Narin soruşturmasında Nevzat Bahtiyar'ın ifadelerindeki sır perdesi: Üç farklı ifadede beş çelişki
Narin Güran cinayetini sorguda itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın jandarma, savcılık ve mahkemede verdiği üç ayrı ifadede beş çelişki ortaya çıktı. Bu çelişkili açıklamalar tutuklanan Bahtiyar'ın her şeyi doğru anlatıp anlatmadığı ve cinayetteki rolü hakkında şüphelere yol açtı. Narin'in cansız bedeninin 19 gün sonra bulunmasında ailenin akrabası olan ve köyde yaşayan bir gizli tanığın ifadelerinin etkili olduğu öne sürüldü.
Diyarbakır'ın Taşvantepe Köyü'nde sıvacılık yapan Nevzat Bahtiyar, Narin cinayetinin kilit isimlerinden biri.
Küçük kızın cansız bedenini dere yatağına gömdüğünü itiraf eden Bahtiyar, tutuklandı.
SON DAKİKA HABERİ: Narin cinayeti soruşturmasında 22 şüpheli adliyeye sevk edildi