in evine hiç gitmedim." diye yanıt veren Salim Güran, "Bazın göstermesi normaldir çünkü Arif ve benim evim arasında 30 metre var." diyerek kendini savundu.

Narin mahkemesi ne oldu, son durum ne? 8 yaşındaki Narin Güran'ın katili kim? (Narin davasıyla ilgili gündemden son haberler) - 4

ANNE YÜKSEL İLİŞKİ İDDİALARINA TEPKİ GÖSTERDİ

Anne Yüksel Güran da ifadesinde hakkındaki iddialara tepki göstererek "Namusumuza dil uzatılıyor. Beni öldürün ama namusuma leke sürmeyin." dedi.

Güran, Nevzat Bahtiyar ve Salim Güran'ın evine geldiği iddiasının da doğru olmadığını söyledi.

Narin kaybolduğu zaman kolundaki ısırık iziyle gündeme gelen ağabey Enes Güran, gözünde oluşan morluğun mısır tarlasında Narin'i ararken olduğunu söyledi.

Narin mahkemesi ne oldu, son durum ne? 8 yaşındaki Narin Güran'ın katili kim? (Narin davasıyla ilgili gündemden son haberler) - 5

Amcası ile annesi arasındaki ilişki iddiası sorulan Enes Güran, "O benim annem. Bu şekilde sormanız çok kötü". dedi. Mahkeme başkanı da özür dileyerek gerçeği ortaya çıkarmaya çalıştığını söyledi.

Daha sonra tanıkların dinlenmesine geçildi.

Baba Arif Güran'a Nevzat Bahtiyar'dan şüphelenip şüphelenmediği soruldu.

Bahtiyar ile daha önce bir araba ticareti konusunda tartıştıklarını söyleyen Arif Güran, o sırada Bahtiyar'ın kekelemesiyle dalga geçtiğini ifade etti ve "Tüm sanıklardan şikayetçiyim." dedi.

Narin mahkemesi ne oldu, son durum ne? 8 yaşındaki Narin Güran'ın katili kim? (Narin davasıyla ilgili gündemden son haberler) - 6

MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Davada 4 tutuklu sanık için "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Narin mahkemesi ne oldu, son durum ne? 8 yaşındaki Narin Güran'ın katili kim? (Narin davasıyla ilgili gündemden son haberler) - 7

DURUŞMA 2. GÜNÜYLE DEVAM ETTİ

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasının ikinci günü 8 Kasım'da yapıldı.

Sanıklar, geniş güvenlik önlemi arasında Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi.

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Narin mahkemesi ne oldu, son durum ne? 8 yaşındaki Narin Güran'ın katili kim? (Narin davasıyla ilgili gündemden son haberler) - 8

2. GÜNDE NELER YAŞANDI

İlk gün sanıkların savunmalarını dinleyen mahkeme, ikinci günde tanıkları dinledi.

Mahkeme heyeti dün geç saatlere kadar duruşmayı sürdürdü.

İlk duruşmada, bir sanığın tanıklık yapmaktan vazgeçmesi, babanın bütün sanıkları suçlaması ve bir tanığın da Narin'in cesedinin bulunduğu gün köydeki kadınların kavga ettiğini doğrulaması damga vurdu.

DAVADA 2. GÜNÜN AYRINTILARI İÇİN TIKLAYIN

Narin mahkemesi ne oldu, son durum ne? 8 yaşındaki Narin Güran'ın katili kim? (Narin davasıyla ilgili gündemden son haberler) - 9

DURUŞMA 3. GÜNÜYLE DEVAM EDECEK

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın yargılandığı davanın 3. günü görülmesine devam edilecek.

Duruşmaya bugün saat 10.00'da devam edilecek.

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