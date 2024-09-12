Narin soruşturmasında Nevzat Bahtiyar'ın ifadelerindeki sır perdesi: Üç farklı ifadede beş çelişki

Narin Güran cinayetini sorguda itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın jandarma, savcılık ve mahkemede verdiği üç ayrı ifadede beş çelişki ortaya çıktı. Bu çelişkili açıklamalar tutuklanan Bahtiyar'ın her şeyi doğru anlatıp anlatmadığı ve cinayetteki rolü hakkında şüphelere yol açtı. Narin'in cansız bedeninin 19 gün sonra bulunmasında ailenin akrabası olan ve köyde yaşayan bir gizli tanığın ifadelerinin etkili olduğu öne sürüldü.

Narin soruşturmasında Nevzat Bahtiyar'ın ifadelerindeki sır perdesi: Üç farklı ifadede beş çelişki - 1

Diyarbakır'ın Taşvantepe Köyü'nde sıvacılık yapan Nevzat Bahtiyar, Narin cinayetinin kilit isimlerinden biri.

Küçük kızın cansız bedenini dere yatağına gömdüğünü itiraf eden Bahtiyar, tutuklandı. 

SON DAKİKA HABERİ: Narin cinayeti soruşturmasında 22 şüpheli adliyeye sevk edildi 

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Narin soruşturmasında Nevzat Bahtiyar'ın ifadelerindeki sır perdesi: Üç farklı ifadede beş çelişki - 2

Cinayeti çarpraz sorguda ilk itiraf eden kişi olan Nevzat Bahtiyar, üç ayrı sorguda beş çelişkili ifade verdi.

Jandarmaya verdiği ilk ifadede Narin'in amcası olan Salim Güran'ın cesedi yok etmesi için kendisine 200 bin lira para teklif ettiğini söyledi.

Narin soruşturmasında Nevzat Bahtiyar'ın ifadelerindeki sır perdesi: Üç farklı ifadede beş çelişki - 3

Savcılıkta ise bu ifadesini değiştirdi ve Salim Güran tarafından ölümle tehdit edildiği için Narin'n cansız bedenini almak zorunda kaldığını iddia etti.

Narin soruşturmasında Nevzat Bahtiyar'ın ifadelerindeki sır perdesi: Üç farklı ifadede beş çelişki - 4

Jandarmaya ayrıca Narin'in cesedini amcasıyla birlikte çuvala koyduğunu söyledi.

Narin soruşturmasında Nevzat Bahtiyar'ın ifadelerindeki sır perdesi: Üç farklı ifadede beş çelişki - 5

Savcılıkta ve mahkemede ise "Cesedi kendi evimde tek başıma çuvala yerleştirdim." dedi. Jandarmada cesedin kime ait olduğunu bilmediğini söyleyen Bahtiyar, mahkemede amcanın "Arif'in kızını öldürdüm." dediğini öne sürdü.

Narin soruşturmasında Nevzat Bahtiyar'ın ifadelerindeki sır perdesi: Üç farklı ifadede beş çelişki - 6

Bu çelişkili açıklamalar Nevzat Bahtiyar'ın her şeyi doğru anlatıp anlatmadığı ve cinayetteki rolü hakkında şüphelere yol açtı.

Narin soruşturmasında Nevzat Bahtiyar'ın ifadelerindeki sır perdesi: Üç farklı ifadede beş çelişki - 7

YENİ AYRINTI

Narin cinayetiyle ilgili sır perdesini aydınlatmaya çalışan ekipler yeni bir ayrıntıya ulaştı.

Narin soruşturmasında Nevzat Bahtiyar'ın ifadelerindeki sır perdesi: Üç farklı ifadede beş çelişki - 8

Amca Salim Güran'ın cinayet günü Antalya'daki kuzeni Mehmet Şerif Güran'ın 5 kez aradığı ortaya çıktı. 1 saat 12 dakika içinde yapılan aramalarda toplam 353 saniye konuştukları belirlendi.

Narin soruşturmasında Nevzat Bahtiyar'ın ifadelerindeki sır perdesi: Üç farklı ifadede beş çelişki - 9

Şerif Güran ifadesinde "Kuzenim tarlamın kurtlandığını söyledi, fotoğraf attı. Sesinde panik hali yoktu." dedi.

Narin soruşturmasında Nevzat Bahtiyar'ın ifadelerindeki sır perdesi: Üç farklı ifadede beş çelişki - 10

Amcanın hedef şaşırtmak için kuzenini özellikle aradığı ihtimali değerlendiriliyor.

Narin soruşturmasında Nevzat Bahtiyar'ın ifadelerindeki sır perdesi: Üç farklı ifadede beş çelişki - 11

NE OLMUŞTU?

Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran için arama çalışması başlatılmış, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası Salim Güran, 2 Eylül'de çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Narin soruşturmasında Nevzat Bahtiyar'ın ifadelerindeki sır perdesi: Üç farklı ifadede beş çelişki - 12

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de kıyafetleriyle Eğertutmaz Deresi kenarında çuval içinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette saat 08.45 sıralarında ölü bulunduğunu açıklamıştı. Zorluoğlu, "İlk bulgulara göre kayıp Narin Güran'ın öldürüldükten sonra bir çuvalın içerisine konulup dere kenarına getirildiği, çuvalla birlikte derenin kenarında suyun içerisine yerleştirildiği, üzerinin ağaç dalları ve taşlarla şüphe uyandırmayacak şekilde ve doğal bir görüntü verilerek kapatıldığı anlaşılmıştır." ifadelerini kullanmıştı.

Narin soruşturmasında Nevzat Bahtiyar'ın ifadelerindeki sır perdesi: Üç farklı ifadede beş çelişki - 13

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüpheliden Nevzat Bahtiyar (48) jandarmadaki ifadesinde amca Salim Güran'ın kendisinden, küçük çocuğun cansız bedenini 200 bin lira karşılığında dereye bırakmasını istediğini öne sürmüş adliyeye sevk edilmişti.

Narin soruşturmasında Nevzat Bahtiyar'ın ifadelerindeki sır perdesi: Üç farklı ifadede beş çelişki - 14

Çıkarıldığı sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde amca Salim Güran'ın "Arif'in kızını öldürdüm, sen de bu cesedi alıp yok edeceksin. Yoksa seni ve aileni öldürürüm." şeklinde kendisini tehdit ettiğini iddia eden Bahtiyar, "Çocuğu kasten öldürmeye iştirak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Narin soruşturmasında Nevzat Bahtiyar'ın ifadelerindeki sır perdesi: Üç farklı ifadede beş çelişki - 15


Gözaltına alınan şüphelilerden mahallede imamlık yaptığı öğrenilen bir şüpheli de dün jandarmadaki işlemlerin ardından serbest bırakılmıştı.

Narin soruşturmasında Nevzat Bahtiyar'ın ifadelerindeki sır perdesi: Üç farklı ifadede beş çelişki - 16
Narin soruşturmasında Nevzat Bahtiyar'ın ifadelerindeki sır perdesi: Üç farklı ifadede beş çelişki - 17
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