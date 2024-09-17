Narin nasıl öldürüldü? Narin'in ölüm nedeni belli oldu
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın neden ve kim ya da kimler tarafından öldürüldüğü soruları hala yanıtsız. Ancak Adli Tıp Kurumu Narin'in ölüm nedenini açıkladı. Küçük Narin'in boğularak öldürüldüğü tespit edildi.
Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.