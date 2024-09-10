Narin soruşturmasının seyrinin değiştiği an! Çapraz sorguda itiraf etti
SON DAKİKA HABERİ: Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin Güran’ın ölümüne ilişkin soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Soruşturmanın seyri, itirafçı olan N.B’nin aracının küçük kızın kaybolmasından 25 dakika sonra dere yatağına yakın bir noktada kameralar tarafından görüntülenmesiyle değişti. Bu ayrıntı üzerine yoğunlaşan ekipler, N.B’yi çapraz sorguya aldı. N.B. isimli şüpheli, çapraz sorguda suçunu itiraf etti. Gözaltında bulunan 24 şüphelinin gözaltı süresi, 24 saat uzatıldı.
Diyarbakır’da 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’dan acı haber 19 gün sonra geldi.
Küçük kızın cansız bedeni köyün yakınındaki dere yatağında çuval içinde bulundu.
Narin, dün toprağa verildi.
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