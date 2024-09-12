Narin soruşturmasında Nevzat Bahtiyar'ın ifadelerindeki sır perdesi: Üç farklı ifadede beş çelişki

Cinayeti çarpraz sorguda ilk itiraf eden kişi olan Nevzat Bahtiyar, üç ayrı sorguda beş çelişkili ifade verdi.

Jandarmaya verdiği ilk ifadede Narin'in amcası olan Salim Güran'ın cesedi yok etmesi için kendisine 200 bin lira para teklif ettiğini söyledi.