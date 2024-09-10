Narin nasıl öldürüldü? Tutuklu amca Salim Güran'ın ifadesi ortaya çıktı: Amcadan "Babası siz misiniz?" sorusuna yanıt

Türkiye, Diyabakır'da 8 yaşında katledilen ve cesedine 19 gün sonra ulaşılan Narin Güran'ın nasıl ve kim tarafından öldürüldüğü sorularının cevabını ararken itirafçının ifadelerinin ardından amca Salim Güran'ın da 11 sayfalık ifadesi gün ışığına çıkmaya başladı. Amca, Narin için "Aracıma bindirmedim." dedi ama ön yolcu koltuğunda küçük kızın DNA'sının nasıl çıktığı sorusuna yanıt veremedi. Jandarmanın "Narin Güran'ın babası olma olasılığınız var mı?" sorusuna ise amca, "Yok öyle bir şey." dedi.

Narin nasıl öldürüldü? Tutuklu amca Salim Güran'ın ifadesi ortaya çıktı: Amcadan "Babası siz misiniz?" sorusuna yanıt - 1

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve dün Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Narin nasıl öldürüldü? Tutuklu amca Salim Güran'ın ifadesi ortaya çıktı: Amcadan "Babası siz misiniz?" sorusuna yanıt - 2

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Narin Güran'ın annesi, babası, iki ağabeyi, dört amcası ve tutuklanan amcası Salim Güran'ın eşinin de bulunduğu 24 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Narin nasıl öldürüldü? Tutuklu amca Salim Güran'ın ifadesi ortaya çıktı: Amcadan "Babası siz misiniz?" sorusuna yanıt - 3

Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada dün itirafçının ilk ifadesi ortaya çıkmış ve Narin’in aynı zamanda muhtar olan amcasını suçlamıştı.

Narin nasıl öldürüldü? Tutuklu amca Salim Güran'ın ifadesi ortaya çıktı: Amcadan "Babası siz misiniz?" sorusuna yanıt - 4

Küçük Narin'in amcası Salim Güran'ın 11 sayfalık ifadesi gün ışığına çıkmaya başladı.

Narin nasıl öldürüldü? Tutuklu amca Salim Güran'ın ifadesi ortaya çıktı: Amcadan "Babası siz misiniz?" sorusuna yanıt - 5

Jandarmanın "Yaralanmasına ya da ölmesine neden olan bir hareketiniz oldu mu?" sorusuna amca, "Öyle bir şey olmadı, Narin ile bir ilgim yok." şeklinde cevap verdi.

Narin nasıl öldürüldü? Tutuklu amca Salim Güran'ın ifadesi ortaya çıktı: Amcadan "Babası siz misiniz?" sorusuna yanıt - 6

"NARİN'İN BABASI OLMA OLASILIĞINIZ VAR MI?"

Sosyal medyadaki Narin'in babasının amca Salim Güran olduğu iddialarının sorulduğu amca "Yoktur. Yok öyle bir şey." dedi.

Narin nasıl öldürüldü? Tutuklu amca Salim Güran'ın ifadesi ortaya çıktı: Amcadan "Babası siz misiniz?" sorusuna yanıt - 7

"BEN ÖLDÜRMEDİM"

Narin'e kimin, neden zarar verdiğine ilişkin soruya da "Ne bileyim ben kim zarar vermiş." yanıtını veren amca Salim Güran, yeğenini öldürmediğini de iddia etti.

Narin nasıl öldürüldü? Tutuklu amca Salim Güran'ın ifadesi ortaya çıktı: Amcadan "Babası siz misiniz?" sorusuna yanıt - 8

DNA ÖRNEKLERİNE YANIT VEREMEDİ

Amcaya aracındaki ön koltukta bulunan Narin'in DNA örnekleri de soruldu.

Çocuğu arabaya koymadığını dile getiren şüpheli, "Sizin kullandığınız araçta neden diğer yiğenlerinizin DNA'sı çıkmıyor da sadece Narin'in DNA'sı çıkıyor? Bunu açıklar mısınız?" sorusuna yanıt veremedi.

Narin nasıl öldürüldü? Tutuklu amca Salim Güran'ın ifadesi ortaya çıktı: Amcadan "Babası siz misiniz?" sorusuna yanıt - 9
Narin nasıl öldürüldü? Tutuklu amca Salim Güran'ın ifadesi ortaya çıktı: Amcadan "Babası siz misiniz?" sorusuna yanıt - 10

TikTok'ta "Arif Güran’a öyle bir acı yaşatacağım ki ömür boyu unutmayacaksın." ifadelerini kullandığı iddialarına ise "Öyle bir şey yok." diyen amca, "Narin Güran görmüş olduğu bir olay neticesinde mi ortadan kaldırıldı?" sorusuna fikrinin olmadığını söyledi.

Narin nasıl öldürüldü? Tutuklu amca Salim Güran'ın ifadesi ortaya çıktı: Amcadan "Babası siz misiniz?" sorusuna yanıt - 11
Narin nasıl öldürüldü? Tutuklu amca Salim Güran'ın ifadesi ortaya çıktı: Amcadan "Babası siz misiniz?" sorusuna yanıt - 12
Narin nasıl öldürüldü? Tutuklu amca Salim Güran'ın ifadesi ortaya çıktı: Amcadan "Babası siz misiniz?" sorusuna yanıt - 13
Narin nasıl öldürüldü? Tutuklu amca Salim Güran'ın ifadesi ortaya çıktı: Amcadan "Babası siz misiniz?" sorusuna yanıt - 14
Narin nasıl öldürüldü? Tutuklu amca Salim Güran'ın ifadesi ortaya çıktı: Amcadan "Babası siz misiniz?" sorusuna yanıt - 15
Narin nasıl öldürüldü? Tutuklu amca Salim Güran'ın ifadesi ortaya çıktı: Amcadan "Babası siz misiniz?" sorusuna yanıt - 16
Narin nasıl öldürüldü? Tutuklu amca Salim Güran'ın ifadesi ortaya çıktı: Amcadan "Babası siz misiniz?" sorusuna yanıt - 17
Narin nasıl öldürüldü? Tutuklu amca Salim Güran'ın ifadesi ortaya çıktı: Amcadan "Babası siz misiniz?" sorusuna yanıt - 18
Narin nasıl öldürüldü? Tutuklu amca Salim Güran'ın ifadesi ortaya çıktı: Amcadan "Babası siz misiniz?" sorusuna yanıt - 19
Narin nasıl öldürüldü? Tutuklu amca Salim Güran'ın ifadesi ortaya çıktı: Amcadan "Babası siz misiniz?" sorusuna yanıt - 20
Narin nasıl öldürüldü? Tutuklu amca Salim Güran'ın ifadesi ortaya çıktı: Amcadan "Babası siz misiniz?" sorusuna yanıt - 21
Narin nasıl öldürüldü? Tutuklu amca Salim Güran'ın ifadesi ortaya çıktı: Amcadan "Babası siz misiniz?" sorusuna yanıt - 22
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