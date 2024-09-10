Narin soruşturmasının seyrinin değiştiği an! Çapraz sorguda itiraf etti

SON DAKİKA HABERİ: Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin Güran’ın ölümüne ilişkin soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Soruşturmanın seyri, itirafçı olan N.B’nin aracının küçük kızın kaybolmasından 25 dakika sonra dere yatağına yakın bir noktada kameralar tarafından görüntülenmesiyle değişti. Bu ayrıntı üzerine yoğunlaşan ekipler, N.B’yi çapraz sorguya aldı. N.B. isimli şüpheli, çapraz sorguda suçunu itiraf etti. Gözaltında bulunan 24 şüphelinin gözaltı süresi, 24 saat uzatıldı.

Narin soruşturmasının seyrinin değiştiği an! Çapraz sorguda itiraf etti - 1

Diyarbakır’da 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’dan acı haber 19 gün sonra geldi.

Küçük kızın cansız bedeni köyün yakınındaki dere yatağında çuval içinde bulundu.

Narin, dün toprağa verildi.

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Narin soruşturmasının seyrinin değiştiği an! Çapraz sorguda itiraf etti - 2

EK GÖZALTI SÜRESİ KARARI VERİLDİ

Narin’in öldürülmesine ilişkin soruşturmada bugün yeni gelişmeler yaşandı.

Gözaltındaki isimlerin sorguları sürerken, savcılık 24 şüpheli hakkında ek gözaltı süresi kararı aldı.

Narin soruşturmasının seyrinin değiştiği an! Çapraz sorguda itiraf etti - 3

SORUŞTURMANIN SEYRİNİN DEĞİŞTİĞİ AN

Soruşturmada bugün yeni ayrıntılara ulaşıldı.

Narin’in cesedi 19’uncu günde bulunduktan sonra soruşturmayı yürüten ekipler o bölgedeki ekipler kameraları bir kez daha izledi.

Kameralar izlendikten sonra bir ayrıntı dikkat çekti.

Narin soruşturmasının seyrinin değiştiği an! Çapraz sorguda itiraf etti - 4

ÇAPRAZ SORGUDA İTİRAF ETTİ

İtirafçı olan şüphelinin aracının, Narin’in kaybolmasından 25 dakika sonra yine Narin’in cesedinin bırakıldığı dere yatağına yakın bir noktada yaklaşık 50 dakika kaldığı görüldü.

Bu ayrıntı üzerine soruşturmanın bu yönüne ağırlık verdi.

N.B. isimli şüpheli, çapraz sorguda suçunu itiraf etti.

Narin soruşturmasının seyrinin değiştiği an! Çapraz sorguda itiraf etti - 5

NARİN GÜRAN CİNAYETİNDE İLK İTİRAF GELDİ

Narin’in ölümüne ilişkin soruşturmada 24 kişi gözaltında bulunuyor.

O isimlerden biri de muhtarın komşusu N.B.

N.B'nin ifadesi doğrultusunda bazı yeni bilgiler ortaya çıktı.

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Narin soruşturmasının seyrinin değiştiği an! Çapraz sorguda itiraf etti - 6

"BUNU YOK EDECEKSİN"

Gözaltına alınan şüphelilerden N.B, ifadesinde çarpıcı itiraflarda bulundu.

N.B'nin ifadesine göre, 21 Ağustos günü kendi aracıyla giderken otomobille karşı yönden gelen muhtarla karşılaştı.

Muhtar el işareti yaparak komşusunu durdurdu, ardından kendi aracındaki battaniyeyi gösterdi.

Muhtarın aynı zamanda komşusu olduğunu anlatan şüpheli, “Narin’in amcası battaniyeyi gösterip ‘Bunu yok edeceksin’ dedi.” ifadelerini kullandı.

Narin soruşturmasının seyrinin değiştiği an! Çapraz sorguda itiraf etti - 7

"NARİN'İN CESEDİNİ DERE KENARINA SAKLADIM"

İtirafçı, Narin’in amcasının kendisine bu iş için 200 bin lira teklif ettiğini de söyledi.

Cenazeyi, muhtarla birlikte çuvala koyduklarını anlatan şüpheli, sonrasında muhtarın kendisinden ayrıldığını anlattı.

N.B, bu sırada çocuğun kulağının arkasında kızarıklık gördüğünü söyledi.

Aynı kişi cenazeyi kendisinin daha sonra dere kenarında sakladığını söyledi.

Narin soruşturmasının seyrinin değiştiği an! Çapraz sorguda itiraf etti - 8

"ÇALIŞMALARA KATILDIM"

N.B, köye gittiğinde hem kendisinin hem de muhtarın jandarma ile arama çalışmalarına katıldığını anlattı.

"Jandarmayla yapmacık, göstermelik olarak arama yapıyordu. Bu aramalarda tedirgin hareketleri oluyordu." dedi.

Cesedi muhtarın otomobilinden alırken araçta başka birinin olup olmadığına dikkat etmediğini anlattı, aile ile bir husumetinin de olmadığını söyledi.

Narin soruşturmasının seyrinin değiştiği an! Çapraz sorguda itiraf etti - 9

İTİRAFÇIYLA BİRLİKTE KEŞİF

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelinin itirafları üzerine köyde hareketli dakikalar yaşandı.

Cesedin bulunduğu bölgeye gelen ekipler, bölgede itirafçıyla birlikte keşif yaptı.

Narin soruşturmasının seyrinin değiştiği an! Çapraz sorguda itiraf etti - 10

NARİN NE ZAMAN ÖLDÜRÜLDÜ?

Narin’in ön otopsi raporundan ilk ayrıntılara da ulaşıldı.

Rapora göre,  Narin’in ölüm zamanına ilişkin bir tahminde bulunulamadı.

Narin soruşturmasının seyrinin değiştiği an! Çapraz sorguda itiraf etti - 11

"KESİCİ ALET VE SİLAHLA YARALANMA YOK"

14 kişilik uzman ekibin yürüttüğü ön otopsi çalışmasında, Narin’in cansız bedeninde gözle görülür kesici alet ve silahla yaralanma bulgusuna rastlanılmadı.

Narin soruşturmasının seyrinin değiştiği an! Çapraz sorguda itiraf etti - 12

BAZI ÖRNEKLER İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ

Otopside Narin’den alınan 91 örnek alındığı, bazı örneklerin İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildiği öğrenildi.

Narin soruşturmasının seyrinin değiştiği an! Çapraz sorguda itiraf etti - 13

NE OLMUŞTU?

Küçük Narin, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü kayboldu.

Narin Güran’ı arama çalışmaları o günden beri devam ederken küçük kızdan acı haber geldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından, şu bilgileri paylaştı:

"Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni, Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu. Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun."

Narin soruşturmasının seyrinin değiştiği an! Çapraz sorguda itiraf etti - 14

CESEDİ ÇUVAL İÇİNDE BULUNDU

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Narin'in bulunmasına ilişkin açıklama yaptı.

Vali Zorluoğlu, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım ile Valilikte düzenlenen basın toplantısında, merkez Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde ailesiyle ikamet eden Narin Güran'ın 21 Ağustos'tan bu yana kayıp olarak arandığını hatırlattı.

"Kayıp haberinin alınmasından itibaren İl Jandarma Komutanlığımızın koordinasyonunda başta jandarma, AFAD ve emniyet uzman personelimiz olmak üzere çok sayıda kamu görevlisi marifetiyle ve büyük bir gayretle arama faaliyetlerine bugüne kadar titizlikle devam edilmiştir." diyen Zorluoğlu, diğer taraftan da konunun adli boyutuyla ilgili çalışmaların Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütüldüğünü ifade etti.

Narin soruşturmasının seyrinin değiştiği an! Çapraz sorguda itiraf etti - 15

İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde bir jandarma arama kurtarma timinin iki su altı kurtarma timi, iki jandarma özel harekat timi, iki komando timi, bir iz takip köpeği, iki kadavra köpeği, bir arama kurtarma köpeği, bir dron ve iki yer altı görüntüleme cihazıyla mahallenin yakınından geçen Eğertutmaz Deresi'nde arama yaptığını anlatan Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Kayıp çocuk Narin Güran, en son görüldüğünde üzerinde bulunan kıyafetleriyle birlikte dere kenarında çuval içerisinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette sabah saat 08.45 sıralarında maalesef ölü olarak bulunmuştur. İlk bulgulara göre kayıp Narin Güran'ın öldürüldükten sonra bir çuvalın içerisine konulup dere kenarına getirildiği, çuvalla birlikte derenin kenarında suyun içerisine yerleştirildiği, üzerinin ağaç dalları ve taşlarla şüphe uyandırmayacak şekilde ve doğal bir görüntü verilerek kapatıldığı anlaşılmıştır. Daha önce aranılan tüm bölgelerin yeniden aranması çalışmamız kapsamında Eğertutmaz Deresi'nin bu bölgesi yeniden aranmış ve uzman jandarma, JAK ve JÖH ekiplerimizce kayıp kızımızın cenazesine ulaşılmıştır.

Kızımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Başımız sağ olsun."

Narin soruşturmasının seyrinin değiştiği an! Çapraz sorguda itiraf etti - 16
Narin soruşturmasının seyrinin değiştiği an! Çapraz sorguda itiraf etti - 17
Narin soruşturmasının seyrinin değiştiği an! Çapraz sorguda itiraf etti - 18
Narin soruşturmasının seyrinin değiştiği an! Çapraz sorguda itiraf etti - 19
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