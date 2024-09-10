Narin nasıl öldürüldü? Tutuklu amca Salim Güran'ın ifadesi ortaya çıktı: Amcadan "Babası siz misiniz?" sorusuna yanıt
Türkiye, Diyabakır'da 8 yaşında katledilen ve cesedine 19 gün sonra ulaşılan Narin Güran'ın nasıl ve kim tarafından öldürüldüğü sorularının cevabını ararken itirafçının ifadelerinin ardından amca Salim Güran'ın da 11 sayfalık ifadesi gün ışığına çıkmaya başladı. Amca, Narin için "Aracıma bindirmedim." dedi ama ön yolcu koltuğunda küçük kızın DNA'sının nasıl çıktığı sorusuna yanıt veremedi. Jandarmanın "Narin Güran'ın babası olma olasılığınız var mı?" sorusuna ise amca, "Yok öyle bir şey." dedi.
Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve dün Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.